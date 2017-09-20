«Замороженный бюджет»

Правительство одобрило законопроект о федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-20 гг. Согласно проекту доходы федерального бюджета на 2018 год, должны составить 15,182 трлн рублей, а расходы — 16,5 трлн рублей. С 2019 года дефицит бюджета будет постепенно сокращаться, что, по словам министра финансов Антона Силуанова, поможет контролировать инфляцию, а ЦБ снизить процентную ставку. Уровень инфляции, по прогнозу правительства, составит 4% ежегодно — в течение трех лет.

Формально бюджетная политика разворачивается в сторону социальной сферы, расходы на образование и здравоохранение растут (на 60 и 31 млрд рублей соответственно), а военные траты, напротив, снижаются (с 1 трлн до 944 млрд). Однако независимые эксперты предупреждают: изменения в основном косметические, расходы на социальную сферу в реальном исчислении не увеличатся из-за инфляции, а новый бюджет в основном строится вокруг сохранения status quo и проедания последних резервов.

Валерий Миронов главный экономист Фонда экономических исследований «Центра развития» НИУ ВШЭ

Главное, на что стоит обратить внимание в новом проекте бюджета, - это стремление правительства сохранить статус-кво и не проводить перед выборами бюджетный маневр в сторону модели экономического роста. При этом правительство сохраняет рост доходов в большинстве секторов. Все смотрят на цифры статистики по секторам и видят незначительные изменения, на первый взгляд, рост: например, был триллион, а стал - триллион и 50.

Все недовольны огромными затратами на «оборону». По «обороне», говорят в правительстве, расходы будут снижаться: был – триллион, станет – 980 миллиардов. Но все равно это — 4,3% процента ВВП. Уже уровень относительно ВВП — один из самых высоких в мире. Трамп был бы очень доволен такими показателями, потому что он не может добиться и двух процентов расходов на оборону в НАТО.

Но вопрос в том, как сделать так, чтобы был экономический рост, который позволил бы сохранять высокие расходы на ту же оборону, и через десять лет, и через двадцать? Чтобы мы сейчас не упустили момент, когда нужно оптимально распределить ресурсы и обеспечить те отрасли, которые стимулируют экономический рост. В этом плане видно, что немного увеличиваются расходы на здравоохранение и образование. Но в реальном выражении они все равно будут сокращаться, потому что инфляция будет не менее четырех процентов.

При этом надо понимать, что у нас расходы вместе на здравоохранение и образование – это примерно 5,7% ВВП, как было в начале двухтысячных годов. Притом, что в странах с аналогичным уровнем ВВП (я уже не говорю о развитых сырьевых странах, которые диверсифицировали экономику, таких как Австралия, Канада, Нидерланды), там расходы на здравоохранение и образование больше – около 7-8%.

Когда мы сохраняем номинальное выражение этих расходов, а в реальном выражении допускаем их снижение, мы не будем догонять эти страны, то есть не будем увеличивать вложения в человеческий капитал. Это фиксирует сложившийся не очень хороший статус-кво – «раздать всем сестрам по серьгам», то есть никого не обидеть. Правительство стремится в большинстве секторов, кроме обороны, в номинале увеличивать расходы, чтобы была видимость, что никто не обижен.

Нужен, конечно, бюджетный маневр в ту или иную сторону, или в сторону стратегии Кудрина или в сторону других каких-то подходов. Потому что если нынешнее положение дел будет законсервировано, то мы превратимся в Советский Союз периода начала его распада.

Игорь Николаев директор Института стратегического анализа ФБК

Я бы этот документ сейчас назвал “замороженным бюджетом”, он по-прежнему дефицитный (1,5 триллионов рублей). К этому дефициту просто теперь нужно относиться по-другому. У нас был и больший дефицит. Но одно дело, когда у вас дефицит и при его наличии есть все резервные фонды. И другое дело, что наш резервный фонд будет исчерпан уже в этом году. Со следующего года будем тратить деньги из Фонда национального благосостояния. Показатель дефицита вроде меньше, но и резервов на покрытие этого дефицита меньше. Резервного фонда нет, занимать на внешнем рынке – трудно. Плюс к тому, еще только будут активизироваться новые санкции США, которые введены и конкретизированы в отношении внешнего долга. Я считаю, что проблема дефицита будет одна из самых серьезных.

В плане расходов по секторам, сейчас речь идет только о каких-то малозначительных изменениях. Особенно символически сокращаются расходы на оборону. Несколько десятков миллиардов – это совсем немного, если учесть, что до этого эти расходы прирастали в значительных объемах. Говорят, что расходы на остальные сектора немного увеличились, что это не 16,2 триллиона рублей, а чуть больше. Но все это незначительно, это все равно выдерживание той линии, которая была год назад. На три года по расходам все замораживается.