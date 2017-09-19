«На опознании показывали фото Бэкхема»

Обвиняемый по делу о массовых беспорядках в Одесе 2 мая 2014 года Евгений Мефедов. Фото: РИА Новости

В Ильичевске (переименован в Черноморск) Одесской области 18 сентября состоялось оглашение приговора по делу о массовых беспорядках 2 мая 2014 года на Греческой площади Одессы (события в Доме профсоюзов — отдельный эпизод, который будет разбираться в другом суде). Процесс длился два с половиной года. По делу проходили 19 активистов Куликова поля (имевших пророссийскую позицию). Подсудимые находились в СИЗО почти три с половиной года.

Но накануне оглашения приговора даже их ярые противники, например, Сергей Стерненко, лидер одесского «Правого сектора» (организация запрещена в России) предполагали, что приговор будет мягким, потому что прокуратура представила слабую доказательную базу. В итоге все обвиняемые были полностью оправданы.

Дело должно было рассматриваться в Приморском районом суде Одессы (по месту совершения преступления), но каждое заседание сопровождалось эмоциональным поведением сторонников Майдана, которые приезжали к зданию суда с коллекцией автомобильных шин. Судьи приморского суда, как мне кажется, просто испугались, и в декабре 2014 года дело уходит в Малиновский районный суд Одессы. Там процесс шел два с половиной года и сопровождался волнениями сторонников Майдана, беспорядками: здесь могли угрожать судьям, адвокатам, да и обвиняемым тоже. Все это называется «многочисленными нарушениями при ведении судебного процесса».

Весной 2017 года адвокаты подсудимого Сергея Долженкова потребовали отвода судейской коллегии, и судьи, радостно вздохнув, ни секунды не размышляя, отвелись.

Собрать новую коллегию оказалось задачей не из легких. Судьи Одессы массово заболели или ушли в отпуск, находили 1001 причину, почему именно они не могут и не будут вести этот процесс. Новую коллегию судей удалось собрать уже в другом городе Одесской области в последний день мая 2017 года. С первого июня дело слушалось по четыре дня в неделю. 5 сентября суд удалился в совещательную комнату для составления приговора.

А 18 сентября судьи зачитали обвинительный акт, представленный прокуратурой, потом показания свидетелей и, наконец, приговор. «Нет ни одного доказательства, подтверждающего обвинение. Более того, обвинение даже не пыталось доказать вину», — цитирует судью издание «Таймер».

Показания свидетеля обвинения Александра Посмитченко суд отказался принимать во внимание. (Посмитченко был одним из представителей антимайдана, который дал показания в отношении всех фигурантов дела.)

«Также признаны недопустимыми доказательствами протоколы опознания фигурантов свидетелем Посмитченко. Во-первых, он опознавал их по фотографиям, а не вживую, что является нарушением. Кроме того, для опознания (помимо фотографий обвиняемых) прилагались фото известных голливудских актеров и футболиста Дэвида Бекхэма — суд считает, что это сделали специально, чтобы Посмитченко было легче «узнать» того же Долженкова», — пишет одесское издание «Думская.нет».

«Досудебное следствие было предвзятым и зависимым от лиц, причастным к событиям», — констатирует суд.

В частности, судьи указывают на тот факт, что обвиняемый в убийстве «куликовцев» на Греческой площади «евромайдановец» Ходияк пробыл за решеткой два дня, тогда как «сторонники федерализации» находятся там уже более трех лет», — пишут украинские СМИ. (Интересное замечание, учитывая, что Ильичевский суд также продлевал сроки содержания под стражей.)

Как только завершился суд, к признанным невиновными Сергею Долженкову и Евгению Мефедову подошли сотрудники прокуратуры и СБУ и предъявили новое подозрение по ст. 110 УК Украины («Сепаратизм»). В это время начались беспорядки около суда, в ходе которых пострадали полицейские.

«Радикалы увидели, что их баррикады стали разбирать для того, чтобы мог выехать автобус с теми, кто оправдан. Там начался штурм, в итоге сотрудники милиции их смогли оттеснить, — рассказывает Константин, очевидец событий. — В это время к боковому входу подогнали армейский фургон-автозак, очень быстро загрузили туда людей и под крики радикалов, которые кидали в фургон камни и прыгали на двери, фургон очень быстро уехал».

Сергей Долженков и Евгений Мефедов

Мефедова и Долженкова привезли в Киевский районный суд Одессы. Там их уже ждали Стерненко, представители национального корпуса «Азов», «Самооборона» и автомайдан. В 23.30 начался первый суд над Долженковым, а ближе к утру избрали меру пресечения и Мефедову. Их отправили в СИЗО еще на 60 суток.

Ночью стало известно, что Евгений Грищук, один из оправданных и освобожденных в зале суда, был избит в городе Овидиополь и доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломами ребер.