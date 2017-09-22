«Хорошо вам спится по ночам?»

Заседание 20 сентября началось с 30-минутным опозданием. За окном послышался гул сирен: очевидно, ожидается важный свидетель, хоть прокуроры никогда не анонсируют, кто придет. Через пять минут вошедшие прокуроры сообщили, что хотят допросить генерала ФСБ Олега Феоктистова. Генерал Феоктистов, напомним, в 2016 году в течение полугода возглавлял службу безопасности «Роснефти», и именно он, со слов главы компании Игоря Сечина, написал заявление в ФСБ о вымогательстве взятки Улюкаевым. Сам Алексей Улюкаев в первый же день процесса заявлял, что Феоктистов вместе с Сечиным организовали против него провокацию.

Прокурор Борис Непорожный сослался на некие поступившие из ФСБ документы о необходимости провести допрос Феоктистова в закрытом режиме, в отсутствие прессы и публики. Что за основания перечислялись в этих бумагах, прокурор не пояснил, лишь отметил, что это связано «с угрозой безопасности» свидетелю и членам его семьи.

Защита Улюкаева и сам экс-министр возражали против закрытого допроса и назвали это грубым нарушением гласности судопроизводства.

— Ваша честь, я не понимаю, какие могут быть меры безопасности в отношении свидетеля? — уточнил адвокат Гриднев. — Насколько мне известно, его жизни или жизни его родственников никто не угрожал.

Адвокаты отметили, что Феоктистов не является действующим сотрудником ФСБ. Более того, на момент описываемых событий он занимал должность в частной компании. При этом рядового действующего сотрудника ФСБ Алексея Калугина, который занимался оперативным экспериментом в отношении Улюкаева, допрашивали днем ранее в открытом режиме и никакие документы из ФСБ о необходимости закрыть его допрос не приходили. По закону, отмечали адвокаты, заседания закрывают при наличии в деле гостайны, а в этом деле таковой нет.

Но судья Лариса Семенова ожидаемо встала на сторону прокуроров и закрыла процесс, попросив журналистов и зрителей выйти из зала. Дверь в зал стали охранять приставы и конвой. Они же без всякой причины потребовали от журналистов и вовсе спуститься на первый этаж. Журналисты отказались, мотивируя тем, что по помещению суда могут передвигаться спокойно. «Спустились все на первый! — командным тоном повторил еще раз пристав. — Я не собираюсь тут стоять и охранять от вас дверь, чтобы вы не подслушивали». Но охранять пришлось — журналисты, так и не услышав законных оснований спуститься на первый этаж, остались на месте.

Через пару минут по коридору в сопровождении приставов прошел сам Олег Феоктистов. Он был в темном пиджаке и белой футболке. Самодовольно улыбнулся журналистам и скрылся в зале.

Закрытый допрос генерала ФСБ продолжался полтора часа. На выходе из зала он снова попал под камеры мобильных телефонов всех представителей СМИ. Ни на один вопрос — служит ли он сейчас в ФСБ, его ли подпись стоит под заявлением в ФСБ на Улюкаева, на сколько он хочет, чтобы посадили экс-министра — Феоктистов не ответил и в сопровождении все тех же приставов пытался пройти к лифту. Но на вопрос «Новой», хорошо ли ему спится по ночам, Феоктистов обернулся и ответил: «Великолепно!» Двери лифта за ним закрылись.

Улюкаев вышел из зала заметно уставшим, на вопрос, как у него настроение, ответил «отлично» и под конвоем отправился домой. Его адвокаты тоже казались утомленными, от комментариев о деталях допроса отказывались, но заметили, что остались довольны показаниями. «Все полностью укладывается в нашу позицию», — сказал Тимофей Гриднев.

Следующее заседание — 26 сентября.