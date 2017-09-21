«Нас не накроет волной беспилотности»

Владимиру Путину показали испытания беспилотного яндексмобиля, чуткий на инновации премьер-министр Дмитрий Медведев уже вовсю «обкатывает» прототипы беспилотных автобусов. Как Россия готовится к неизбежному?

Что уже есть

Времена, когда машина сможет ездить без помощи человека, нам обещают совсем скоро. К 2025 году планируется вывести российские беспилотники на глобальный рынок. Однако прежде нужно, чтобы такой рынок появился внутри страны.

По сути, перед специалистами стоит задача придумать систему, которая сможет логично регулировать скорость движения транспортного средства с учетом дорожной ситуации, а также быстро среагирует на смену погодных условий.

Первой в России успехами в этой области поделилась компания Cognitive Technologies. В феврале 2015 года она совместно с «КАМАЗом» разрабатывала проект беспилотного грузовика. И в том же году машина с интеллектуальной начинкой прошла предполигонные испытания в Набережных Челнах, а потом и на закрытом полигоне в Ногинске.

Спустя два года «умному» грузовику предстоит проехать в реальных дорожных условиях. Караван из нескольких автомобилей должен доставить реальный груз из Москвы в Санкт-Петербург по трассе М-11. Возглавит колонну обычный грузовик, а за ним уже поедут беспилотные. Дату рейса намечали на конец августа, но затем сроки сдвигались.

Как рассказали «Новой газете» в ассоциации AutoNet, созданной по поручению правительства для объединения разработчиков беспилотных автомобилей, подобные испытания запланированы и по федеральной трассе Казань — Набережные Челны в 2018 году. Результаты тестирования лягут в основу умного «Шелкового пути» — транспортной артерии, которая соединит Финляндию с Китаем, пройдя по территории России и Казахстана. 3800 км трассы будут обслуживать грузовые беспилотники. На реализацию идеи уже потрачено 42 млрд рублей — только в 2016 году.

На данный момент на тестовых грузовиках КАМАЗ используется интеллектуальная система под названием C-Pilot. В данном случае речь идет о «современной системе содействия водителю» — ADAS (advanced driver assistant system), устанавливать которую возможно и на легковые автомобили. Cognitive Technologies планирует довести C-Pilot до совершенства и к 2022-2023 годам полностью перевести автомобиль в режим самоуправления.

О том, как устроена «умная» система беспилотных автомобилей смотрите в видео.

У Cognitive Technologies есть конкуренты. Свою «умную систему» разрабатывает и и другая организация — государственный научный центр НАМИ. С 2016 года здесь обкатывают программу на LADA Kalina. Но в 2017 году на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге специалисты НАМИ продемонстрировали прототип беспилотного автобуса «Шатл».

Электроавтобус рассчитан на 12 человек, а его максимальная скорость составляет 40 км/ч. Автобус может развозить пассажиров на заранее определенные остановки, которые загружены в электронную систему.

Похожая разработка есть и у группы компаний «Волгобас». Транспортное средство Matrёshka рассчитано на восемь пассажиров, при максимальной скорости в 30 км/ч. Управляется Matrёshka через приложение, установленное на компьютер или планшет.

«Шатл» и «Matrёshka» пока умеют ездить только на полигонах.

О планах запустить свои беспилотные автомобили на дорогах Москвы заявляют и в «Яндекс.Такси». В конце мая компания провела тестовый заезд прототипа беспилотного такси на полигоне. Гибридный автомобиль на базе Toyota Prius с «умной» системой от «Яндекс» 21 сентября продемонстрировали Владимиру Путину, который посетил штаб-квартиру интернет-компании на улице Льва Толстого в Москве. Максимальная скорость, которую он может развивать — 13 км/ч.

В следующем году компания собирается отправить прототип беспилотника от полигона до офиса Яндекса в реальных условиях. Это чуть больше 6 км.

Что мешает

Тестовые заезды БПТС проходят, в основном, на закрытых территориях, например, полигонах при автомобильных заводах или центрах МЧС. Об открытии такого полигона «Калибр» в августе заявили и столичные власти.

«Цель испытаний на полигоне — добиться базового уровня безопасности прототипа», — рассказывает руководитель департамента разработки Cognitive Technologies Юрий Минкин. Затем беспилотник выпустят на реальную дорогу. Под присмотром разработчиков так он должен будет проехать еще «миллионы километров», прежде чем его можно будет считать безопасным.

«Но главный тормоз в развитии беспилотников в России — законодательный, а не технологический», — заявляют в транспортной компании Traft. Формировать правовую базу приходится «с нуля», и этим нужно заниматься уже сейчас.

«Успеть разработать законопроект о БПТС и принять его нужно уже в первом квартале 2018 г. Это ускорит все мероприятия по тестированию беспилотников на дорогах», — считают в Traft.

Дмитрий Медведев вышел из «Шатла». Фото: ТАСС

Поправки необходимо внести в Уголовный и Гражданский кодексы, ГОСТ, ПДД, КоАП и технический регламент Таможенного Союза. Уточнения требует почти весь понятийный аппарат, связанный с новым видом транспорта. А еще непонятно, как разбирать ДТП с участием беспилотника и автомобиля с водителем: кого в таких случаях считать виновником аварии. Отдельный вопрос связан с процедурой страхования беспилотника.

В «Яндексе» тоже ждут скорейшего изменения законодательства: «Непосредственной разработке технологий сейчас ничего не мешает. Другое дело — получить разрешение на проезд тестовых автомобилей по определенному маршруту, даже когда за рулем есть водитель».

«В Германии уже приняли соответствующее законодательство, в США согласовали выдачу 25 000 лицензий на беспилотных автоботов, в шведском Гетеборге они уже два года ездят на общественных дорогах, а мы в России до сих пор дискутируем о том, что надо сделать», — рассказывает руководитель рабочих групп по законодательному регулированию Цифровой экономики в Госдуме Никита Куликов.

По его словам, для первого шага надо сделать «немного», во-первых, в ПДД ввести понятие «беспилотный автобот», добавить несколько новых знаков и дорожную разметку. Потом можно говорить о принятии рамочного Федерального закона на так называемый «переходный период» (2-3 года), а затем уже принимать целевые федеральные законы.

Куликов уверен, если не начать работу по изменению законодательства в ближайшее время, то «из возможной страны-производителя новой технологии мы превратимся в страну-потребителя».

Уточнение законодательства необходимо не только для того, чтобы БПТС могли ездить на дорогах общего пользования, но и для того, чтобы создавать инфраструктуру для беспилотников — дороги с интеллектуальной транспортной системой (ИТС).

В «Автодоре» поясняют оснащенная интеллектуальной системой дорога будет передавать информацию о положении машин на дорогах, а также дорожных условиях (пробках, авариях). В компании Traft добавляют, что в дороги будут зашиваться специальные датчики, а сами они не должны пересекаться с другими автомобильными дорогами. К тому же для эффективной работы ИТС и беспилотников необходима устойчивая связь высокого качества — 5G, в России она есть не во всех регионах.

Без подготовки инфраструктуры серьезно заниматься беспилотниками бессмысленно, признают эксперты.

«Реалии России таковы: нет и в ближайшем будущем не будет идеальной дорожной инфраструктуры, а без них БПТС функционировать не может. Кроме того, протяженность дорожной сети в стране всего 1,4 млн. км. Для сравнения, в ЕС — 5,3 млн км., в США — 6,6 млн км.», — рассуждают в Traft.

В AutoNet занялись подсчетом человеческого ресурса: при насыщенном хорошими инженерами рынке еще нужны разработчики автомобильных платформ, бортового оборудования, технологий связи, специалисты в области глубокого машинного обучения и алгоритмов обработки больших данных, искусственного интеллекта, а также информационной безопасности.

Фото: РИА Новости

Выгода от беспилотных автомобилей

«Поломка коробки передач на современном грузовике Volvo обходится в 1,8 — 2 млн рублей, — говорят в Traft. — Чаще всего такое случается по вине водителя: он небрежно переключает скорость, трогается с повышенной. Этих нарушений не будет у беспилотников».

По подсчетам экспертов количество ДТП сократится до 70%. А в министерстве транспорта напоминают, что развитие БПТС станет драйвером для IT и микроэлектроники.

Изменения произойдут и в сфере труда, рассказали эксперты, выступая на конференции «Future in Tech: What's next» в Москве. Одна из дискуссий конференции целиком была посвящена БПТС в России и собрала крупных разработчиков технологий в этой сфере: Deliver, Busfor, Cognitive Technologies и «Волгабас».

По словам ее участников, профессия водителя с приходом на рынок беспилотников либо умрет, как это произошло с конюхами, либо видоизменится — например, в дальнобойщика-инженера. В обоих случаях эксперты предсказывают волну социальных протестов на подобие той, которую спровоцировало внедрение «Платона».

БПТС изменят не только бизнес-концепции автопроизводителей, но и концепцию владения автомобилем. Она может стать похожей на каршеринг, с оформлением подписки на пользование автомобилем.

Фото: РИА Новости

По самым футуристическим прогнозам, через приложение на мобильном можно будет вызвать такси, чтобы оно отвезло детей в школу, а дальше автомобиль поедет по следующему «заказу». Исчезнут (ориентированные на людей) дорожные знаки. И инспекторы ГИБДД.

Однако необходимо понимать, что это далекое будущее. По словам участников конференции «Future in Tech», в ближайшее время беспилотники составят 10-15% от общего числа машин, что заметно не повлияет на экономику. «Нас не накроет огромной волной беспилотности, — говорят эксперты дискуссии. — Это растянется на годы».