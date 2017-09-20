Греф строит «теплицу»

Приближаются президентские выборы, а это значит, что скоро мы услышим очередную порцию предложений о мерах поддержки разных социальных групп, в числе которых непременно окажутся и представители малого бизнеса. Свои проекты, разумеется, предложат правительство и отдельно — ​Министерство экономического развития, парламентские партии, бизнес-омбудсмен и деловые ассоциации. Не останется в стороне и оппозиция — ​от Алексея Навального до Алексея Кудрина, который вместе с экспертами пишет одну из версий «экономической программы четвертого срока».

Свои идеи есть и у Германа Грефа, причем для того, чтобы их реализовать, ему не нужно возвращаться в правительство. Тем более что сегодня в экономике России Сбербанк играет не меньшую роль, чем профильное министерство. Греф мог бы вообще ничего не делать: перепуганные отзывами лицензий клиенты и так понесли бы деньги в единственный банк, который не лопнет ни при каких условиях. Но вместо этого «Сбер» пытается задать сложную и не самую перспективную, как кажется со стороны, повестку — ​о работе с малым бизнесом.

До последнего времени наиболее прогрессивные решения для предпринимателей, как считается, предлагали «Точка» (входит в структуру «Открытия») и «Тинькофф Банк». «Хипстерский» имидж, активно продвигаемый в соцсетях и СМИ, удобный интерфейс приложений, декларируемая максимальная клиенториентированность и «подстройка» банков под клиента. «Точка» даже сделала видео, где пыталась «потроллить» Сбербанк, отмечая, что в их банке предпринимателю гораздо удобнее получать услуги, чем в «другом банке», который, судя хотя бы по цветовой гамме, явно намекал на Сбербанк.

Сбербанк на троллинг ответил продуктом, который может существенно изменить расклады на этом рынке. В рамках «Легкого старта» небольшим и начинающим предпринимателям «Сбер» дает серьезную фору: бесплатное открытие счета, отсутствие абонентской платы и комиссий. Такой пакет услуг позволяет предпринимателю экономить в год минимум 30 тысяч рублей, подсчитали в банке. Для многих микропредприятий это серьезные деньги. Почти одновременно с этим банк объявил о целом ряде новых дополнительных сервисов для предпринимателей, например, «Моя торговля» для онлайн-ритейлеров, который объединяет продажи, закупки, склад и финансы в одной системе. Еще раньше стало известно, что Сбербанк совместно с корпорацией Google запустил обучающую программу для предпринимателей, которая охватит 41 регион. Растит будущих клиентов?

О том, что малый бизнес — ​ключевая повестка для Грефа, не меньшей степени, чем блокчейн, говорит и тот факт, что в течение сентября президент банка сначала принял участие в сессии про малый бизнес на Восточном экономическом форуме, а потом и на юбилейном форуме «Опоры России». До этого, на одной из недавних встреч Грефа с Владимиром Путиным, тема малого бизнеса также звучала как одна из основных. Возможно, есть и политическая задача по развитию малого бизнеса. Кстати, как раз на форуме «Опоры России» Греф говорил уже не только про бизнес, но и про политику: «Нам нужно решиться на какие-то радикальные шаги. Радикальные шаги по снижению административных барьеров и поддержку малого бизнеса».

Сам-то Греф уже решился. Помимо новых продуктов для малого бизнеса он анонсировал еще один проект, уже в кооперации с государством. До конца года «Сбер» планирует запустить возможность создания в удаленном доступе малого предприятия и открытие для него банковского счета.

Конечно, Сбербанк хочет и заработать на малом бизнесе как на клиенте — ​на то он и банк. Шансы на то, что ты выберешь другие услуги Сбербанка, если открываешь в нем расчетный счет, конечно, высоки. Но для того, чтобы заработать серьезные деньги на этом рынке, его сначала нужно создать. Не зря Греф обратил внимание, что все последние годы доля малого бизнеса в экономике почти не меняется и колеблется вокруг доли 20% ВВП, а это в разы меньше, чем в развитых экономиках. «Сбер» настолько большой, что может расти только вместе с рынком, и очевидно, что рост сейчас возможен именно в сегменте малых предприятий. Вот только для того, чтобы начать расти, им нужны тепличные условия. Поэтому всем нам в общем-то выгодно, чтобы Греф стал лоббистом малого бизнеса не только из идеологических, но и из прагматических соображений. Ведь других крупных игроков, всерьез заинтересованных в будущем «малышей», в сегодняшней политической и бизнес-элите не видно.

Виталий Чистяков