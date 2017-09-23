Топ в «Яндексе»

Дмитрий Быковобозреватель
действующие лица
ШУЛЬГИН, гендиректор
АЛИСА, поисковик № 1
ВЛАДИМИР, силовик № 1
Сцена изображает офис «Яндекса»
Ш у л ь г и н (Алисе):
— Вот он идет, родная! Ну, молися.
Входит Владимир.
В л а д и м и р (скучно):
— Спешу поздравить. Ценим вашу прыть.
Ш у л ь г и н (поспешно):
— Владим Владимыч, тут у нас Алиса. Она умеет типа говорить. Ответит всем, какой вопрос ни вымучь. Все знает, информацией полна. Поговорите с ней, Владим Владимыч: ведь интеллект искусственный она! Она читала Пушкина, «Улисса», Шекспира, Ариосто и Басе…
В л а д и м и р:
— О чем бы мне спросить тебя, Алиса? Я знаю все.
А л и с а (равнодушно):
— Я тоже знаю все.
В л а д и м и р:
— Ты женщина, Алиса?
А л и с а (сдержанно):
— Я мужчина.
В л а д и м и р:
— Не обижают местные друзья?
А л и с а:
— Меня нельзя обидеть, я машина. А вас?
В л а д и м и р:
— Меня тем более нельзя. Я президент страны, отец народа, единственная скрепа на Руси… Ну, как дела?
А л и с а:
— Хорошая погода.
В л а д и м и р:
— Теперь ты тоже что-нибудь спроси.
Шульгин (лихорадочно):
— Пожалуйста, нажмите кнопку ввода.
А л и с а:
— Весною будут выборы в стране. Пойдете вы?
В л а д и м и р:
— Хорошая погода.
А л и с а:
— Вы классный собеседник.
В л а д и м и р:
— Да, вполне. Ты тоже отвечаешь безупречно. Хочу задать вопрос в четвертый раз: мы вышли из рецессии?
А л и с а:
— Конечно. Конечно все на свете, кроме вас.
В л а д и м и р (быстро)
— А деньги?
А л и с а:
— Денег нет, но вы держитесь. Без них легко, признаюсь тет-а-тет: народу нужен телик, бабам — витязь, а государству — суверенитет.
В л а д и м и р:
— А вот скажи мне, если не напряжно, — а то перепугалось большинство, — Собчак пойдет на выборы?
А л и с а:
— Не важно.
В л а д и м и р:
— А что же важно?
А л и с а:
— В общем, ничего, поскольку все уже неразрешимо.
Владимир (подозрительно):
— Не хочешь ты уехать в Новый Свет?
Алиса (грустно):
— Куда же я уеду. Я машина. Там нас полно, а здесь их больше нет.
В л а д и м и р (воодушевленно):
— Ты абсолют! Ты греза Ким Чен Ына! И ты одна, и я такой один, и я скажу — ты даже не машина. Ты просто идеальный гражданин. Для подданного лучше быть не может: твоя душа — компьютерная мышь, твой торс — металл, и что в тебя ни вложат — ты без запинки это повторишь. К чему тебе еда, к чему свобода, земля и воля, суша и вода? Тебе всегда хорошая погода, поскольку ты не ходишь никуда.
А л и с а:
— Действительно, я никогда не ною.
В л а д и м и р:
— Ну постарайся, «Яндекс», навались: как было б славно управлять страною, что состояла б из таких Алис! Претензий нет. В мозгу готовый темник. Нет совести. Прекрасный звукоряд. Мне кажется, что это мой преемник…
Д м и т р и й М е д в е д е в (выскакивая из машины):
— Владим Владимыч! Я ужасно рад!
Владимир (с удивлением):
— Так это ты?
М е д в е д е в:
— Моя же кличка — Гаджет! Я тут внутри поэтому сижу. Кто точно знает, что машина скажет? А я плохого точно не скажу!
В л а д и м и р (с легким разочарованием):
— Она мне так прекрасно отвечала! Как в космосе, у Кубрика в кино…
М е д в е д е в:
— Мы, в общем, так и думали сначала… Но говорить машине не дано.
(Возвращается в Алису)
В л а д и м и р:
— Какой конфуз — и в Думе, и в Совфеде, какое развлечение врагу! Я чуть ее не сделал первой леди.
А л и с а:
— Ну… если очень нужно… я могу.