Пророк за твоим столом
Станислав Белковский к 85-летию Владимира Войновича
Юрий Белинский / ТАСС
Станислав Белковскийполитолог
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А вы, значит, вот просто официально считаетесь писателем?
И у вас даже документ есть, что вы писатель?
«Москва-2042»
Русский писатель бывает или Начальник, или Пророк. А если он не первое и не второе, то это уже и не русский писатель, а нечто несусветное типа салонного импровизатора.
(Маленькое превентивное замечание: для целей данного текста понятие «писатель» употребляется исключительно в мужском роде. Феминитивы здесь неуместны, увы или к счастью.)
Найди семь отличий
Можно, на первое время, выделить семь отличий писателя-Начальника от писателя-Пророка.
- Начальник конструирует собственную жизнь. Тщательно и со смыслом. Каждый шаг, любое действие, всякое слово должны ложиться в задуманную конструкцию жизни правильным, неотделимым элементом. То, что нельзя гладко присобачить к уже навороченному, — отбрасывается. Планируемый результат такой конструкторской работы — большая биография писателя-Начальника. Похожая основными составляющими на чью-то великую биографию из условного прошлого. Но не повторяющая предшественницу, а воспроизводящая ее как бы на новом витке диалектической спирали. Потому жизнь Начальника — сплошной ритуал. Для осуществления которого необходим отдельный шеф протокола, даже если живущий внутри ненасытной писательской головы.
Пророк живет по наитию. Твердой жизненной стратегии у него нет. Он рад каждому новому дню, но не очень расстроится, если такого дня больше и не случится. Все там будем, в конце концов. А как жить — подскажет кто-нибудь, кто зачем-то держит Пророка по эту сторону сюжета. Протокол для такого дела совершенно не требуется.
- Начальник поглощен обустройством реального мира. Он хочет хоть в каком-нибудь направлении переделать свою страну и, хотя отчасти, весь земной шар. Чтобы этого добиться, ему нужна власть. Не только и не столько литературная, сколько самая настоящая, политическая. Возможно, не прямая поименованная власть, но опосредованная зависимыми от него психологически и умственно политиками и чиновниками.
Пророк занимается исключительно воображаемым миром. Который придумывает сам и которым правит сам. Безраздельно, без аннексий и контрибуций. Потому влияние в реальном мире для него было бы излишне обременительно. К тому же принципиальной охраняемой границы между этими двумя мирами Пророк, в отличие от начальника, не видит.
- Начальник не то чтобы пишет… Он, скорее, говорит. Изрекает. Его высказывание сакрально, потому оно так или иначе должно восприниматься на слух. Из системы таких высказываний рождаются всяческие цитатники и да-цзы-бао. Частично состоящие из слов, которых Начальник никогда не сказал, но это не важно. Начальник не может писать «хорошо» или «плохо», эти категории к нему неприменимы. Он не производит художественную литературу, каким бы пошлым ни был этот термин, а генерирует всемирно-историческое значение.
Пророк именно что пишет — с помощью любых доступных ему приспособлений: от планшета (говорят, что там писать неудобно, если только с внешней клавиатурой) до карандаша. Пишет он, как бог на душу положит. Как и в случае с несконструированной жизнью, Пророк рассказывает то, что откуда-то в нем взялось. Откуда — это неизвестно, особенно ему самому.
- Начальник верит в Бога официально и формально. Верить по-начальничьи — значит считать, что такая концепция необходима, хотя бы исходя из вышеизложенных пунктов 1, 2. Он заместитель Бога по профильным вопросам. А чтобы служить заместителем, должно существовать и первое лицо, которому ты непосредственно подчиняешься. Нельзя быть заместителем того, кого нет. Поэтому пусть пока будет. Жизнь и деятельность Начальника легитимированы боссом, шпаргалку для которого Начальник приготовил сам. Чтобы тот в пыли забот своих о человечестве ненароком чего-нибудь не забыл.
Пророк верит в Бога неофициально и, скорее, бессознательно. На сознательном уровне он не может ответить ни себе, ни окружающим на этот вопрос. Да и зачем? У каждого здесь сугубо свое. Пророк к тому же, не признаваясь часто себе самому, стыдлив к Богу: ведь Он так совершенен, а ты… И прощает ведь тебе, несчастному, твою корявую жизнь.
- Начальник постоянно создает систему доказательств собственного бытия. К допустимым доказательствам относятся: чины (писательские или нет), титулы (от депутатского до герцогского), звания (от генерал-майора и выше, еще бывает Герой труда), премии (от «Национального бестселлера» до Нобелевской). Базовый коэффициент Начальника (БКН) — это отношение размера его биографии, например, из Википедии, к общему объему им литературно написанного (сказанного). Чем больше БКН, тем лучше. Идеально, если этот коэффициент в какой-то момент превзойдет единицу, но таких прецедентов в истории литературы (по крайней мере, русской) еще не зафиксировано. Кажется.
Пророк иногда вспоминает, что в премиях и прочих наградах есть что-то правильно-хорошее. Тогда у него немного сосет под ложечкой. Но поскольку он не Начальник, истинного смысла всех регалий-церемоний Пророк не понимает. Открыл окно в сад, вдохнул соседскую сосну, накатил 150 г для вдохновения — вот тебе и вся государственная премия, присужденная частным образом.
- Начальник должен быть отчужден от своей паствы, она же —целевая аудитория. Иначе исчезнет священная дистанция, без который не бывает ни статуса, ни самоощущения Начальника. Отчуждение достигается несколькими традиционными способами. Первый — полная недоступность. Начальник живет на острове, куда никому нет доступа. Там, правда, в кустах попряталось две дюжины телекамер, и время от времени наезжают другие Начальники, государственные и/или международные, со свежими премиями (наградами) в диоровских карманах. Но простому смертному путь туда закрыт. Плоть и кровь Начальника защищены всей мощью его личного первого отдела. Начальник якобы страшно одинок, по смыслу же — живет на миру и на юру.
Второй способ — нарочитая сложность. Мысли и языка. Чтобы тот, кто не в состоянии этого понять, все более распаленно восторгался.
Пророк совершенно не прячется от тех, кто знает о его существовании. И от незнающих тоже не прячется. Он вполне может сесть за совсем незнакомый стол и угоститься, чем предложат. Но в писательском измерении Пророк одинок совершенно и по-настоящему. У него нет ни спутников, ни помощников, ни доноров. Есть только он и то, что он собирается изложить. Остров его нематериален, и оттого куда горше окружен беспробудным океаном.
И — Пророк всегда прост. Он формулирует себя совершенно понятным языком. Оттого его многие не хотят понимать и признавать.
- Начальник всегда прав. Если он не прав, проблема решается двояко. Во-первых, у Начальника всегда есть обширная громкая клака, которая объяснит неразумному миру, почему их предводитель не ошибается, т.к. не может ошибаться ни при каких обстоятельствах. Во-вторых, если Начальник всегда может сказать: получилось как бы не по-моему, но на самом деле по-моему, ибо благодаря мне же. Например: я говорил, что СССР не рухнет, но рухнул-то он моими собственными усилиями, так что… Начальник действительно и всерьез считает себя пророком. За его эпические пророчества его благодарят при жизни. Из них постепенно, но неуклонно слагается мавзолей.
Пророк же себя пророком вовсе не считает. И он почти всегда неправ. В ближнем времени и на короткой волне. Его правота выходит на поверхность спустя десятилетия и столетия. И если благодарят его, то чаще после того.
Владимир Войнович — один из очень немногих действующих сегодня русских писателей-Пророков. И он настоящий, потому что Господь уберег его от искушения стать начальником. А Господь от таких вещей уберегает совсем не каждого.
Постараемся сказать ему спасибо сегодня, в день явственного юбилея.
Архетипы
Хорош еще тот русский писатель, кто может сказать о русском человеконароде (а не только о себе и внешних обстоятельствах) нечто архисущественное. Войновичу это удалось.
Вот, к примеру, Иван Чонкин. Это главный герой русской цивилизации. Тот самый Иван-дурак, который никогда не может пользоваться благоприятными обстоятельствами, но побеждает благодаря всяческим неприятностям и напастям. Иван-дурак не в состоянии погибнуть — это было бы слишком пошло. А энергию неосознаваемого героизма он черпает из обыденности, которая в русском измерении кажется и представляется сказочной.
Рассказать про то, как закрывать амбразуру дзота или открывать водородную бомбу, может кто угодно. Дать современному русскому миру (в хорошем смысле) развернутый портрет Дурака — это эксклюзив.
Или, скажем, гениалиссимус Букашев из «Москвы-2042». Типичный русский интеллектуал, который искренне думает, что его фантастический ум позволит ему править Россией и русскими. Святая простота! Власть здесь (да и везде вообще, наверное) дело, скорее, крестьянское, земляное, интуитивное. Интеллектуал же должен (может) быть на подхвате. Если же он этого не понимает и соберется идти до конца, то погубит себя (полностью), да и страну (частично) — до конца такую страну действительно хрен разрушишь, пока живет и действует Иван-дурак, он же солдат Чонкин.
Ну и Сим Симыч Карнавалов. Войнович премного огреб в свое время — да и продолжает огребать — за то, что в этом персонаже многие увидели Александра Исаевича Солженицына. Но к Солженицыну ничего не сводится, конечно же. На каждом этапе нашей истории есть такой непременный Сим Симыч, и отнюдь не обязательно в литературе. Вот сейчас г-на Карнавалова мне более всего напоминает политик А.А. Навальный. Пророк и здесь, и для этого времени оказался прав.
Владимир Войнович написал перечень русских архетипов. А перечень, как мы знаем из нашего языкового прошлого — это сказка (ну помните, ревизская сказка и т.п.).
Сказочник
Войнович — классик русской сказки. То есть истории, которая изначально не претендует ни на какую достоверность, но читается как нечто совершенно достоверное и неподдельное. Когда сплошь придуманное подлиннее непридуманного.
Потому если пытаться вписать теперешнего нашего юбиляра в какую-нибудь традицию (хотя это и запрещенный, да и никому не нужный по большому счету прием), то он предстает прямым наследником Евгения Шварца. Тени, голые короли, чудовища — будь то драконы или обыватели — все они присутствуют в романах Войновича. Пусть не называясь столь торжественно. Но какая разница.
Хемингуэй
Если б меня попросили определить образ Войновича в великой русской литературе, я бы сказал так: это — сатирик-Хемингуэй.
Хэм оставил нам несколько важнейших принципов-заветов, среди которых:
— Писать надо без прилагательных.
— Находить надо петушиное слово, le mots just, которое одно все скажет за себя и за всех.
— Не пиши больше, чем действительно хочешь сказать.
Войнович, оказавшись к тому же сатириком, всем этим заветам и следовал. Даже если не всегда догадывался. Пророки вообще недогадливы — такие утилитарные способности им просто ни к чему.
Жить
В России надо жить долго, тогда … — сказал Корней Чуковский.
Владимир Николаевич послушно последовал и этой максиме.
Иногда так бывает, что слышишь внезапно про юбилей большого писателя и думаешь: как, это всё еще…?
Про Войновича так не подумаешь ни за что. Он совершенно бессмертен, как его герои, Иван Чонкин и другие. В прямом и банальном смысле слова «бессмертен». Словно какого эликсира хлебнул, из правильной баночки.