Укол снизу

На «антидопинговом фронте» все признаки обострения, что вполне объяснимо — приближается пора принятия ключевых решений по России. Между тем, как заявил президент МОК Томас Бах на конгрессе в Лиме, «звучит много противоречивых заявлений с разных сторон» и проще ситуация не становится.

Вот уже и глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейг Риди слегка одернул подопечных за не совсем уместную, на его взгляд, инициативу, не говоря уже о комментариях российской стороны. Риди можно понять — он как раз реально смотрит на вещи, понимая, что сейчас важнее поддержать усилия России по исправлению ситуации, нежели лишить ее стимула продолжать многотрудную работу. В России сочли «обращение 17» ничего не значащей бумажкой, прозвучали даже слова об «ущербных государствах», но в этом списке «недругов» оказались ведущие спортивные державы, так что полностью игнорировать заявление глупо.

Формально Институт национальных антидопинговых организаций, в недрах которого и родилась инициатива с обращением, действительно не имеет полномочий что-то советовать МОК. Но тут важно, что это посыл снизу, и это не просто очередной наезд с политическим подтекстом от США, Канады, Великобритании, Испании, Германии, Норвегии, Австралии, Швейцарии, Франции и других «врагов». Жесткость обусловлена конкретной позицией — «поскольку огромное свидетельство употребления российскими участниками Игр в Сочи запрещенных веществ так и не было расследовано в полной мере».

Расследователи из двух специальных комиссий МОК доложили в Лиме, что расследование продолжается, что «достаточно фактов для обвинения некоторых спортсменов», что это «трудная задача» и что «на данный момент мы не вправе сказать больше».

Похоже, больше, чем надо, сказал в интервью агентству «Р-Спорт» новый генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус. Юриста и преподавателя с опытом работы в крупных компаниях и кризисным менеджером выбирали, как сообщалось, из 700 (!) претендентов. В должность он вступил на исходе лета, а уже в конце сентября реформируемую организацию ждет аудит. Задача убедить ВАДА восстановить РУСАДА в правах уже в ноябре выглядит если не невыполнимой, то архисложной, что ответы Гануса косвенно и подтверждают.

А сам он подлил масла в огонь, затронув табуированную тему о последовавших одна за другой смертях экс-руководителей РУСАДА Вячеслава Синева и Никиты Камаева в феврале прошлого года: «Я знаю предысторию с двумя смертями, которые были в исполнительном руководстве. Я не знаю до конца, но понятно, что два человека просто так не могут уйти из жизни. У меня нет фактов, и как юрист я могу сказать, что пока не доказано обратного, я ничего говорить не могу. Конечно, понятно, что ситуация очень серьезная, и сложность задачи в том, что учредителями являются ОКР и ПКР, и при этом РУСАДА должно вести независимую политику».

Еще одна цитата тоже не добавляет оптимизма: «Возможность допуска наших олимпийцев не должна зависеть от возможностей РУСАДА». А ведь именно возвращение переформатированного РУСАДА — едва ли не ключевой пункт в процессе восстановления в правах всех дисквалифицированных российских организаций.

Снова можно строить любые конспирологические версии и начинать новые расследования, которых и без того хватает и конца которым не видно. Томас Бах, правда, обещает довести все до логического завершения в ближайшие месяцы, но его положению не позавидуешь — если «наверху» еще можно договориться и принять взвешенное решение по принципиальным моментам, то волнение «снизу» не утихает.

То, что допинговые скандалы разворачиваются и в других странах (калечащие себя паралимпийцы Великобритании, откровения китайского спортивного врача), доверия к России не добавляет.