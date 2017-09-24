«Это просто отстой, что мы там не будем...»

Год назад культовый форвард «Вашингтона» и сборной России Александр Овечкин заявил, что поедет на Олимпиаду-2018 в корейский Пхенчхан в любом случае, и ничто не может изменить его решение. Нынешней осенью стало окончательно ясно, что управа на бунтаря нашлась. Александр Великий готовится к сезону в своем клубе, думает о другой неосуществленной мечте — Кубке Стэнли, и еще рассчитывает попасть на Олимпийские игры. В 2022 году.

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Неделю назад ему исполнилось 32 года — для современного хоккея это не возраст, но все же… Очень специфическому силовому бомбардиру годы игровой мудрости не прибавляют, и кто знает, насколько талант Александра Овечкина будет востребован через четыре с лишним года. На сегодняшний момент шанса взять, наконец, олимпийские медали его лишили. И не только его, между прочим, но именно заявленный демарш Овечкина чуть ли не год держал интригу: поедет или нет?

На бой Овечкин вышел с клюшкой, но ему бы и меч не помог. Монстр по имени НХЛ богатыря не то чтобы не заметил, но с самого начала не слишком обращал внимание на громкие заявления. Боссы Национальной хоккейной лиги решали свои бизнес-проблемы, им и без Овечкина забот хватало. Тут важно, что никто из коллег-хоккеистов публично нашего лидера не поддержал, профсоюз игроков НХЛ сопротивлялся вяло, сам бомбардир и не пытался вести агитационную кампанию — он отвечал только за себя, и ни за кого больше. Отсутствие широкой поддержки развязало боссам руки, и они довели свое дискриминационное решение до конца.

Конечно, требовалось сломить еще и сопротивление Международной федерации хоккея (ИИХФ), а заодно и Международного олимпийского комитета (МОК). Переговоры шли достаточно долго, НХЛ гнула свою линию, ИИХФ сдавала одну позицию за другой, и в конце концов подняла кверху руки. Когда глава ИИХФ Рене Фазель объявил о том, что ни один хоккеист с контрактом НХЛ не будет включен в олимпийскую заявку, последняя лазейка была закрыта. Вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли с удовлетворением отметил, что его заверили: ни один хоккеист НХЛ на Олимпийских играх не сыграет.

Для Александра Овечкина это была действительно последняя лазейка, на которую он рассчитывал. Откажет лига — в порядке исключения разрешит клуб, тем более что владелец «Вашингтона» Тед Леонсис вроде как был готов не препятствовать своему многолетнему лидеру взять «олимпийский отпуск». Не знаю, насколько искренней была поддержка Леонсиса, но вряд ли бы без нее Овечкин решился бы заявить о том, что отправится в Пхенчхан в любом случае.

Лига легко обошла намечавшуюся проблему, заручившись поддержкой ИИХФ. Вряд ли Рене Фазелю выкручивали руки — возможно, достаточно было гарантировать участие энхаэловцев в следующей зимней Олимпиаде. Ради Пхенчхана прерывать чемпионат в НХЛ посчитали невыгодным, а ради Пекина можно и сделать одолжение. ИИХФ, не сомневаюсь, проглотит обиду и про демарш не вспомнит.

Забавно, конечно, — если раньше профессионалов из НХЛ не пускали ни на чемпионаты мира, ни на Олимпиады, то теперь никакие уговоры не помогли снизойти до участия. Хоккей, конечно, этот период переживет, олимпийский турнир так или иначе состоится, но осадок останется. А кому-то сыграть на Играх уже не доведется.

Я ни секунды не сомневался, что Александру Овечкину придется дать обратный ход. Он, конечно, мог послать всех лесом, разорвать контракт и отправиться на Игры из любого клуба Континентальной хоккейной лиги, который бы потянул его запросы (и мы даже знаем, какой был бы клуб). Но эта возможность, похоже, даже не предполагалась. Александр Великий готов был пожертвовать многим, но не всем. И клуб дорог, и контракт, и карьера — кто осудит? Овечкин, когда мог, никогда национальной сборной не отказывал, отдал ей полтора десятка лет, а то, что переоценил свои силы и влияние на умы, так это не его вина. А «патриотизм с ограничениями», избирательный и удобный — не только его беда.

Вот и пришлось Александру Овечкину сделать официальное заявление, в котором были и такие горькие слова: «…ИИХФ, МОК и НХЛ поставили меня и всех хоккеистов в ситуацию, когда у лучших игроков в мире нет шансов сыграть на Олимпиаде… Это просто отстой, что мы не будем там играть… Нет ничего равнозначного Олимпийским играм. Я по-прежнему мечтаю выиграть олимпийское золото для России. Я надеюсь, что все изменится, и у всех нас будет шанс отправиться на Олимпиаду в 2022 году…»

Конечно, список организаций, поставивших перед Овечкиным и другими заокеанскими «профи» непреодолимый барьер на пути в Пхенчхан, стоило бы открыть с НХЛ, но к чему продолжать ссориться с работодателем, если бой проигран, даже не начавшись? Сезон вот-вот стартует, от «Вашингтона» и его капитана ждут Кубка Стэнли, до которого им, увы, как до олимпийского золота. Тем не менее — успеха.

А в Пхенчхане могут сыграть не только звездные российские возвращенцы, те же Павел Дацюк и Илья Ковальчук, но даже второй за историю НХЛ бомбардир, олимпийский чемпион Нагано-1998 Яромир Ягр. «Флорида» контракт со знаменитым чехом не продлила, от клубов НХЛ пока предложений нет, а от «Нефтехимика» — уже есть. В феврале Ягру исполнится 46, и, если позовут в сборную, не важно, откуда он отправится в Пхенчхан — из Нижнекамска, Кладно или еще из какого-нибудь европейского города.

Важно, что никто препятствовать не будет.