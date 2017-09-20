Железобетонный скандал

Lafarge, крупнейшая французская строительная компания, в течение нескольких лет платила вооруженным группировкам в Сирии ради сохранения своего цементного завода, расположенного неподалеку от города Ракка. Судя по материалам расследования, которые в среду, 20 сентября, опубликовали французские газеты, руководство компании не останавливало завод до последнего, подвергая риску жизни работников и выплачивая «отступные» террористическим группировкам, включая Джабхат-ан-Нусру и «Исламское государство» (запрещена в РФ).

«Хватит упоминания одной даты, чтобы понять, чем пахнет это дело. 29 июня 2014 года запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» провозгласила установление «халифата» в Ираке и Сирии. <…> В этот же день в сирийском городе Ракка представитель цементного завода французской компании Lafarge проинформировал свое руководство по мейлу о том, что назначил встречу с «представителем «Исламского государства», чтобы договориться о безопасности работников», — так начинает свою заметку Monde, публикующая, наряду с газетой Canard enchaîné, материалы предварительного расследования, которое ведет прокуратура Парижа.

Расследование началось в октябре 2016 года после публикации в той же Monde, и к настоящему моменту прокуратура «пришла к выводу, что компания Lafarge «косвенно финансировала» «террористические группировки» — финансировала «через посредника» и «проводила» это по «подложным платежным документам», сообщает газета. Выплаченные деньги проходили в отчетностях по статье «представительские расходы».

В общей сложности, с 2011 по 2014-й год компания «выплатила различным вооруженным группировкам несколько сотен тысяч долларов».

Monde цитирует показания Брюно Пешо, тогдашнего директора LСS (Lafarge Cement Syria — сирийского завода Lafarge):

— Видели ли вы название «ИГИЛ» в документах?

—Да.

— Есть ли у вас предположения, сколько денег предназначалось для ИГИЛ?

— Около 20 000 долларов в месяц.

Кроме того, судя по материалам расследования, деньги выплачивались представителям террористической группировки «Фронт-ан-Нусра» (подразделение «Аль-Каиды») и курдам… Впрочем, опрашиваемые прокуратурой представители компании подчеркивали, что не могли знать всех «бенефециаров» выплат, так как деньги передавал посредник.

В качестве посредника называется Фирас Тласс – бизнесмен и сын бывшего министра обороны Сирии. Он отдавал за обеспечение «крыши» над заводом от 80 000 до 100 000 в месяц (согласно другим показаниям – «вдвое больше», пишет Canard enchaîné).

Впрочем, и это не всегда помогало: в октябре 2012 года девять работников завода были похищены курдами, а затем перепроданы другой вооруженной группировке — в итоге, как сообщил следователям г-н Вейар (бывший ответственный за безопасность в компании), «Lafarge заплатила (за выкуп заложников) эквивалент 200 000 евро в сирийских фунтах».

Позднее рядом с заводом шли масштабные бои, происходили теракты – но он продолжал работу (вплоть до 19 сентября 2014 года, пока «игиловцы» не решили взять его штурмом). Единственное, что изменилось – летом 2012-го года директор завода, господин Пешо, перевел свой офис из Дамаска в Египет, в Каир. Ну, и руководство попросило всех алавитов и христиан, работающих на LCS, уволиться, ради их собственной безопасности. В итоге 100 из 300 работников покинули завод.

И только 18 сентября 2014, как утверждает Monde, когда игиловцы уже подступали к заводу, его директор предписал принять экстренные меры безопасности: «приготовить матрасы, еду, воду, сахар и разместить в технических туннелях завода».

Большинству из сотрудников LCS повезло (их эвакуировали на автобусе до прихода ИГИЛ), но «тридцати с лишним работникам пришлось эвакуироваться собственными силами». Через два дня один из этих тридцати написал «гневный мейл» директору завода с требованием «начать расследование». «После двух с половиной лет ежедневных заседаний по безопасности, кто виноват в отсутствии плана эвакуации с завода нашей команды и кто бросил более тридцати наших доблестных сотрудников за час до атаки ИГИЛ и взрыва нефтяного резервуара?» — спрашивает работник.

Самое удивительное во всей этой истории заключается в том, что французские власти не только не призывали Lafarge закрыть завод, но и «подталкивали к тому, чтобы мы оставались» — именно это следует из показаний одного из представителей завода.

Допрошенные упомянули в этом контексте и французское посольство в Дамаске (закрытое в 2012-м), и французское посольство в Иордании (в чье ведение затем перешли сирийские дела), и МИД Франции, и внешнюю разведку (DGSE)…

***

На постройку завода было потрачено 680 миллионов евро – и вот так бросать…

Расследование продолжается, его фигурантами являются пока 9 представителей руководства компании.