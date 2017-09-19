Сломанные лыжи
Почему с элитного сочинского курорта «Роза Хутор» выгоняют Центр адаптивной физкультуры для детей с ДЦП
Андрей Баталов с подопечным ребенком / Facebook
Иван Жилинсобкор в Крыму
15 сентября директор центра адаптивной физкультуры «Энергия жизни» Андрей Баталов написал в своем фейсбуке пост под заголовком: «Руководство «Розы Хутор» против физической реабилитации и катания на горных лыжах детей-инвалидов».
- «Как мне объяснили, это мешает репутации горнолыжного курорта. До конца сентября мы обязаны съехать из нашего помещения, которое находится на Роза Плато, — писал Баталов. — Наших особенных детей лишили самого важного: возможности почувствовать себя счастливым, независимо от физического состояния. Я неоднократно предлагал руководству «Розы Хутор» обсудить возможности сотрудничества, но постоянно получал отказ. Именно поэтому наш Центр временно приостановил деятельность».
Пост мгновенно разлетелся по Сети и новостным лентам.
— Этой зимой к нам на реабилитацию должны были приехать 20 детей. Причем географически — со всей страны: заявки были получены и с Дальнего Востока, и из Крыма, — рассказал Баталов «Новой газете». — Теперь пройдут ли реабилитацию эти дети — большой вопрос. Хотя при ДЦП каждый год крайне важен. К тому же нам удавалось достигать неплохих результатов: дети, которые не могли простоять на ногах даже пяти минут, после наших занятий на горных лыжах стояли по часу и более. Жаль, что всего этого их теперь лишают.
Администрации «Розы Хутор» пришлось отвечать. Баталова обвинили в том, что его методика реабилитации детей-инвалидов не сертифицирована.
«Несмотря на то что официально утвержденной методики у Баталова не было, курортом была предоставлена возможность проведения занятий с небольшой группой детей на некоммерческой основе. С самого начала работы со стороны курорта неоднократно озвучивалась единственная просьба — о сертификации методики уполномоченным государственным органом. На сегодняшний день это остается основным и, по сути, единственным условием продолжения и развития данной деятельности на «Розе Хутор». Курорт обязательно продолжит поддержку и реабилитацию детей-инвалидов и намерен реализовывать эту программу с партнерами, имеющими соответствующую сертификацию».
Позиция администрации «Розы» перевернула ситуацию с ног на голову: оказалось, что конфликт связан не с влиянием детей-инвалидов на престиж недешевого горнолыжного курорта (сам Андрей Баталов впоследствии не смог назвать функционера «Розы Хутор», занявшего такую позицию), а с банальным желанием арендодателя сменить арендатора. Более того,
«Новой» удалось найти компанию, под которую «расчищается площадка».
Это Центр социальной помощи и адаптации для людей с диагнозом ДЦП «Лыжи мечты», основателем которого является актер и телеведущий Сергей Белоголовцев.
В самом центре «Лыжи мечты» интерес к «Розе Хутор» подтвердили.
— Мы и в предыдущие годы неоднократно обращались к руководству курорта с предложениями о сотрудничестве, но получали отказ, так как там уже работал Андрей Баталов, — заявила «Новой газете» руководитель Центра Наталия Белоголовцева. — Баталов — наш ученик, но работает он с нарушением методики «Лыж мечты», а часть используемых им приемов мы считаем опасными. И, видимо, это сейчас осознают и в администрации «Розы Хутор». Мы надеемся, что в этом году сможем достичь взаимопонимания.
В пресс-службе «Розы Хутор» «Новой газете» не подтвердили и не опровергли возможную замену «Энергии жизни» на «Лыжи мечты».
Однако в этой истории проблема — не в смене арендаторов. Гораздо хуже то, что ни сотрудники «Розы», ни Наталия Белоголовцева не смогли ответить на вопрос о том,
что будет с двадцатью детьми, которые уже записались на реабилитацию в «Энергию жизни»?
Представители курорта просто не отреагировали на запрос «Новой газеты», а Наталия Белоголовцева заявила: «Мне ничего не известно об этих детях».
Но пойти по гуманному пути и дать шанс двум десяткам детей с ДЦП на реабилитацию еще не поздно. Вариантов два: разрешить доработать сезон «Энергии жизни» или передать детей под опеку нового арендатора.
Иначе придется констатировать, что дети-инвалиды стали разменной монетой в игре взрослых.
Сочи
P.S.
«Новая газета» направила запрос руководству «Розы Хутор» с просьбой пояснить, будет ли организована на курорте реабилитация для детей с ДЦП, рассчитывавших пройти ее в горнолыжном сезоне 2017—2018 гг.