Новая газета
Расследования

«Газпром»: родные и близкие

Как живут и чем владеют родственники и партнеры руководителей подконтрольного государству газового концерна

Beechjet 400A. Фото: jetphotos.net / Aktug ATES

Этот материал вышел в № 104 от 20 сентября 2017
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Экономика

Роман ШлейновНовая газета

Легкий реактивный самолет Beechjet 400A бортовой номер ES-NXT стоимостью примерно $7 млн с росчерком синей полосой по фюзеляжу и хвосту не смотрелся аутсайдером на выставке деловой авиации во «Внуково-3» осенью 2014 года. Его только что модернизировала американская Nextant Aerospace для неизвестного владельца из России. Светло-бежевые поворотные кресла у больших иллюминаторов, широкие столики и диван в салоне — все для удобного перелета восьми человек с максимальной скоростью 833 км в час. Этот компактный, но комфортабельный самолет был зарегистрирован в Эстонии, а управляла им эстонская компания FortAero.

Салон самолета Beechjet 400A

На своем сайте FortAero признается, что делает все для высокопоставленных клиентов, «в том числе глав интернациональных компаний и ведущих государственных деятелей, а также их партнеров и членов семей». И отмечает, как удобно и выгодно регистрировать самолеты в Эстонии — низкие налоги, либеральная политическая среда…

У либеральной среды есть нюанс. В эстонском хозяйственном реестре общедоступны данные о лицензиях на бортовые радиостанции бизнес-джетов. И там упоминаются собственники самолетов.

«Новая газета» выяснила, что лицензия на радиостанцию воздушного судна Beechjet 400A бортовой номер ES-NXT действовала с 2014 года и продлена до начала 2017 года. Все это время самолетом владела офшорная фирма Firmon Overseas Holdings, зарегистрированная на Британских Виргинских островах.

Выписка из эстонского хозяйственного реестра об авиационной радиостанции, установленной на самолет Beechjet 400A, рег. номер ES-NXT, в которой сказано, что самолет принадлежит Firmon

Эта фирма упоминалась в отчете о совладельцах «Банка Россия» знакомого российского президента Юрия Ковальчука. Согласно документам банка, Firmon Overseas полностью контролировал петербуржец Иван Миронов — сводный брат члена правления «Газпрома» Кирилла Селезнева (ранее Селезнев подтвердил родство газете «Ведомости»).

Мы решили выяснить, откуда у фирмы брата газпромовского топ-менеджера, бизнес-джет стоимостью около $7 млн? И чем владеют другие родственники и партнеры газпромовского начальства.

История с газораспределением

«Новая газета» сообщала об Иване Миронове в 2014 году, когда он вместе со своей знакомой — Татьяной Свитовой получил в общей сложности 11,7% акций «Банка Россия» от «дочки» «Газпром межрегионгаза», которым руководит Селезнев. В «Газпроме» тогда говорили, что продали непрофильные активы. А «Новая» и «Ведомости» установили связь бывших компаний Миронова с подрядчиками «Газпрома», которые получали контракты на миллиарды рублей.

При этом Миронов не производит впечатления олигарха. Он работал замдиректора петербургской фирмы «Экспофорум-интернэшнл», которая управляет выставочным комплексом «Ленэкспо», известным, главным образом, по петербургскому международному экономическому форуму. Когда «Ведомости» в 2014 году спросили Миронова о его крупном бизнесе, он заявил, что «далек от всего этого».

Знакомая Миронова — Татьяна Свитова — дочь старшего вице-президента «Банка Россия» Елены Свитовой и сестра Натальи Свитовой, которая также имела доли в газпромовских подрядчиках.

Как выяснила «Новая газета», недавние партнеры фирм Миронова и Свитовых владеют долями в газораспределительных организациях системы «Газпрома» — горгазах и райгазах по всей России, которые транспортируют газ от магистрального газопровода до конечного потребителя, обслуживают внутридомовое газовое оборудование и проектируют сети регионального газоснабжения (подробнее — см. схему).

Через Firmon Overseas Holdings Миронов контролировал офшор — CIS Strategic Industries Investment Fund на Каймановых островах, об этом тоже говорилось в отчете «Банка Россия». Каймановский офшор, в свою очередь, владел кипрской Exlaribo. А той принадлежит цепочка компаний, которая приводит к фирме «Эпос-Капитал». Наталья Свитова владеет фирмами, которые также приводят к этому «Эпосу» и еще паре компаний — «Профкапинвест» и «Бизнеспрофинвест». У последней было контрактов с газораспределительными предприятиями «Газпрома» на 47 млн рублей и до 2014 года — доля в еще одном газпромовском подрядчике (фирме «ВАГ»), который за пять лет получил контракты на 4 млрд рублей.

Не только Миронов и Свитова владели «Эпос-капиталом», «Профкапинвестом» и «Бизнеспрофинвестом». Совладельцами там были пять взаимосвязанных компаний — московская «Инвестиционно-финансовая группа Менеджмент. Инвестиции. Развитие» («Группа МИР»), «Финансовый аналитический центр», «Межотраслевой вексельный дом топливно-энергетического комплекса» (ВД ТЭК), «Инвестиционный партнер» и «Сититрейд», которые получили доли больше чем в 30 газораспределительных организациях. Общая выручка 28 организаций, которыми они владеют сейчас, за два последних года превысила 40 млрд рублей. Стоимость их долей только в «Газпром газораспределение Нижний Новгород» эксперт оценивает в 6 млрд рублей (подробнее — см. врез).

В «Газпроме» — это сфера ответственности Кирилла Селезнева. Он возглавляет «Газпром межрегионгаз» — стопроцентную газпромовскую «дочку», которая занимается реализацией газа на территории России: обеспечивает поставки всем категориям потребителей и участвует в газификации регионов. Газораспределительные организации входят в структуру «Газпром газораспределение» — «дочки» и подконтрольной организации «Газпром межрегионгаз».

Селезнев — давний коллега и близкий знакомый главы «Газпрома» Алексея Миллера на протяжении больше 15 лет (он подтверждал это «Ведомостям»), они работали вместе в порту Санкт-Петербурга и в «Балтийской трубопроводной системе». Селезнев пришел в «Газпром» в 27 лет на должность помощника Миллера, замруководителя аппарата правления.

В конце 1990-х Селезнев работал в петербургской «Группе МИР», у которой был тот же гендиректор, что теперь у одноименной московской группы.

У московской «Группы МИР» с «Газпромом» давние отношения. По отчетам компании «Газпром газораспределение» за 2009—2010 годы, эта группа вместе с «Финансовым аналитическим центром» предоставила ей кредиты на 850 млн рублей. А позже, в свою очередь, «Группа МИР» получила от «Газпром газораспределения» кредит на 1,05 млрд руб­лей и еще 253,3 млн рублей от «Газпром межрегионгаза Нижний Новгород».

В чем экономический смысл этих сделок, в «Газпроме» пока не объяснили.

Связаться с Мироновым не удалось. Селезнев и «Группа МИР» не ответили на вопросы «Новой».

История с патриотами

Пять компаний, которые держат доли в газораспределительных организациях «Газпрома» («Финансовый аналитический центр», «Устюггаз», «Сититрейд», «Инвестиционный партнер» и «ВД ТЭК»), связаны между собой и с московской «Инвестиционно-финансовой группой Менеджмент. Инвестиции. Развитие» («Группа МИР»), появившейся в 2007 году.

Офис этой группы расположен в центре Москвы в Архангельском переулке, дом 3, строение 1. Но корни «Группы МИР» уходят в Петербург. Там с 1994 года существовала одноименная группа, теперь уже ликвидированная. С московской ее связывал общий гендиректор и совладелец управляющей компании — «Межотраслевой вексельный дом топливно-энергетического комплекса» («ВД ТЭК»), который находится в том же офисе в Архангельском переулке.

Московской «Группой МИР» сейчас владеют предприниматели с обширными связями в церковной среде. Львиная доля принадлежит «ВД ТЭК» Сергея Рудова. Он входит в попечительские советы крупных монастырей, а также Московской духовной академии, является членом Межсоборного присутствия Русской православной церкви и председателем благотворительного фонда «Общество друзей монастыря Ватопед на Святой горе Афон».

Рудов был соорганизатором доставки в Россию Пояса Богородицы в 2011 году и Даров волхвов в 2014 году, которые демонстрировали в храме Христа Спасителя. А еще он — сопредседатель попечительского совета «Федерации практической стрельбы России».

У совладельцев газпромовских предприятий есть и другие любопытные пересечения. Единственный собственник и гендиректор «Сититрейд» Алексей Пучкин — не только контролирует «Мультимодальный комплекс Усть-Луга» в порту, который связывали с партнерами и знакомыми бывшего главы РЖД Владимира Якунина. Но и возглавляет фирмы (например, «Агростайл»), которые занимаются земельными участками. Половина «Агростайла» у компаний группы «Рота» бывшего депутата Госдумы Дмитрия Саблина. Саблин — первый заместитель председателя общественной организации «Боевое братство» и сопредседатель движения «Антимайдан», созданного в 2015 году, как было заявлено, с целью противостоять «пятой колонне» и «цветным революциям» в России.

Рудов, «ВД ТЭК» и Пучкин не ответили на вопросы «Новой газеты».

История с недвижимостью

Зампред правления «Газпрома» Андрей Круглов стал владельцем компаний, которые занимаются московской недвижимостью и связаны с финансово-промышленной корпорацией «Гарант-инвест» Алексея Панфилова.

В начале 2017 года Круглов получил долю (20%) в «Эй. Пи. Траст Ко», а летом — половину фирмы «Пролетарский-Б». Все они связаны с «Гарант-инвестом», у которого в Москве несколько торгово-деловых центров — «ТДК Тульский» на площади Серпуховская застава, торговая галерея «Аэропорт» у одноименной станции метро, торговые центры «Коломенский», «Москворечье», «Ритейл парк» и «Пражский град». В группу также входит банк «Гарант-инвест». Алексей Панфилов и его отец Юрий также являются совладельцами «Эй. Пи. Траст Ко».

Миноритарные совладельцы банка и «Гарант-инвеста» — Ирина Бирюкова и Екатерина Бирюкова. Первую называют дочерью заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петра Бирюкова. Среди миноритарных акционеров банка также бывший управляющий делами московской мэрии Виктор Коробченко.

До того как Круглов получил 20% в «Эй. Пи. Траст Ко», у этой компании были доли в фирмах, владеющих ТДК «Тульский», а также торговой сетью «Мой магазин» и другими активами «Гарант-инвеста». Кипрская Vetturex, вместе с Кругловым владеющая (25,9%) «Эй. Пи. Траст Ко», также имеет долю в структуре «Гарант-инвеста», занимающейся коммерческой недвижимостью. И в самой корпорации «Гарант-инвест», где миноритарными собственниками были Бирюковы.

В биографии Алексея Панфилова сказано, что он на общественных началах был советником заместителя мэра Москвы Бирюкова.

Родственники Бирюкова могут быть связаны с подрядчиками, которые занимаются реконструкцией Москвы, как сообщал РБК. Бирюков отвечает за комплекс городского хозяйства, который выполняет план благоустройства московских улиц. РБК установил, что дочь Бирюкова — Ирина и Екатерина Бирюкова — владельцы 8,5% девелоперской компании «Гарант-инвест» числились также совладельцами фирмы «Вента», которая сдавала грузовики в аренду подведомственным Бирюкову городским предприятиям.

«Новая газета» выяснила, что Ирина и Екатерина Бирюковы владели (каждая по 15%) фирмой «Стройбизнесхолдинг», у которой в собственности был подрядчик «Газпрома» — «Угрешский завод трубопроводной арматуры». За три года он получил от структур «Газпрома» подрядов на 1,75 млрд рублей.

Угрешский завод также поставлял свою продукцию «Мосгазу» и «Мосводоканалу», в советы директоров которых входил Бирюков. С 2015 года завод заключил с ними контрактов на 617,7 млн рублей.

Круглов, «Гарант-инвест» и московская мэрия не прокомментировали ситуацию.

История с газобезопасностью

С апреля 2017 года «Газпром тепло­энерго» возглавляет Артур Тринога — сын руководителя секретариата главы правительства Михаила Триноги.

Артур Тринога, по данным СПАРК, — совладелец (25%) «Центра современной стоматологии» на Остоженке.

«Мы предлагаем широкий спектр услуг по лечению, реставрации, протезированию зубов, коррекции прикуса, профессиональные гигиенические и эстетические процедуры», — говорится на сайте компании.

Вместе с Триногой центром владеет глава «Газпром энергохолдинга» Денис Федоров (у него тоже 25%). А их партнером является предприниматель Андрей Юнаков. К 2010 году у него было 40% стоматологического центра, но затем его доля снизилась.

В 2010 году Юнаков контролировал пять компаний — ЧОО «Газохрана-М», ОП «Газохрана», ОП «Газзащита», ЧОО «Краснодаргазбезопасность» и ЧОП «Регионгаз-безопасность», которые впоследствии стали оказывать услуги газораспределительным предприятиям «Газпрома» и межрегионгазам. За пять лет они получили от предприятий «Газпрома» контрактов на 210 млн рублей.

Артур Тринога не ответил на вопросы «Новой».

«Ну совсем оборзели уже. Извините, просто слов нет других…» — не выдержал Владимир Путин на заседании правительственной комиссии по развитию электроэнергетики в декабре 2011 го­да. Тогда по его поручению выявили аффилированность руководителей энергетического комплекса с коммерческими организациями, которые имели признаки конфликта интересов. Он отметил, что нарушения закона нет, но призвал обратить внимание на то, что некоторые руководители подконтрольного государству энергетического комплекса и их родственники связаны с компаниями, которые делают бизнес в той же сфере и получают доход от предприятий энергетики, которыми руководят их родные.

С тех пор прошло больше пяти лет, и о конфликтах интересов на высшем уровне больше не упоминали.

Люди, близкие к «Газпрому», полагают, что о конфликте интересов в данных случаях речи не идет. И уверяют, что газпромовские предприятия, которые транспортируют газ от магистрального газопровода до конечного потребителя, в большинстве случаев далеко не самый прибыльный бизнес. Также обращают внимание на то, что частные инвесторы в него не рвутся. А некоторые газпромовские предприятия, совладельцами которых стали компании, связанные, например, с «Группой МИР», перестали быть убыточными.

«Такие оправдания хороши на понятийном уровне, но не на юридическом. Тут могут быть признаки конфликта интересов, — делится мнением заместитель гендиректора «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов. — Газораспределение — это отдельный бизнес, который может быть убыточным и прибыльным. У руководителей «Газпрома» и так большие компенсации и вознаграждения за то, что они присутствуют в советах директоров многочисленных газпромовских дочек. Если еще и их родственники пересекаются с той же сферой, на это должны обращать внимание и изучать, есть ли там личная заинтересованность топ-менеджеров».

Миноритарные акционеры предприятий «Газпрома» правы, когда беспокоятся по этому поводу, полагает эксперт, поскольку закономерен вопрос: не влияет ли все это на финансовые показатели газового концерна?

Алексей Комаров / «Новая»

Настоящее прошлое

Старые газпромовцы. Наследие


Бывшее газпромовское руководство времен Рема Вяхирева вместе с родственниками напрямую владело долями в компаниях, связанных с «Газпромом».

«Никакого нарушения тут не было, поскольку закон это вообще никак не ограничивал», — говорит человек, близкий к газовому концерну.

Некоторые из связей бывших топ-менеджеров и членов их семей с газпромовскими предприятиями продолжались довольно долго. Так, бывшему гендиректору компании по реализации газа «Межрегионгаз» (в настоящее время — «Газпром межрегионгаз») Валентину Никишину и членам его семьи принадлежала фирма «Кворум-Н». Она владела половиной «Центральной инвестиционной теплоэнергетической компании» (ЦИТЭК), у которой были доли (от 25% до 35%) как минимум в 16 компаниях «Межрегионгаза» в разных российских городах. И долей в УК «Регионгазфинанс», которая имела акции семи газораспредилительных организаций «Газпрома», по данным СПАРК. Никишин погиб в автокатастрофе в 2005 году. «ЦИТЭК» перешел под контроль его бывшего заместителя в «Межрегионгазе» Марины Безруковой и прекратил действовать только в марте 2017 года.

Принадлежала «ЦИТЭКу» и доля в «Газэнергопромбанке», который сначала отошел структурам «Газпрома», а в 2010 го­ду объединился с «Банком Россия» Юрия Ковальчука.

Дочь бывшего главы «Газпрома» Рема Вяхирева — Татьяна Дедикова и сын бывшего премьера Виктора Черномырдина — Виталий были совладельцами фирмы «Промэк-МГ», которой до 2003 года принадлежало 24% компании «Ресурс-МРГ», зарегистрированной по адресу московского офиса «Газпрома» на улице Наметкина, 16. «Ресурс-МРГ» владел долями (от 10% до 80%) как минимум в 37 «Межрегионгазах» по всей России, по данным СПАРК. Своя часть в «Ресурс-МРГ» была также у фирмы «Агрохимтэкс», где небольшой долей владел Николай Исаков — замгендиректора по работе с органами власти «Газпром межрегионгаза». А также у фирмы «Верта-техинвест», которой владели члены семьи бывшего замгендиректора «Газпром межрегионгаза» Алексея Веременко.

Решение об исключении недействующего «Ресурса МРГ» из реестра принято в июле 2017 года.

Справка «Новой»

Суды с акционерами


В 2013 году «Газпром» по решению правительства выкупил доли газораспределительных предприятий у государственного «Роснефтегаза».

Миноритарные акционеры некоторых газораспределительных предприятий «Газпрома» надеялись, что им отправят предложение и в обязательном порядке купят их доли, как происходит в таких сделках. Но этого не произошло.

«В 2013 году мы обратились в «Банк России», и он вынес обязывающие «Газпром» предписания, — рассказал Александр Клименко — глава юридической службы компании «Мириад Рус», которая представляла интересы миноритарных акционеров «Газпром газораспределения Нижний Новгород». — Параллельно мы обращались в Росимущество, Минэкономразвития, Минэнерго и правительство с требованием разработать и утвердить директиву, обязывающую «Газпром» исполнить требование закона. Но наши обращения привели лишь к отпискам».

А осенью 2015 года совет директоров и основной акционер «Нижегородоблгаза» — группа «Газпром» одобрили дополнительную эмиссию в виде закрытой подписки в пользу трех компаний, на тот момент аффилированных с «Группой МИР». Цена эмиссии — 51 рубль за акцию, в три раза ниже рыночной, что подтверждается независимой оценкой, — полагает Клименко.

«Предприятие «Газпрома» получило, на наш взгляд, в три раза меньше денег, чем могло получить. Доля миноритарных акционеров оказалась размыта более чем в два раза», — уверяет Клименко. Экономических оснований для эмиссии, по его мнению, не было: «Нижегородоблгаз» — прибыльная организация, имеющая свободные денежные средства на депозитах в банке (2,7 млрд рублей по итогам 2015—2016 годов).

«Как могло произойти то, что благодаря такой эмиссии «Газпром» потерял контроль в «Нижегородоблгазе» (доля снизилась с 75% до 32%) и не получил за это денег?» — удивляется Клименко. На его взгляд, это привело к убыткам не только «Газпром», но и его акционеров. Итогом также стала отмена предписаний, обязывающих «Газпром» направить миноритариям предложения о выкупе их акций, так как доля группы «Газпром» в предприятии стала меньше 50%. «Как еще это объяснить, как не административным ресурсом?» — спрашивает юрист.

«Мы не оценивали стоимость всех активов, имеющих отношение к перечисленным фирмам, но стоимость акций только в «Нижегородоблгазе», которые они получили в собственность, может составлять около 6 млрд рублей», — полагает эксперт.

Люди, близкие к «Газпрому», объяснили ситуацию тем, что у газового концерна было недостаточно средств для того, чтобы заплатить и «Роснефтегазу», и миноритариям, поэтому был найден юридический способ уладить эту проблему.

Под текст

Эстонские крылья

Эстонская FortAero — оператор самолета Beechjet 400A (Nextant 400XTI) с регистрационным номером ES-NXT, которым владела фирма Ивана Миронова, имеет очень интересную историю. В 2013 году упраздненная, ныне — национальная авиакомпания Эстонии Estonian Air продала свою «дочку» — Estonian Air Regional малоизвестной FortAero, зарегистрированной в конце 2012 года. Сделка удивила эстонский рынок, поскольку никто не понимал, кто за ней стоит.

Эстонские «Деловые ведомости» вышли тогда с заголовком «Номинальные держатели», обнаружив, что владельцами FortAero числятся три человека — Аарон Райхштейн, Вадим Опрышко и Ляля Михайлова. Райхштейн в прошлом работал в Москве, в издательском доме «Коммерсантъ», в 2003 году был директором газеты «Газета» в Петербурге, возглавлял «Трехгорную мануфактуру», а в 2006 году — издательский дом «Коммерсантъ Украина». В Эстонии его имя было связано с двумя десятками компаний, местная пресса сообщала, что, по его словам, в Таллин он попал случайно, приехав навестить друга.

В эстонской компании ответили,что не имеют отношения к сводному брату члена правления «Газпрома» Ивану Миронову и к члену правления «Газпрома» Селезневу.

Есть еще одно любопытное пересечение. Фирма Terramart Development, которую, согласно отчету «Банка Россия», контролировал Миронов, имела эстонский филиал (сейчас находится в ликвидации). Управляющей этого филиала была Наталия Асташова, которая, по данным эстонского реестра, управляет всего двумя фирмами, в том числе оператором самолетов деловой авиации Aviasole Business Aviation. Этот Aviasole предлагает клиентам самолет Falcon 900LX. Связавшись с менеджером Aviasole, «Новая газета» выяснила, что там знают о самолете Beechjet 400A с регистрационным номером ES-NXT и перенаправляют по поводу него в компанию FortAero.

Aviasole и Асташова не ответили на вопросы «Новой газеты».

Селезнев не прокомментировал ситуацию.

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