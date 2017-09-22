Смех и грех

Петр Саруханов / «Новая»

«Мне стал невероятно омерзителен Иван Ургант. Популярный ведущий, чьим искрометным юмором я ранее восхищалась, заставил меня оторопело смотреть в ставший вдруг пустым экран. Импозантный лоснящийся мужчина казался начитанным и очень неглупым. Но не зря говорят, что казаться и быть не одно и то же. Можно долго спорить о документальной достоверности телевизионной саги «Отчий берег», но вот мы, как и многие соотечественники, смотрим. И я считаю, что через несколько мгновений после страшных кадров войны, после трагической гибели одного из главных героев фильма грубо стебаться на тему ВОВ — это верх цинизма и безвкусицы» (пунктуация и орфография авторские. — И.П.).

А ведь предупреждал же Ивана Урганта оскорбленный им на прошлой неделе Владимир Соловьев, что его шуточки до добра не доведут. Зарвался парень. Заигрался. Зазвездился. И вот нате вам — теперь оскорбилась прогрессивная патриотическая общественность в лице председателя Всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирины Волынец. Нашлась и на Урганта своя «Поклонская», а это, пожалуй, покруче, чем ведущий канала «Россия», уязвленный искрометным ургантовским «соловьиным пометом».

Сотворил же охальник с Первого канала на сей раз вот что. «Посмешищем Ургант попытался сделать шуточную попытку «воскресить» лежащего в позе трупа в студии «Вечернего Урганта» актера Кравченко, сыгравшего погибшего смертью храбрых героя фильма Макара Морозова, сообщением, что ему не заплатят за участие в сериале, после чего актер Кравченко якобы «восстает из мертвых», имитируя жуткий хрип. Весь ужас происходящего «юмора» отягощается тем, что эта несмешная на самом деле шутка разыгрывается через минуту после окончания картины, когда зритель еще не успел выйти из состояния проживания происходящего на экране», — написала разгневанная Ирина Волынец на своей странице в Фейсбуке (пунктуация, орфография и стиль авторские. — И.П.).

Иван Ургант и его гость Алексей Крав­ченко и впрямь совершенно упустили из вида то немаловажное обстоятельство, что иные зрители как дети: не в состоянии отличить художественный вымысел от реальности и героя от артиста, воплотившего его образ на экране. Именно зрители этого первозданного типа ходили десятки раз на «Чапаева» в надежде, что легендарный герой Гражданской войны выплывет. Поэтому когда сразу после кадров гибели сапера Макара Морозова в очередной серии «Отчего берега» этот самый «Макар Морозов», сменивший солдатскую шинель на гражданский костюм, объявился в студии «Вечернего Урганта» «в позе трупа», да еще и принял участие в обряде «воскрешения», простодушные граждане впали в ступор и посчитали всю сцену глумлением над святым.

Ну, посчитали и посчитали — на каждый роток не накинешь платок. Однако ж стоящая на страже духовных скреп Ирина Волынец так просто спускать Урганту с рук эту циничную выходку не намерена, делая из произошедшего далеко идущие выводы: «Погоня за рейтингом, отсутствие чувства меры, такта, бездонная пропасть между этим зажравшимся телеведущим и нормальным психически здоровым человеком… Считаю этот поступок Ивана Урганта оскорблением чувств телезрителей, надо знать, где и когда устраивать такой зашквар (так!!! — И.П.). Уж точно не на костях наших дедов, погибших за Родину. Неужели на глазах миллионов россиян каждый такой ургант может (и будет) вытворять все, что придет в его думающую лишь о повышении собственной популярности голову, стебаться над всем и вся, над памятью погибших в ВОВ, над нашими чувствами и нашим общим горем?» (все особенности стиля сохранены. — И.П.)

Комментаторы, набежавшие на страницу Ирины Волынец, выразили в большинстве своем полную солидарность с написанным. Во-первых, выяснилось, что не одна Волынец над вымыслом (скорее антихудожественным, чем художественным) слезами облилась. Во-вторых, на голову Урганта вылилось такое количество помоев, что прямо-таки жутко стало, как бывают изобретательны в ругательствах и обличениях оскорбленные в лучших чувствах высокодуховные люди. Урганта обвинили в отсутствии чувства юмора, связали его кощунственный поступок с национальностью и тягой к обогащению, припомнили родство со знаменитой актрисой — типа, бабушка такая хорошая, про десятый наш десантный батальон поет, «интересно, она его еще внуком-то считает?». И, наконец, поддержали и развили главную идею поста Волынец: ввести в Уголовный кодекс статью «За оскорбление чувств телезрителей».

Я же, порывшись в памяти, вдруг вспомнила одну из самых непотребных программ последнего времени «Говорим и показываем» на канале НТВ, оскорбившую чувства множества телезрителей. В ней продемонстрировали кадры порнографической съемки человека, похожего на артиста Алексея Панина, с собакой. А принесла их в студию как раз председатель «Национального родительского комитета» г-жа Волынец и, нисколько не стесняясь присутствия у экранов телевизоров в непоздний вечерний час окормляемых ею чад, в подробностях и со смаком обсудила этот, простите за цитату, «зашквар». И ничего. Никто, включая Роскомнадзор, не нашел в этом отвратительном шоу никаких признаков нарушения ни закона, ни этических норм, ни элементарных прав юных (да и не только) зрителей, ни оскорбления чьих-то нежных чувств.

На странице Волынец в Фейсбуке обнаружилось и немалое количество фотографий, сделанных с ее участием в студии ток-шоу «Пусть говорят», а также — внимание! — анонс: «Пермский кандидат в депутаты станет звездой Первого канала. Лидер движения НРК Ирина Волынец рассказала, что на Первом канале готовится новое ток-шоу. Общественница будет присутствовать в нем в качестве постоянного эксперта. В число пяти соведущих войдут Ольга Бузова и Юлия Барановская. Предполагается, что новая программа будет выходить ежедневно по будням».

Здесь уместно привести концовку ее поста в Фейсбуке, осудившего Ивана Урганта: «Такие выходки, как эта, все более укрепляют меня в мысли, что главной задачей основных федеральных телеканалов все-таки должно быть не извлечение прибыли. Другие должны быть задачи! Пришла пора начинать импортозамещение смыслов, и забывшиеся урганты для этой цели точно не подходят».

Так вот ты какой — северный олень, то есть импортозамещение смыслов. Ларчик-то просто открывался. Общественница и несостоявшийся депутат, отправив Ивана Урганта на свалку истории, место под солнцем себе расчищает в компании со звездой «Дома-2» Ольгой Бузовой (как раз сейчас в Сети бурно обсуждают видео из выпуска «Дом-2», который еще не вышел в эфир, где означенная «звезда» эротично облизала флейту, смутив даже прожженных и многое повидавших участников проекта). Ну, выдохните теперь оскорбленные Ургантом в лучших чувствах. Будут вам «другие задачи». Выплывет Чапаев.