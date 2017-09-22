Рабоче-крестьянский визит

Петр Саруханов / «Новая»

Загадочное официальное сообщение: министр культуры Чувашии в рамках рабочего визита в Мариинско-Посадский район посетил ферму для выращивания бычков и зернохранилище.

Что-то не то? Может, это ошибка? Может, правильно так: министр сельского хозяйства посетил районную музыкальную школу? Нет, опять не то. Надо все-таки верить тому, что написано. Тем более что сообщение о визите чиновника на ферму опубликовано на сайте министерства культуры республики и сопровождается аж 15 фотографиями. На некоторых сам министр на фоне бычков, а на некоторых — одни бычки, изумленные смешением функций в республиканском правительстве.

Конечно, министр Константин Яковлев с этим визитом подставился, и в интернете посыпались ехидные комментарии о возможной трансляции оперного фестиваля в коровники — для повышения надоев. Можно подхватить тему и уточнить, что при трансляции оперы «Кармен» следует избежать арии Тореадора — бычкам она не понравится. Но все же сохраним выдержку. В принципе, нет ничего зазорного в том, что министр культуры заглянул к отечественным сельхозпроизводителям. Любому человеку, тем более при должности, не помешает взглянуть, в каких условиях нынче работают крестьяне, погладить теленка, взять быка за рога… Только необязательно брать с собой фотографа и обставлять все это как событие в экономической или культурной жизни. И ни к чему мотивировать рядовое посещение фермы некой высокой задачей. «Министр культуры Константин Яковлев, — говорится в официальном сообщении, — в ходе встречи остановился на развитии туризма как на одном из главных источников пополнения местного бюджета». И при чем тут, спрашивается, бычки? В Мариинско-Посадском районе, откуда родом третий космонавт СССР Андриян Николаев, есть замечательный музей космонавтики. Там и скафандры космонавтов, и спускаемый аппарат, и даже черный лимузин ЗИС-110, на котором Андрияна Григорьевича встречали после полета. И вряд ли туристы все бросят и побегут в коровник смотреть на трактор, который развозит корм. Ну разве что, как и борщ для космонавтов, кормовая свекла для коров будет в тюбиках…

Замечали ли вы, что самое частое слово в отчетах о работе наших руководителей — это слово «посетил»? Все они, независимо от уровня, то и дело что-то посещают. Наверное, правильно, что не сидят на месте, но как это подается! Официальные газеты, издающиеся на наши деньги, ежедневно демонстрируют нам фотографии начальников в наброшенных на плечи ослепительно белых халатах. И те с важным видом осматривают то, что, как ни странно, делается и без них. И при этом, как сообщают пресс-службы, чему-то «уделяют особое внимание», а что-то «особо подчеркивают». Ну и, разумеется, общаются с народом, который почему-то живет везде, куда ни поедешь. Примеры искать недолго. «Губернатор, посещая с рабочими поездками районы области, обязательно находит время на общение с местными жителями», — ничего не скрывая от читателей, рассказывает «Волгоградская правда». Это вроде похвала: занятой человек находит время для народа.

Возможно, есть желающие читать эти однообразные скучные отчеты. Не ждать же, когда появится сообщение повеселее. Допустим: губернатор хотел посетить народ, но народа не было дома.