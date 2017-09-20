В Риге открылся главный ежегодный фестиваль российского документального кино — Артдокфест, в латвийской столице он проходит в четвертый раз.

Виталий Манский, президент Артдок­феста, говорит, что Рига — особая площадка, «нейтральная полоса», где собираются режиссеры и зрители из России, с Украины, из Европы, здесь проще обсуждать сложное кино.

Большая часть фильмов уже была или будет показана в России: после Риги фестиваль поедет в Москву, Петербург и Екатеринбург. Но один фильм — «Выбор Олега», снятый журналисткой французского телеканала France 24 Еленой Волошиной в соавторстве с Джемсом Кио, — в России не покажут: так решили авторы, чтобы не подставлять своих персонажей.

Это рассказ о российских добровольцах, приехавших воевать в Донбасс. Сам Олег — гражданский, жил в Тюмени, организовывал турпоходы для детей, оружие держал в руках только во время срочной службы, а потом стал волонтером — помогал беженцам, которые приезжали в Сибирь из Донбасса. Так Олег решил поехать туда сам, сначала на две недели — и остался, стал правой рукой одного из полевых командиров с позывным «Морпех». Фильм начинается 2 июня 2015 го­­да — накануне боев под Марьинкой, где, по данным ООН, погибли 34 человека. Съемки продолжались полгода — до конца декабря, момента, когда Олег уже бросил службу. На последних кадрах он просто сидит в съемной квартире в Донецке и напивается до потери контроля.

Фильм не о войне — о ней все говорят, к ней готовятся, но самих боевых действий в кадре нет. Елена говорит — таков был замысел: война остается за кадром, дело авторов — не судить, кто прав и кто виноват, а заставить героев понять и рассказать, зачем им все это. И выясняется, что ответа на этот вопрос у героев нет совсем.

«Я ехал сюда защищать мирных жителей Донбасса, — говорит Олег в начале фильма. — Вот честно. Я через две недели разочаровался в этой войне. Я хотел уехать. Не знаю, что меня остановило».

Он действительно уже ничего не знает — ни про себя, ни про эту войну. И говорит, что для него есть два Олега — один, который однажды уехал и однажды вернется, у которого есть родители и сестры, у которого будут жена и дети — и второй, который здесь, на фронте, с позывным вместо имени.

Идея защищать некое правое дело трансформировалась для него в желание отомстить за погибших товарищей — и трагедия в том, что с каждым днем их становится все больше. Абсолютная бессмысленность всего происходящего — главный стержень сюжета.

Еще один герой — Макс, совсем молодой, обаятельный и страшно потерянный парень, тоже доброволец в составе батальона Олега. Он недавно был контужен и никак не может оправиться — как будто не столько от травмы, сколько от мыслей, которые теперь лезут ему в голову. Макс признается, что «подсел на эту войну», но ему от этого совсем нехорошо. Он все время задается разными вопросами, и иногда его прорывает. «Там романтикой и не пахнет, только мясо и кишки, — так он говорит про Марьинку. — Есть такие неисправимые романтики, которые пишут: как попасть сюда? Я им пишу — не стоит приезжать».

Важная часть фильма — музыкальное сопровождение. Макс сидит на подоконнике, подпевает: «Говори со мной, держи глаза открытыми, брат, не засыпай», — говорит, что когда слушаешь — появляется смысл. Парни знают наизусть подобные песни, в которых все просто: боевые товарищи — семья, умирать страшно, но за Родину — честь, быть воином — значит быть за справедливость. Они как будто хотят мыслить категориями этих песен, но уже не получается.

Дворовая романтика, вынесенная за пределы родных городов этих парней, их страны, лишается атмосферы уютной вечеринки и оборачивается неуправляемым потоком, несущим их к потенциальной гибели. И чувство растерянности и абсурда здесь — как раз те спасительные маяки, на которые старается ориентироваться разум героев фильма. В итоге этот разум и побеждает: Олег и Макс уходят с войны.