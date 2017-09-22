В Москве на «Аллее правителей» установили бюст Сталина

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

В Москве на «Аллее правителей», которая находится во дворе музея военной формы Российского военно-исторического общества (РВИО), установили бюст Иосифа Сталина и других лидеров Советского Союза.

Всего на «Аллее правителей» сегодня появилось семь бюстов. Среди них — памятники Владимиру Ленину, Иосифу Сталину, Никите Хрущеву, Леониду Брежневу, Юрию Андропову, Константину Черненко, Михаилу Горбачеву. Авторство всех восьми памятников принадлежит скульптору, президенту Российской академии художеств Зурабу Церетели.

Как рассказал Церетели агентству «Москва», также на «Алее правителей» планировалось установить бюст первого президента России Бориса Ельцина. Как пояснил Церетели, памятник уже готов, но его установку перенесли на первое февраля — в день рождения бывшего президента.

Напомним, в мае на «Аллее правителей» открыли 33 бюста российских правителей со времен Рюрика, в том числе царя Ивана Грозного.