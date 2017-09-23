Капитолий против капиталов Америки

Нынешняя ситуация с российскими банками отсылает нас к опыту американской рецессии 2007-2009 гг., вызвавшей мировой финансовый кризис, к мерам, которые предприняли администрации Буша и Обамы по спасению банковской системы и недопущению будущих финансовых пузырей.

контекст Охотный Ряд — в очередь

Госдума поручила комитетам по финансовому рынку и по безопасности запросить в Банке России и правоохранительных органах данные о причинах, которые привели к возможному выводу активов из банков «Югра», «Открытие» и Бинбанк. Понятно, что депутатам хочется как-то зафиксировать свою озабоченность в контексте громких событий в финансовом секторе, но в такой формулировке поручение выглядит довольно несуразным. Во-первых, ситуации с «Югрой», с одной стороны, и с «Открытием» и «Бинбанком», с другой, — принципиально разные. Если в первом случае дело закончилось отзывом лицензии при активном сопротивлении собственников банка, то во втором акционеры добровольно передали свои банки в Фонд консолидации банковского сектора. Во-вторых, ни у ЦБ, ни у правоохранителей пока нет документов, которые могли бы рассказать о выводе активов из этих банков. Сейчас идут проверки, причем по линии ЦБ сразу в трех банках, а в «Югре» правоохранители работают по запросу самого «Банка России». Наконец, несмотря на астрономические суммы, которых потребует финансовое оздоровление «Открытия» и «Бина», эти деньги находятся вне компетенции парламента. Дума утверждает федеральный бюджет, в то время как санация проводится Центробанком на его собственные средства, без привлечения бюджетного финансирования. Читайте также Не говори «Бин». Национализация крупных банков — это симптом кризиса в экономике Работа через Фонд консолидации банковского сектора — принципиально новый для России механизм, и говорить о его возможной эффективности (со знаками «плюс» или «минус») пока рано. ЦБ здесь действительно берет на себя огромные риски, в том числе и политические. Но нет сомнений в том, что новый механизм санации на Неглинной запускали с оглядкой на международный опыт. В том числе — американский. Отдел экономики

На суперджетах за деньгами

Когда в ноябре 2008 года «капитаны американского автопрома» — управляющие автомобильных концернов «Форд», «Крайслер» и «Дженерал Моторс» прибыли в Вашингтон на частных суперджетах, чтобы просить у Конгресса срочной финансовой помощи — т.е. денег налогоплательщиков, это вызвало гнев законодателей, журналистов и широкой общественности. В стране уже вовсю бушевал кризис, причинами которого стали рискованные спекуляции на рынке недвижимости, создание «экзотических» ценных бумаг — деривативов, отсутствие финансового регулирования и рост «теневой» банковской системы. Эти выводы содержатся в итоговом докладе специальной комиссии Конгресса по расследованию обстоятельств рецессии 2008-2009 гг.

Трое управляющих автогигантов вальяжно вышли из частных самолетов с бумажными стаканчиками кофе в руках и направились на Капитолийский холм, где неожиданно столкнулись с жестким приемом в финансовом комитете Конгресса.

«Восхитительная ирония: люди прилетели в Вашингтон на частных самолетах класса «люкс», чтобы просить денег и обещать оптимизировать свой бизнес, избавляться от всего лишнего. Это как заявиться на кухню в цилиндре и смокинге. Вы не могли взять билеты в первом классе или хотя бы разделить один самолет на всех?» — иронизировал конгрессмен Гэри Эккерман.

Трое управляющих просили Конгресс выделить им заем в $25 млрд для «спасения отрасли». Журналисты подсчитали: полет на суперджете стоит 20 тысяч долларов, а регулярным рейсом в два конца — 500.

Конгрессмен Брэд Шерман предложил им поднять руку, если кто-то из них готов продать свой самолет и возращаться обратно обычным авиарейсом. Никто руку не поднял. Денег управляющие тоже тогда не получили.

Эффект домино

Ипотечный и финансовый кризис в 2007-2008 гг. обанкротил 50 банков и финансовых организаций Америки. Они валились, как фишки домино, а с ними — экономика и жизненный уровень американцев. Вспомним, как это было:

2 апреля 2007 года объявила о своем банкротстве крупнейшая ипотечная компания США для заемщиков с низким уровнем кредитоспособности New Century Financial Corporation;

объявила о своем банкротстве крупнейшая ипотечная компания США для заемщиков с низким уровнем кредитоспособности New Century Financial Corporation; декабрь 2007 г., официальное начало рецессии, безработица составляет 5%; Федеральная резервная система США (далее ФРС) вводит программу срочного аукционного кредитования (TAF) для помощи финансовым институтам, повышения ликвидности на кредитных рынках;

официальное начало рецессии, безработица составляет 5%; Федеральная резервная система США (далее ФРС) вводит программу срочного аукционного кредитования (TAF) для помощи финансовым институтам, повышения ликвидности на кредитных рынках; 13 февраля 2008 г. Джордж Буш подписывает закон об экономическом стимулировании, предоставляющий физическим лицам налоговые скидки, поощряющий инвестиции в экономику;

Джордж Буш подписывает закон об экономическом стимулировании, предоставляющий физическим лицам налоговые скидки, поощряющий инвестиции в экономику; 16 марта один из крупнейших инвестиционных банков Bear Stearns после банкротства приобретен JPMorgan Chase & Co;

один из крупнейших инвестиционных банков Bear Stearns после банкротства приобретен JPMorgan Chase & Co; 7 сентября правительство США национализирует главные ипотечные агентства страны Fannie Mae и Freddie Mac;

правительство США национализирует главные ипотечные агентства страны Fannie Mae и Freddie Mac; 15 сентября о банкротстве объявляет банк Lehman Brothers, а 26 сентября — ссудо-сберегательный банк Washington Mutual (WaMu), сначала он передан под контроль Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC), а затем депозитные активы на $136 млрд были проданы всего за 1,9 миллиарда JP Morgan Chase. Банк Merrill Lynch был вынужден слиться с Bank of America, а страховой гигант AIG умолял Федеральный резервный банк (далее ФРС) оказать экстренную финансовую помощь и получил ее. Банкротство Lehman Brothers называют отправной точной мирового финансового кризиса. Банк пострадал от ипотечного кризиса и обвала деривативов. Крупнейший мировой инвестор Уоррен Баффет еще в 2002 г. назвал деривативы «финансовым оружием массового поражения». Их стоимость значительно превышала стоимость базисных активов. Когда спекуляционный пузырь лопнет — был вопросом времени. Как подтвердили слушания в Конгрессе, за несколько дней до краха Lehman Brothers топ-менеджерам были выписаны «золотые парашюты» — многомиллионные бонусы. Глава рухнувшего банка Ричард Фулд признался, что за 8 лет в виде зарплаты и бонусов он получил $300 млн;

о банкротстве объявляет банк Lehman Brothers, а — ссудо-сберегательный банк Washington Mutual (WaMu), сначала он передан под контроль Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC), а затем депозитные активы на $136 млрд были проданы всего за 1,9 миллиарда JP Morgan Chase. Банк Merrill Lynch был вынужден слиться с Bank of America, а страховой гигант AIG умолял Федеральный резервный банк (далее ФРС) оказать экстренную финансовую помощь и получил ее. Банкротство Lehman Brothers называют отправной точной мирового финансового кризиса. Банк пострадал от ипотечного кризиса и обвала деривативов. Крупнейший мировой инвестор Уоррен Баффет еще в 2002 г. назвал деривативы «финансовым оружием массового поражения». Их стоимость значительно превышала стоимость базисных активов. Когда спекуляционный пузырь лопнет — был вопросом времени. Как подтвердили слушания в Конгрессе, за несколько дней до краха Lehman Brothers топ-менеджерам были выписаны «золотые парашюты» — многомиллионные бонусы. Глава рухнувшего банка Ричард Фулд признался, что за 8 лет в виде зарплаты и бонусов он получил $300 млн; 3 октября Буш подписывает закон о выделении $700 млрд на программу выкупа проблемных (их называют «токсичными») активов. План по спасению банковской системы назвали в честь тогдашнего министра финансов (он же глава казначейства США) Генри «Хэнка» Полсона. Проект по спасению рынка стал самым масштабным со времен кризиса 30-х годов ХХ века. Руководствовались правилом — спасать тех, кто «слишком большой, чтобы лопнуть», — т.н. системообразующие банки. В странах «Большой двадцатки» таких набралось 29, из них 10 — из США. В число избранных попал Goldman Sachs. 74-й министр финансов Генри Полсон с 1998 по 2006 г. возглавлял этот банк, такое совпадение.

Буш подписывает закон о выделении $700 млрд на программу выкупа проблемных (их называют «токсичными») активов. План по спасению банковской системы назвали в честь тогдашнего министра финансов (он же глава казначейства США) Генри «Хэнка» Полсона. Проект по спасению рынка стал самым масштабным со времен кризиса 30-х годов ХХ века. Руководствовались правилом — спасать тех, кто «слишком большой, чтобы лопнуть», — т.н. системообразующие банки. В странах «Большой двадцатки» таких набралось 29, из них 10 — из США. В число избранных попал Goldman Sachs. 74-й министр финансов Генри Полсон с 1998 по 2006 г. возглавлял этот банк, такое совпадение. За одну неделю в октябре 2008 г. индекс Dow Jones упал на 1874 пункта, или на 18%. От обесценивания американских ценных бумаг (на 50% в разгар кризиса) пострадали пенсионные фонды, аккумулировавшие накопления «на старость» миллионов американцев. В октябре 2010 г. безработица достигла 10 процентов (худший результат за 26 лет), множество американцев были вынуждены уйти в неоплачиваемые отпуска или работали сокращенные часы. В 2011 г. 2,9 млн американцев потеряли свое жилье из-за невыплат по ипотеке. Особенно пострадал средний класс — люди, работающие самоотверженно и не рассчитывающие на помощь государства: субсидированное жилье, бесплатную медицину и талоны на питание. Они потеряли свою «американскую мечту», которая неразрывно связана с собственным домом. Последствия этого потрясения средний класс ощущает до сих пор. Эти люди стали электоральной базой 45-го президента, обещавшего им создание рабочих мест и разгон армии нахлебников, сидящих на шее государства.

индекс Dow Jones упал на 1874 пункта, или на 18%. От обесценивания американских ценных бумаг (на 50% в разгар кризиса) пострадали пенсионные фонды, аккумулировавшие накопления «на старость» миллионов американцев. В октябре 2010 г. безработица достигла 10 процентов (худший результат за 26 лет), множество американцев были вынуждены уйти в неоплачиваемые отпуска или работали сокращенные часы. В 2011 г. 2,9 млн американцев потеряли свое жилье из-за невыплат по ипотеке. Особенно пострадал средний класс — люди, работающие самоотверженно и не рассчитывающие на помощь государства: субсидированное жилье, бесплатную медицину и талоны на питание. Они потеряли свою «американскую мечту», которая неразрывно связана с собственным домом. Последствия этого потрясения средний класс ощущает до сих пор. Эти люди стали электоральной базой 45-го президента, обещавшего им создание рабочих мест и разгон армии нахлебников, сидящих на шее государства. «План Полсона» сменил «план Обамы». В феврале 2009 года правительство США выдвинуло план по стимулированию экономики в размере 787 млрд долларов, среди которых 35% были отданы на снижение налогов, а 65% — на инвестиции, самый масштабный план расходов правительства со Второй мировой войны. Администрация объявила, что поможет среднему и мелкому бизнесу, предприятиям альтернативной «чистой» энергетики, а также рядовым гражданам в спасении собственного жилья, в займах на покупку автомобиля, в оплате обучения в вузах и т.д. Неудивительно, что противники государственного регулирования назвали действия администрации Обамы «социализмом».

Принципиально важно то, что займы, предоставленные корпорациям, были возвращены в госказну. Обаму представители либеральных СМИ провозгласили «спасителем Детройта» (читай — американской автомобильной индустрии), хотя первый bailout — выкуп долгов по ценным бумагам для General Motors и Chrysler — произошел еще в декабре 2008 г. Несмотря на помощь, в июне 2009-го корпорация General Motors объявила о закрытии 14 предприятий на территории США.

Бен-вертолет

Бен Бернанке. Фото: Reuters

Главное имя, оставившее след в учебниках истории и мировой экономики в связи с финансовым кризисом 2007-2009 гг. — Бен Бернанке, председатель Совета управляющих ФРС в 2006-2014 гг., человек года по версии журнала Time (2009 г.),

получивший кличку Вертолет за готовность «разбрасывать с неба доллары», стимулируя финансовые институты и важнейшие секторы экономики.

Еще одно из значений слова bail out — прыгать с парашютом. Парашютами для американской экономики стали:

снижение с 5,25% до 0 базовой банковской ставки и поэтапная программа «количественного смягчения» — покупка ФРС ипотечных и прочих облигаций на сумму &1,7 трлн на первом этапе, в 2008-2009 гг.

В феврале 2009 г. ФРС и другие агентства — регуляторы провели стресс-тест американских банков, чтобы определить, кому требуется дальнейшая помощь. Оказалось, что худшее для них уже позади. На втором этапе 2010—2011 гг. общий объем скупки ценных бумаг составил 900 млрд долларов. В 2012 г. был запущен 3-й этап: предполагалось ежемесячно выкупать казначейские облигации — в объеме $45 млрд, а ипотечные облигации — на сумму $40 млрд 29 октября 2014 г. ФРС завершила «количественное смягчение», экономика больше в нем не нуждалась.

20 сентября этого года Федеральная резервная система заявила о планах начать сокращение находящихся на балансе активов — купленных в период с 2008 по 2014 г. долговых бумаг правительства и ипотечных агентств. Их объем после реализации стимулирующих программ достиг 4,5 трлн долларов.

Каждые полгода глава ФРС выступал в Конгрессе с докладом о ходе восстановления финансовых рынков США. Во время своего пребывания на посту председателя Федеральной резервной системы он был самым важным человеком в мировой экономике. У Бернанке хватает критиков, заявляющих, что в годы рецессии он просто включил печатный станок, увеличил денежную базу в пять раз: с $800 миллиардов до $4 триллионов долларов.

Другие руководствуются правилом: победителей не судят. Бернанке, работая с другими центробанками мира, спас финансовую систему от полного краха.

Регуляторы Додд и Франк и правило Волкера

Насмотревшись на нравы Уолл-стрита, поняв, что финансовый рынок «без границ» приводит к хаосу, президент Обама при поддержке Конгресса провел в США самую масштабную со времен Великой депрессии реформу по снижению рисков американской финансовой системы.

Митинг с требованием срочных реформ на Уолл-Стрит перед выступлением Барака Обамы. Фото: Reuters

Закон о «Реформе Уолл-стрит и защите потребителей» носит имя сенатора Криса Додда и члена палаты представителей Барни Франка (оба демократы). Свыше 2300 страниц текста — свод новых регулирующих правил по снижению рисков для финансовой системы, защите потребителей финансовых услуг и контролю за деятельностью системообразующих финансовых институтов. Центральное место в новой системе отведено Совету по надзору за финансовой стабильностью. Закон состоялся благодаря инициативе президента Обамы и большинству демократов в обеих палатах. Республиканцы его не поддержали, считая, что государство недопустимо вмешивается в рыночные процессы, а либералы критикуют его за размытость и неоднозначность. Согласно данным юридической фирмы Davis Polk, 111 из 390 нормативных требований все еще ждут доработки и воплощения.

Особое место в законе занимает «правило Волкера». Пол Волкер, бывший глава ФРС, был назначен Обамой главой совета по экономическому восстановлению. Закон ограничивает участие американских банков в операциях купли-продажи ценных бумаг на свои собственные средства, предназначенные для покрытия обязательств перед клиентами. Правило распространяется на банки, которые привлекают вклады от населения и организаций. Изменение направлено на ограничение рискованного поведения системообразующих банков, таких как Goldman Sachs, Morgan Stanley и JPMorgan Chase. Трамп называет закон Додда—Франка «бедствием» и обещает «переработать его самым тщательным образом». Но пока руки не доходят, не до того.

Финансовая система США оказалась «слишком большой, чтобы лопнуть» от кризиса 2008-2009-го.

Две администрации — Буша и Обамы, несмотря на разные идеологические платформы, выбирались из него постепенно, но неуклонно. Не сбылись прогнозы алармистов, предвещавших крах доллара (и продолжающих это делать), государственный дефолт. Не произошло национализации банковской системы, а регулирование государства, по мере восстановления финансовой стабильности, ослабевало. Сейчас маятник качнулся в другую сторону — отказа от регулирования, так постоянно бывает в Америке. Однако за тем, чтобы не допустить вновь того, чтобы ипотечный или любой другой финансовый пузырь обрушил здешний рынок, теперь будут следить в четыре глаза: и республиканцы, и демократы.

Вашингтон