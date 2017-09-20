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Землетрясение в Мексике. Видео очевидцев

В результате землетрясения магнитудой 7,1 в Мексике погибли более 200 человек

Общество

Глеб ЛиманскийВидеокорреспондент

 

Теги:
землетрясение, мексика

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