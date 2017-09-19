Полиция ликвидировала RAMP — крупнеший в России интернет-магазин наркотиков

Министерство внутренних дел РФ рассказало, что успешно закрыла RAMP — известный и крупнейший в стране интернет-магазин наркотиков. Случилось это еще в июле, тогда сайт стал недоступен. Но официально заявление от имени министерства замминистра Михаил Ваничкин сделал только сегодня — в ответ на депутатский запрос.

В заявлении Ваничкина не рассказывается никаких подробностей, а лишь констатируется факт.

RAMP (Russian Anonymus Marketplace — «российская анонимная торговая площадка») — работала в так называемом «черном интернете» (или «даркнете») через анонимную технологию Tor. Большинство сделок в ней совершались в полуавтоматическом режиме, стороны сделки общались в секретных чатах, здесь же вербовались «закладчики», которые получали инструкции. Руководителем RAMP называли «наркобарона» с никнеймом Darkside. В СМИ сообщалось о его наркозависимости и правилах: например, он запретил обсуждать политику пользователям RAMP, чтобы не привлекать внимание к проекту. В последнее время он не проявлял активности на сайте.

комментарии

Саркис Дарбинян юрист Роскомсвободы, сопредседатель «Ассоциации пользователей интернета»

«Кибер-барыг раньше не брали: не умели»

— Закрыть сайт в TOR технически невозможно: там нет классической DNS-системы, блокировки по IP-адресам. Можно закрывать выходные узлы сети TOR, но это никак не скажется на работе сайта, он только не будет открываться у российских пользователей. Мне неизвестно, мог ли кто-то управлять всеми выходными узлами сети TOR. Я полагаю, здесь применялись меры, которые уже предусмотрены законом об оперативно-розыскной деятельности: агентская сеть, допросы. Организаторов наркотических market place (торговых площадок — Ред.) можно выследить.

Сначала нам говорили об организованной DDoS-атаке на RAMP, и из-за этого он был недоступен. В том же «даркнете» есть сайты, которые продают такого вида атаки. Стоит это от нескольких сотен до нескольких десятков тысяч долларов. Но я знаю, что деньги с биткоин-кошельков основных игроков RAMT исчезли, а значит, это не было атакой. Вероятно, кибер-картель хотел вывести деньги и в этот момент их система безопасности дала сбой.

И вот МВД официально говорит, что прикрыли крупнейший наркотический market place — значит, будет суд. Кибер-барыг они еще не брали: не умели. Возможно, получили опыт западных коллег.

В случае с TOR участие полиции других стран необходимо, ведь приходится отслеживать трафик с серверов и выходных узлов за пределами страны.

Anonym Бывший владелец магазина на площадке RAMP

«Полиции не верю. Основатели сами закрыли площадку»

— Новости я тут не вижу, ничего не сказано о том, что конкретно было сделано нашими органами. Я им не верю. Серваки, на которых держалась площадка, точно стояли не в России. RAMP — мощный синдикат, там сидят люди, отлично знающие код и шифрование.

Площадку оставили из-за денег. За пару месяцев до падения RAMP покинули и основатель, и его заместитель (некоторые считают, что это один и тот же человек). В апреле управление было передано новой команде. Они поняли, что там одних депозитов миллионов на 50-60 и вместо кропотливой работы по поддержанию проекта решили взять деньги.

Я думал, RAMP закроется еще раньше, поэтому вышел из бизнеса, а мои люди перевели магазин на другую площадку.

Записала Нина Абросимова