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Землетрясение в Мексике. Видео очевидцев
В результате землетрясения магнитудой 7,1 в Мексике погибли более 200 человек
Общество
15:01 20 сентября 2017
Глеб Лиманский
Видеокорреспондент
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Теги:
землетрясение
,
мексика
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