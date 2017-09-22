Михаил Горбачев: «Может быть, силы льва мне помогут…»

Премия учреждена немецкой благотворительной организацией Human Projects («Гуманитарные проекты»). Она вручается «За заслуги в деле достижения мира и примирения». Церемония награждения должна была проходить в Германии, но врачи запретили лауреату ехать за наградой, и организаторы перенесли действо в Москву.

В зале «Веранда» гостиницы «Рэдиссон Ройал» («Украина») звучит только немецкая речь. Все ждут виновника торжества — несколько журналистов из Германии, в числе которых знаменитый публицист и издатель Франц Альт, посол ФРГ в Москве Рюдигер фон Фрич с супругой, представители благотворительного фонда Human Projects. Когда Горбачев входит в зал, кто-то из немецких журналистов бросает фразу: «Мы не могли себе позволить не чествовать такого лауреата лично».

Первым на церемонии взял слово руководитель Human Projects Карстен Энц. Он рассказал о том, что в жюри премии «Львиное сердце» входят люди из самых разных социальных слоев Германии.

— Это мнение общественности, Михаил Горбачев принадлежит к числу наиболее значительных политических деятелей современности. Благодаря его мужеству 30 лет назад была преодолена самая большая угроза для всего человечества — атомная гонка вооружений и опасность развязывания атомной войны в Европе. Сейчас в мире время конфликтов и создания образа врага, поэтому именно теперь так важен голос Горбачева, его недавно опубликованное обращение к человечеству: «Образумьтесь, наконец — войны больше не должно быть!» Это призыв распрощаться, наконец, с националистическим мышлением и национальным эгоизмом и поставить неприменение силы на первое место в международных отношениях.

Тему продолжил посол Рюдигер фон Фрич:

— Сегодня мы часто сталкиваемся с тем, что насилие используется в качестве инструмента, идут войны, есть тысячи жертв. Германия выступает за мирную политику. Уважаемый Михаил Сергеевич, я бы очень хотел, чтобы Ваши заслуги получили еще большее признание здесь, в Вашей стране. В Германии отношение к Вам остается неизменным, Ваш вклад в установление мира в Европе никогда не забудут. И позвольте мне сказать несколько личных слов. Что значило для нас объединение Германии? Моя семья была разделена, мы жили в Западной, а мои двоюродные братья в Восточной Германии. И холодная война предопределяла, что когда-то нам придется друг в друга стрелять. То, что сейчас в Германии подобное просто немыслимо, в значительной мере ваша заслуга.

Известный публицист Франц Альт начал свое выступление с воспоминаний о Раисе Максимовне Горбачевой. В 1997 году он вел цикл телепередач под названием «Люди нестандартного мышления». Первый вопрос, который Альт задал бывшему президенту СССР, был: «Где вы берете силы и мужество для перестройки и гласности?»

— Раиса Максимовна стояла за камерой. Михаил Сергеевич показал на нее и сказал: «Вот моя сила!» — рассказал Франц Альт. — Горбачевы были уникальной супружеской парой. Меня тогда Ваш ответ не удивил, господин Горбачев, потому что за день до этого, при присуждении Вам премии «За планетарное сознание» в соборе Святого Павла во Франкфурте, я сидел прямо за вами с Раисой Максимовной и должен признаться — все время за вами наблюдал. И мне было совершенно ясно, что если женщина и мужчина так понимают и так дополняют друг друга, то один плюс один — это больше, чем два…

Когда Михаилу Горбачеву вручили премию — небольшой постамент со скульптурой двух сердец, выяснилось, что премия предназначена и Раисе Горбачевой. Как раз в эти дни исполнилось 18 лет со дня ее кончины. Денежное содержание премии, 5 тысяч евро, Михаил Сергеевич передал Санкт-Петербургскому НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Раисы Горбачевой.

В ответном слове Михаил Сергеевич сказал:

— У меня много нерешенных задач в жизни. Может быть, силы льва помогут мне… Я признателен всем вам за то, что при сложившихся обстоятельствах с моим состоянием здоровья церемонию, которая должна была состояться в Германии, перенесли сюда. Я живой человек и такое отношение, такие слова поддержки — это очень важно. Тем более что жюри, состоявшее из представителей общественности, присудило мне эту премию за заслуги в деле борьбы за мир и примирение. Вот если бы только первая часть была, я бы был недоволен. Потому что сегодня ситуация такая, что мы должны мир защищать… Что делать сейчас? С момента вступления в должность нового президента США прошло три четверти года, но до сих пор не было ни одной полноформатной российско-американской встречи на высшем уровне. Это просто ненормально! Я хотел бы призвать руководство России и Германии немедленно приступить к практической подготовке такой встречи. Она может стать очень важным первым шагом к улучшению обстановки в мире.

Я знаю, о чем говорю. Импульс процессам, которые привели к прекращению холодной войны, дал советско-американский саммит в Женеве. Тогда поначалу мало кто верил в положительный исход переговоров. Ведь перед этим целых шесть лет не было ни одной встречи лидеров СССР и США. Предпосылки для личного взаимопонимания были тоже не бог весть какие. Для меня Рейган был «капиталистическим динозавром», пустившим в ход тезис, что, мол, Советский Союз — это «империя зла». А он во мне видел «твердолобого большевика». Потребовались еще большие усилия, потребовалась новая встреча на высшем уровне в Рейкьявике, которая обеспечила прорыв в будущее. И спустя год после Рейкьявика мы подписали исторический договор об уничтожении целого класса ракет, который не утратил своего значения и по сей день… И нынешним ведущим политикам можно было бы посоветовать «перешагнуть через личное». Усилия, направленные на достижение сотрудничества, мира, примирения, — работа повседневная, трудная, порой неблагодарная. Но это реальное средство сохранить род людской.

После официальной части церемонии заместитель директора Санкт-Петербургского НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии Инна Маркова рассказала мне, что деньги от «львиной» премии Горбачева будут использованы для обучения врачей по теме трансплантации костного мозга. Эта область медицины бурно развивается, и появилась возможность отправить на стажировку в одну из лучших клиник Германии сразу двух врачей.