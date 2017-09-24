Где, кого, за что

«Моя ошибка — согласиться на инвестиции в форме наличных средств»

Экс-губернатор Кировской области продолжает давать показания в суде

Суд: Пресненский районный суд Москвы

Статьи: ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки должностным лицом)

Обвиняемый: Никита Белых

Стадия: судебное следствие

Грозит: до 15 лет лишения свободы

20 сентября (заседания пока идут только по средам) Никита Белых продолжил давать показания в суде. Собственно, это были подробные добавления в уже сказанное им на предыдущем заседании. Тогда экс-губернатор Кировской области рассказал, что участие в инвестиционных проектах было выгодно региону, поэтому он их поддерживал. Никаких денег от владельца НЛК Альберта Ларицкого, с которого, по версии обвинения, Белых взял 200 тысяч евро, он не получал. Эпизод с Ларицким, по словам экс-губернатора, появился в обвинении позже — в отместку за то, что он не признал вину по эпизоду с бизнесменом Юрием Зудхаймером.

При этом Белых не отрицал, что в мае 2016-го получил от Зудхаймера 50 тысяч евро — на финансирование культурных проектов основанного им фонда «Вятка».

24 июля Зудхаймер встретился с Белых в лобби отеля Lotte Plaza в Москве, потом встречу перенес в ресторан Megu. При встрече поздравил Белых с прошедшим днем рождения и протянул бумажный пакет с бутылкой вина. На выходе из ресторана к ним подошли сотрудники ФСБ и стали специальным устройством высвечивать руки губернатора, а затем достали из пакета купюры и разложили их на столе. «Химсостав был на пакете. Специально было сделано так, чтобы на моих руках были следы от этого препарата, как и на купюрах внутри. Оперативники даже не требовали от меня прикасаться к купюрам. Это было создано для того, чтобы имитировать взятку с поличным», — отмечал Белых.

Оба бизнесмена, подытоживал он, находились в зависимости от силовиков, Ларицкого обвиняют в мошенничестве, и показания против Белых он дал непосредственно перед тем, как был вынесен приговор ему самому. При этом у Ларицкого был конфликт с Зудхаймером. Зудхаймер задерживался по подозрению в вымогательстве у Ларицкого, оба писали друг на друга заявления.

20 сентября потом подсудимый сразу заметил, что быстро говорить не сможет. «У меня случился приступ несколько дней назад». Судья Наталья Васюченко, глядя на бледного Белых, предложила ему давать показания сидя.

— Ваша честь, когда я начну падать, я присяду.

И подсудимый снова вкратце описал механизмы принятия решений по инвестиционным проектам в Кировской области. По его словам, у него не было никакой возможности повлиять на «проталкивание» чьего-либо проекта: каждая заявка проходила проверку в профильных департаментах, а затем по распоряжению правительства региона направлялась в Минпромторг, где и утверждалась окончательно. Так, по материалам дела, заявка НЛК (Ларицкого) была подана в правительство Кировской области 30 сентября 2009 года и была утверждена Минпромторгом. «Никакой поддержки должностных лиц в согласовании этой заявки не было», — говорил Белых.

Прокурор Марина Дятлова внимательно слушала и конспектировала отдельные цитаты. Отвечая на ее вопросы, Белых рассказал, что заявкой НЛК до его вступления в должность губернатора занимались другие люди (Эдуард Носков и Сергей Щерчков), и он на их решения не влиял. Обвинение считает, что Щерчков был посредником в коррупционной сделке между Белых и Ларицким.

— Слушайте, если бы у меня возник корыстный умысел в отношении человека, с которым я достаточно часто контактировал, я бы не стал использовать посредников, — заявил подсудимый и предположил, что у самого Щерчкова мог быть корыстный мотив. — Было заведено несколько уголовных дел на Ларицкого и Щерчкова. Когда они дали против меня показания, все эти дела были прекращены.

Прокурор Дятлова спросила, не поручал ли Белых Щерчкову подготовить перечень «высоколиквидных лесных участков», которые, по мнению обвинения, позднее были включены в заявку НЛК и УК «Лесхоз».

— А что такое высоколиквидные лесные участки?

— Ну, расскажите суду, как вы сами понимаете этот термин, — просила прокурор.

— Ваша честь, я не знаю, что это значит. Такого термина не существует! — и Белых обратился к девушке-секретарю. — Саша, можете включить в протокол, что обвинение не знает, в чем меня обвиняет?

Прокурор интересовалась отношениями Белых и бизнесмена Зудхаймера. По словам Белых, с ним он познакомился в 2013 году. Бизнесмен полагал, что федеральные ведомства в регионе подчиняются губернатору, Белых приходилось объяснять ему, что это не так.

— Моей большой ошибкой было согласиться получать инвестиции для региона в форме наличных средств, — вздохнул Белых. — Больше я ни о чем не сожалею.

Поскольку Зудхаймер опасался приезжать в Россию, часто вопросы обсуждались во время их встреч за рубежом, отмечал экс-губернатор.

— Увеселительные заведения, заведения общепита предоставляли для вас площадку для общения с Зудхаймером? — уточняла прокурор.

— Страшно сказать, но общепит — да, — иронизировал Белых. — У меня не в каждом городе есть офис для переговоров, поэтому встречались в кафе, в лобби отелей.

— А в увеселительных?

— Нет. Вы его видели, Зудхаймера?

— Нет, но, надеюсь, увижу.

— Вот когда увидите, поймете, можно ли с этим человеком веселиться.

Судья Васюченко закрыла заседание ровно в 17 часов, сославшись на то, что ей «сегодня еще дежурить по арестам». У прокурора к Белых осталось еще 50 вопросов — допрос экс-губернатора завершится на следующем заседании. После этого планируется допросить находящегося в СИЗО Альберта Ларицкого.

Также защита заявила о планах вызвать в суд генерала ФСБ Олега Феоктистова (он также разрабатывал и это уголовное дело).

Что касается состояния Никиты Белых, то, по словам адвокатов, на прошлой неделе он перенес гипертонический криз, и руководство СИЗО «Лефортово» решает вопрос о его госпитализации.

Сергей Лебеденко,

«Новая»

«Зачем вы полезли в шкаф судьи?»

Обвиненный в волоките судья избежал наказания

На прошлой неделе Высшая квалификационная коллегия судей России отменила решение о наказании судьи Пресненского суда Москвы Валентина Ершова, которого столичная Квалификационная коллегия судей весной привлекла к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения — за волокиту и фальсификацию отчетности. Количество жалоб от заявителей на этого судью зашкаливало, а проведенная Мосгорсудом проверка обнаружила, что некоторые его дела вообще потерялись. Однако ВККС встала на защиту Ершова, возмутившись самим фактом проверки судьи и оставив за скобками ее результаты.

Валентин Ершов — самый молодой судья Пресненского суда, работает с апреля 2012 года. Одно время — месяцев восемь — даже исполнял обязанности зампредседателя. Его отец, Валентин Ершов-старший, — ректор Российского государственного университета правосудия.

К 2017 году в адрес судьи Ершова скопилось около полусотни жалоб в Мосгорсуд. И к Ершову пришли с проверкой, попутно изучению подверглась и база данных автоматизированного судебного делопроизводства. Выяснилось, что некоторые гражданские и административные дела судья не рассматривал по несколько месяцев (одно лежало без движения год и 9 месяцев), при этом в информационной базе судов общей юрисдикции (в так называемых учетно-статистических карточках) создавались несуществующие судебные определения: либо о принятии дел к производству, либо об оставлении их без движения, возврате заявителям или отказе в принятии.

То есть, например, истец подавал заявление, ждал решения о принятии к производству либо отказу, несколько месяцев не получал никаких уведомлений, а потом, зайдя на сайт суда, узнавал, что по его заявлению, оказывается, вынесено решение о возвращении, без права устранить допущенные недостатки — срок-то истек. И таких случаев было выявлено семь. Еще по 42 зарегистрированным исковым заявлениям отсутствовали данные о движении вообще, и их местонахождение было неизвестно.

Одно дело даже попало в СМИ. Как писала «Новая», в августе 2016 года судья Ершов ликвидировал «Фонд поддержки расследовательской журналистики» без судебного заседания: о решении секретарь суда объявила главе Фонда Григорию Пасько в судебном коридоре, где он ожидал, когда же его пригласят в зал. Секретарь неоднократно выходила из зала и спрашивала, явились ли представители Фонда; убедившись, что явились, уходила обратно, через час возвращалась, спрашивала, есть ли у Пасько ходатайства, получив ответ «нет», удалялась, — и в итоге вышла, чтобы сообщить: «Можете уходить. Ходатайств заявлено не было. Считайте, что дело рассмотрено. Решение получите в канцелярии через месяц».

В мае 2017 года глава Мосгорсуда Ольга Егорова внесла представление в столичную квалификационную коллегию судей о привлечении Ершова к дисциплинарной ответственности за «грубое нарушение процессуального законодательства», «судебную волокиту», «намеренное игнорирование прав и интересов участников процесса», нарушение закона «О статусе судей» и Кодекса судебной этики. Ершову вынесли предупреждение. Ершов обжаловал его в Высшей квалификационной коллегии судей и одновременно подал рапорт об увольнении. На заседании в ВККС 20 сентября Ершов первым делом обратил внимание коллегии, что проверка в отношении него не была плановой.

— Все было тихо, меня ни о чем не спрашивали, ничего не уточняли. Помощники судей молча открывали мои шкафы, доставали дела, что-то переписывали, фотографировали — и молча ушли.

— Похоже на досмотр, — заметил член ВККС Александр Кликушин.

— Да это чистый обыск! — поддержал член ВККС Михаил Капура, назвав Ершова «известным в судейском сообществе молодым, но уже опытным специалистом».

Сам Ершов настаивал, что свои обязанности исполнял «добросовестно»: да, какие-то бумаги действительно не были подшиты к делам своевременно, признавал он, ряд документов не отправили в инстанции, в журнал он порой не успевал вносить полагающиеся записи и несколько заседаний начал позже, но…

— Все-таки не за все это должен отвечать именно я, значительная часть вопросов — в компетенции моих помощников, аппарата суда, — заявил Ершов, хотя по закону «О статусе судей» именно судья должен контролировать работу своего аппарата.

Представитель столичной ККС Александра Лопаткина утверждала, что проверка в отношении судьи была плановой и проверялся отнюдь не один Ершов, к дисциплинарной ответственности тогда привлекли троих судей. И начальство неоднократно указывало Ершову на нарушения, а сам он во время уже идущей проверки нередко «скрывался в совещательной комнате от проверяющих».

Про результаты проверки члены ВККС так ни разу никого не спросили и после 5-минутного совещания единогласно отменили дисциплинарное взыскание Ершову.

Между тем некоторые его дела, как рассказали «Новой» заявители, не найдены до сих пор.

Вера Челищева,

«Новая»

«Из-за ненависти к России, захватившей Крым»

В пятницу суд вынес приговор Николаю Семене

Николай Семена

Суд: Железно­дорожный районный суд Симферополя

Подсудимый: журналист Николай Семена

Статья: 280.1 (публичные призывы к нарушению территориальной целостности)

Приговор: два с половиной года условно

Судья Наталья Школьная зачитала весь текст приговора, не ограничившись резулятивной частью. Итог — два с половиной года условно с испытательным сроком в три года и запретом заниматься публичной деятельностью. Покинуть Крым Семена тоже не может — надзор на три года.

Процесс по делу крымского журналиста, обвиняемого в «сепаратизме», начался в апреле и должен был стать первым серьезным разговором о статусе полуострова на юридическом языке. Журналиста обвинили в призывах к нарушению территориальной целостности России за текст на сайте проекта «Крым. Реалии».

К моменту появления текста на сайте опера ФСБ уже несколько месяцев следили за Семеной, получив удаленный доступ к его компьютеру и пытаясь найти признаки 275-й статьи УК (государственная измена). В режиме онлайн ежеминутно автоматически снимались скриншоты с экрана компьютера, сотни фотографий вошли в материалы дела вместе с перепиской журналиста — на три тома. После публикации текста в ФСБ решили вместо «измены» возбудить дело о «сепаратизме».

В качестве доказательств обвинения — лингвистическая экспертиза. Среди свидетелей обвинения были две понятые из соседнего с ФСБ здания и два оперативных сотрудника ФСБ, которые лишь скопировали текст статьи с сайта «Крым. Реалии». Плюс показания Сергея Мешкового, возглавляющего сайт самопровозглашенной «ЛНР», — в качестве доказательства «антироссийского характера» текстов Николая Семены.

Эксперт ФСБ интерпретировала мнение Семены как призыв к нарушению территориальной целостности, которое он сделал якобы из-за ненависти к России, захватившей Крым. Независимый эксперт, проводивший экспертизу по просьбе защиты, насчитала в экспертизе ФСБ 72 ошибки и признала специалиста из спецслужбы попросту некомпетентным. Рецензию с этим мнением судья приобщила к делу.

Вообще судья Школьная приобщила все, о чем ходатайствовала защита. В том числе резолюции ООН о территориальной целостности Украины с подтверждением, что Крым — часть страны. Впервые в крымских судах прозвучала позиция, за которую, собственно, и судят журналиста Семену и лидера крымскотатарского движения в Крыму Ильми Умерова (по той же статье прокуроры запросили три года условно. — А. Н.). Фактически в деле Семены были документы, доказывающие его невиновность. Но это означало лишь, что вместо реального срока ему дали условный.

Адвокат Семены Эмиль Курбединов уже заявил, что сторона защиты будет обжаловать приговор.

Антон Наумлюк —

специально для «Новой», Крым

Где, кого, за что

Дело о «Матильде»

Следственное управление по ЦАО 23 сентября возбудило уголовное дело в связи с попытками заставить киносети отказаться от показа фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, дело возбуждено по ст. 179 УК (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения). Причиной стали угрозы в отношении собственников кинотеатров и зрителей.

Фигурантом нового уголовного дела стал лидер организации «Христианское государство — святая Русь» Александр Калинин, ранее его опрашивали по делу о поджогах автомобилей возле офиса Константина Добрынина, однако затем отпустили под подписку. А в субботу суд все-таки принял решение заключить его под стражу. Ранее троих активистов «Христианского государства» — брата Калинина Юрия, а также Александра Баянова и Дениса Манталуца Хамовнический районный суд арестовал на месяц; их обвиняют по части 2 статьи 167 УК (умышленное уничтожение имущества путем поджога из хулиганских побуждений).

Болотное дело

В суде по делу Дмитрия Бученкова начала представлять доказательства сторона защиты. Суд заслушал показания отца Дмитрия — Евгения Бученкова, а также независимого эксперта-криминалиста Владимира Иванова.

Отец Бученкова подтвердил, что во время событий на Болотной площади 6 мая 2012 года сын приехал к ним с матерью в Нижний Новгород накануне, 5 мая. Они ездили на дачу, делали ремонт, жарили шашлыки. Машина Бученкова есть на видео системы «Поток».

Независимый эксперт Владимир Иванов по просьбе адвокатов рассказал, как делаются экспертно-портретные заключения и сравнил фото Бученкова с фото человека в черном, которого следствие считает Бученковым и обвиняет в нападении на полицейских и участии в беспорядках. Ответ эксперта однозначный: на фото из материалов дела не Дмитрий Бученков.

39-летний кандидат политических наук, доцент кафедры истории медицины, анархист Дмитрий Бученков обвиняется по ч. 1 ст. 212 и ч. 1 ст. 318. Потерпевшими по делу Бученкова проходят пятеро полицейских (всего в деле 91 потерпевший). Обвинение строится на показаниях секретных свидетелей и сотрудников полиции, которые утверждают, что якобы опознали в Бученкове человека, которого они видели 6 мая. Сам Бученков отрицает, что вообще был на Болотной, и утверждает, что на обвиняющих его фото изображен другой человек.

Дело «Пакета Яровой»

Кировский районный суд Астрахани признал учащихся Астраханского медицинского университета виновными по статье «несообщение о преступлении» из так называемого «пакета Яровой». По версии следствия, студенты Салаватов и Магомедов общались с воюющими в составе незаконных вооруженных формирований в Сирии. Подсудимые полностью признали свою вину, рассмотрение обоих уголовных дел проходило в особом порядке. Студентов приговорили к штрафам по 80 тысяч рублей каждого.

Напомним, первый приговор по статье о недоносительстве был вынесен тем же Астраханским судом в феврале этого года. Местному жителю Улугбеку Гафурову назначили 70 тысяч штрафа за то, что он не сообщил в правоохранительные органы о своем знакомом, который прошел подготовку в лагере боевиков.

Дело о пяти тысячах

Обвиняемого в краже телефона Максима Хохлова Зюзинский суд Москвы приговорил к одному году и трем месяцам колонии. 26-летний Хохлов 5 января 2017 года согласился выпить водки с гражданином Узбекистана Мумином Муминовым. В метро Муминов заснул, Хохлов пытался его разбудить. У Муминова выпали из кармана документы и телефон, Хохлов поднял их и позвал на помощь сотрудников полиции. Обоих отправили в отделение, после чего Хохлова обвинили в том, что, «имея преступный умысел, он похитил телефон за 5 тысяч рублей и паспорт из кармана уснувшего в метро гражданина Узбекистана Муминова, но не успел довести свой замысел до конца», так как был задержан сотрудниками полиции». Потерпевший Муминов написал заявление, что не имеет никаких претензий к Хохлову. Однако Хохлова поместили под стражу, а затем суд вынес приговор. О том, как это было, — в следующем выпуске «Судового журнала».

Никита Веселовский,

Вера Челищева,

«Медиазона»