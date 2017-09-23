Топ в «Яндексе»

действующие лица

ШУЛЬГИН, гендиректор АЛИСА, поисковик № 1 ВЛАДИМИР, силовик № 1

Сцена изображает офис «Яндекса»

Ш у л ь г и н (Алисе):

— Вот он идет, родная! Ну, молися.

Входит Владимир.

В л а д и м и р (скучно):

— Спешу поздравить. Ценим вашу прыть.

Ш у л ь г и н (поспешно):

— Владим Владимыч, тут у нас Алиса. Она умеет типа говорить. Ответит всем, какой вопрос ни вымучь. Все знает, информацией полна. Поговорите с ней, Владим Владимыч: ведь интеллект искусственный она! Она читала Пушкина, «Улисса», Шекспира, Ариосто и Басе…

В л а д и м и р:

— О чем бы мне спросить тебя, Алиса? Я знаю все.

А л и с а (равнодушно):

— Я тоже знаю все.

В л а д и м и р:

— Ты женщина, Алиса?

А л и с а (сдержанно):

— Я мужчина.

В л а д и м и р:

— Не обижают местные друзья?

А л и с а:

— Меня нельзя обидеть, я машина. А вас?

В л а д и м и р:

— Меня тем более нельзя. Я президент страны, отец народа, единственная скрепа на Руси… Ну, как дела?

А л и с а:

— Хорошая погода.

В л а д и м и р:

— Теперь ты тоже что-нибудь спроси.

Шульгин (лихорадочно):

— Пожалуйста, нажмите кнопку ввода.

А л и с а:

— Весною будут выборы в стране. Пойдете вы?

В л а д и м и р:

— Хорошая погода.

А л и с а:

— Вы классный собеседник.

В л а д и м и р:

— Да, вполне. Ты тоже отвечаешь безупречно. Хочу задать вопрос в четвертый раз: мы вышли из рецессии?

А л и с а:

— Конечно. Конечно все на свете, кроме вас.

В л а д и м и р (быстро)

— А деньги?

А л и с а:

— Денег нет, но вы держитесь. Без них легко, признаюсь тет-а-тет: народу нужен телик, бабам — витязь, а государству — суверенитет.

В л а д и м и р:

— А вот скажи мне, если не напряжно, — а то перепугалось большинство, — Собчак пойдет на выборы?

А л и с а:

— Не важно.

В л а д и м и р:

— А что же важно?

А л и с а:

— В общем, ничего, поскольку все уже неразрешимо.

Владимир (подозрительно):

— Не хочешь ты уехать в Новый Свет?

Алиса (грустно):

— Куда же я уеду. Я машина. Там нас полно, а здесь их больше нет.

В л а д и м и р (воодушевленно):

— Ты абсолют! Ты греза Ким Чен Ына! И ты одна, и я такой один, и я скажу — ты даже не машина. Ты просто идеальный гражданин. Для подданного лучше быть не может: твоя душа — компьютерная мышь, твой торс — металл, и что в тебя ни вложат — ты без запинки это повторишь. К чему тебе еда, к чему свобода, земля и воля, суша и вода? Тебе всегда хорошая погода, поскольку ты не ходишь никуда.

А л и с а:

— Действительно, я никогда не ною.

В л а д и м и р:

— Ну постарайся, «Яндекс», навались: как было б славно управлять страною, что состояла б из таких Алис! Претензий нет. В мозгу готовый темник. Нет совести. Прекрасный звукоряд. Мне кажется, что это мой преемник…

Д м и т р и й М е д в е д е в (выскакивая из машины):

— Владим Владимыч! Я ужасно рад!

Владимир (с удивлением):

— Так это ты?

М е д в е д е в:

— Моя же кличка — Гаджет! Я тут внутри поэтому сижу. Кто точно знает, что машина скажет? А я плохого точно не скажу!

В л а д и м и р (с легким разочарованием):

— Она мне так прекрасно отвечала! Как в космосе, у Кубрика в кино…

М е д в е д е в:

— Мы, в общем, так и думали сначала… Но говорить машине не дано.

(Возвращается в Алису)

В л а д и м и р:

— Какой конфуз — и в Думе, и в Совфеде, какое развлечение врагу! Я чуть ее не сделал первой леди.

А л и с а:

— Ну… если очень нужно… я могу.