Курс на делегитимацию

Алексей Навальный продолжает кампанию по своему выдвижению на выборы президента России. На первом этапе сторонники политика открыли 80 штабов от Архангельска до Хабаровска, в поддержку кандидата было вовлечено более 150 тысяч человек. Следующим шагом стали региональные митинги с участием Навального — они состоялись в Мурманске, Екатеринбурге и Омске.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова не раз заявляла о том, что Навальный не может баллотироваться в президенты, так как имеет непогашенную судимость. Но организация его предвыборных штабов находится за рамками избирательной кампании, так как официально она начнется только с декабря, когда будет возможно выдвижение кандидатов. На сайте Навального утверждается, что деятельность оппозиционера не считается избирательной кампанией, а призывы поддержать его участие в выборах — это общественная кампания в защиту его прав. Эксперты рассказали «Новой», что главная цель оппозиционера — не в том, чтобы добиться участия в выборах в 2018 году.

«Первое предвыборное турне»

Все три митинга были согласованы с властями. 15 сентября команда Навального приехала в Мурманск. Организаторы сообщили, что на митинг там пришли три тысячи человек, полиция заявила, что собравшихся было не более пятисот. В начале своего выступления оппозиционер сказал, что не ожидал, что на встречу с ним придет столько людей: «Ерунда, что нет политической жизни в регионах типа Заполярья. Она есть и бьет ключом». Перед митингом в СМИ появилась информация, что мурманским старшеклассникам советуют не ходить туда, грозя тем, что их фамилии после этого попадут в ФСБ и МВД. Навальный прокомментировал это так: «А еще можно всех фиксировать, регистрировать, а потом ставить двойки в зачетку и выдавать двойную порцию домашки».

Политик много говорил про то, как будет бороться с коррупцией, а также про то, что будет с Путиным в случае президентства Навального: «У меня очень много вопросов лично к ВВП. <…> Но я обязан сделать все для нормального транзита власти, для того, чтобы не было войны. Если он готов к мирному транзиту власти, я считаю, что ему и его семье мы можем гарантировать неприкосновенность».

16 сентября в Екатеринбурге команда Навального собрала на митинге 8–10 тысяч человек (по оценкам организаторов). В Екатеринбурге Навальный встретился с мэром города — Евгением Ройзманом. Политик выложил в Инстаграм фото с Ройзманом с подписью: «Ну в каком еще городе мэр, вместо того чтобы нанимать охламонов, кидающихся зеленкой и продуктами, проведет для тебя экскурсию по музею, да еще и блинами угостит? Только в Екатеринбурге!»

На митинге на площади Обороны, в центре Екатеринбурга, Навальный заявил о своем намерении в качестве президента «реально посадить» всех коррумпированных представителей власти, о том, что создаст независимую прокуратуру и проведет реформу МВД, которая повлечет за собой рост зарплат полицейских.

17 сентября первое предвыборное турне завершилось в Омске. Организаторы сообщили о 7 тысячах участников. На митинге Навальный заявил, что он — «реальный кандидат от реального народа».

На вопрос о том, зачем политик идет на выборы, он ответил, что стране необходимы перемены, сменяемость власти: «Я стану президентом и первым из моих указов будет такой указ, что против меня можно будет вести расследование». Когда Навального спросили, что будет, если он не станет президентом, он ответил: «Я хочу, чтобы вы поддержали меня сейчас, чтобы вы поверили в меня сейчас. Власть портит людей, мало ли что может случиться. И тогда вы сможете объявить мне импичмент».

«Официальный магазин кампании»

На сайте «Навальный 20!8» появился магазин кампании, где продаются футболки, толстовки, сумки с символикой кампании. Там можно найти футболку с мемом на премьер-министра Медведева и плачущей уточкой, надпись гласит: «Все было хорошо, пока не появился Навальный». Толстовка называется «Медведев под дождем». Есть футболка и с перечеркнутым рисунком Путина. Есть свитшот «Париж 1968 Москва 20!8» — намек на многочисленные студенческие демонстрации в Париже и по всему миру в 1968 году. Футболки стоят недешево — по 2500 рублей. Также в магазине продается желтая уточка, ставшая символом расследования Фонда борьбы с коррупцией об имуществе Медведева, и наклейки на машину.

На сайте сказано, что это не совсем магазин, а еще один способ привлечь деньги в кампанию: «Все деньги, которые мы заработаем, будут потрачены на обеспечение работы наших штабов». При оформлении покупки вам предлагается добавить 10, 20 или 30 процентов пожертвования. Кстати, оформить пожертвование на сайте предлагается не только с карты или счета, но и криптовалютой — биткоинами.

А также Navalny Girls

В социальной сети Инстаграм, помимо официальных страниц штабов, появились неофициальные аккаунты, придуманные волонтерами кампании. Например, «Navalnygirls» — уже больше пяти тысяч подписчиков. В описании сказано — «Прекрасная половина кампании». Девушки-волонтеры выкладывают в аккаунт свои фото с красными наклейками, шарами, газетами штаба, в футболках кампании. Кто-то фотографируется в спортзале, кто-то — дома в зеркало. Но аккаунт имеет популярность — там регулярно объявляются конкурсы на лучшую аватарку. Сам Навальный также ставит «лайки» фотографиям девушек, привлекая тем самым новых подписчиков.

Комментарии

Дмитрий Орешкин политолог:

— С моей точки зрения, все эти агитационные митинги и прочая агитация — это часть предвыборной кампании, только вряд ли рассчитанной на 2018 год. Потому что пока я не вижу для Навального шансов быть зарегистрированным в качестве кандидата. Если только на Конституционный суд не надавит один человек, который это может. Если вдруг он по каким-то соображениям захочет привлечь Навального, тогда — может быть. Но я слабо себе представляю, чтобы Путин хотел иметь в качестве оппонента на президентских выборах Навального.

Навальный сейчас проводит часть долгосрочной политики. Ему надо быть в центре общественного мнения. Его задача — завоевать городской продвинутый электорат в России в целом. Москва — подождет. У него сейчас предвыборное турне, которое к выборам 2018 года формально не имеет отношения. Но имеет отношение к проблеме становления Навального как политика федерального уровня. Ему важно сейчас зафиксировать свое присутствие в крупных городах. Он правильно выбирает стратегию покорения немосковской России, и все равно ездит по крупным городам. Если Москва ищет альтернативу в политиках европейского ключа, то провинция ищет спасения в старых советских мифах. И там и там настроения против вертикали власти усиливаются, но поиски направлены в разных направлениях. «Яблоко» работает над своей электоральной аудиторией в Москве, где у него по определению есть поддержка. А Навальный пытается овладеть «ничьей» территорией. Вот приходит молодой, решительный, грамотный, хорошо говорит, популист. Он — против мигрантов и в то же время он за демократию. В этом смысле у Навального много шансов покорить умную, городскую, продвинутую и раздраженную провинцию. Он понимает, где его ждут и где ему рады.

Вопрос только в том, что он с этим ментальным выигрышем будет делать? Если его не пускают на выборы 2018 года (как, скорее всего, и будет), ему надо будет еще 6 лет не давать остыть этому материалу. И еще непонятно, допустят ли до следующих выборов, его снова же могут не зарегистрировать.

Он все понимает, он — юрист и политик. Он любит нравиться людям, ими командовать. Я думаю, это не пропадет. Наверное, в него вложились какие-то люди. Он формирует из себя имидж «альтернативного человека». Он человек вождистского типа, как раз такого, который Россия очень любит. Ельцин был таким и Путин такой же. У нас таких людей любят. Что можно сказать по этой ситуации? Дрова должны быть сухими, и пока молод, надо их пилить и колоть. А дальше — пригодятся.

Кирилл Рогов политолог:

— Сам Навальный называет агитационные митинги частью предвыборной кампании. То есть это предвыборная кампания кандидата, которого не хотят регистрировать. Только задача его кампании — скорее всего, не зарегистрировать его, а показать, что у нас на выборы президента не регистрируют кандидатов. И если Навальному удастся в ходе этой кампании получить очевидную моральную политическую поддержку большого количества людей (людей во всей стране, в том числе регионах), то эти люди будут рассматривать предстоящие президентские выборы, которые пройдут без Навального, как нелегитимные. В этом цель его кампании, в этом цель любой борьбы. В том числе борьбы Навального. Исключая определенных кандидатов, власть делает свои выборы менее легитимными, и Навальный хочет показать конкретно это.