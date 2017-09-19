Сломанные лыжи

15 сентября директор центра адаптивной физкультуры «Энергия жизни» Андрей Баталов написал в своем фейсбуке пост под заголовком: «Руководство «Розы Хутор» против физической реабилитации и катания на горных лыжах детей-инвалидов».

«Как мне объяснили, это мешает репутации горнолыжного курорта. До конца сентября мы обязаны съехать из нашего помещения, которое находится на Роза Плато, — писал Баталов. — Наших особенных детей лишили самого важного: возможности почувствовать себя счастливым, независимо от физического состояния. Я неоднократно предлагал руководству «Розы Хутор» обсудить возможности сотрудничества, но постоянно получал отказ. Именно поэтому наш Центр временно приостановил деятельность».

Пост мгновенно разлетелся по Сети и новостным лентам.

— Этой зимой к нам на реабилитацию должны были приехать 20 детей. Причем географически — со всей страны: заявки были получены и с Дальнего Востока, и из Крыма, — рассказал Баталов «Новой газете». — Теперь пройдут ли реабилитацию эти дети — большой вопрос. Хотя при ДЦП каждый год крайне важен. К тому же нам удавалось достигать неплохих результатов: дети, которые не могли простоять на ногах даже пяти минут, после наших занятий на горных лыжах стояли по часу и более. Жаль, что всего этого их теперь лишают.

Андрей Баталов со своим подопечным. Курорт «Роза Хутор». Фото: Facebook

Администрации «Розы Хутор» пришлось отвечать. Баталова обвинили в том, что его методика реабилитации детей-инвалидов не сертифицирована.

«Несмотря на то что официально утвержденной методики у Баталова не было, курортом была предоставлена возможность проведения занятий с небольшой группой детей на некоммерческой основе. С самого начала работы со стороны курорта неоднократно озвучивалась единственная просьба — о сертификации методики уполномоченным государственным органом. На сегодняшний день это остается основным и, по сути, единственным условием продолжения и развития данной деятельности на «Розе Хутор». Курорт обязательно продолжит поддержку и реабилитацию детей-инвалидов и намерен реализовывать эту программу с партнерами, имеющими соответствующую сертификацию».

Позиция администрации «Розы» перевернула ситуацию с ног на голову: оказалось, что конфликт связан не с влиянием детей-инвалидов на престиж недешевого горнолыжного курорта (сам Андрей Баталов впоследствии не смог назвать функционера «Розы Хутор», занявшего такую позицию), а с банальным желанием арендодателя сменить арендатора. Более того,

«Новой» удалось найти компанию, под которую «расчищается площадка».

Это Центр социальной помощи и адаптации для людей с диагнозом ДЦП «Лыжи мечты», основателем которого является актер и телеведущий Сергей Белоголовцев.

В самом центре «Лыжи мечты» интерес к «Розе Хутор» подтвердили.

— Мы и в предыдущие годы неоднократно обращались к руководству курорта с предложениями о сотрудничестве, но получали отказ, так как там уже работал Андрей Баталов, — заявила «Новой газете» руководитель Центра Наталия Белоголовцева. — Баталов — наш ученик, но работает он с нарушением методики «Лыж мечты», а часть используемых им приемов мы считаем опасными. И, видимо, это сейчас осознают и в администрации «Розы Хутор». Мы надеемся, что в этом году сможем достичь взаимопонимания.

В пресс-службе «Розы Хутор» «Новой газете» не подтвердили и не опровергли возможную замену «Энергии жизни» на «Лыжи мечты».

Однако в этой истории проблема — не в смене арендаторов. Гораздо хуже то, что ни сотрудники «Розы», ни Наталия Белоголовцева не смогли ответить на вопрос о том,

что будет с двадцатью детьми, которые уже записались на реабилитацию в «Энергию жизни»?

Представители курорта просто не отреагировали на запрос «Новой газеты», а Наталия Белоголовцева заявила: «Мне ничего не известно об этих детях».

Но пойти по гуманному пути и дать шанс двум десяткам детей с ДЦП на реабилитацию еще не поздно. Вариантов два: разрешить доработать сезон «Энергии жизни» или передать детей под опеку нового арендатора.

Иначе придется констатировать, что дети-инвалиды стали разменной монетой в игре взрослых.

Сочи