Хватит кормить Мадрид

Весь сентябрь на улицах Барселоны, столицы испанского региона Каталония, неспокойно. На площадях группы жителей скандируют «No pasaran!» и «Volem Votar!» (мы хотим голосовать!). Их не останавливает местная полиция, а для наведения порядка Мадрид стягивает в город испанский аналог нацгвардии.

В ответ власти региона подогревают ситуацию, призывая каталонцев не сдаваться и доказать свою исключительность 1 октября на референдуме о статусе Каталонии. Такое стремление к особости уже характеризуется центральным правительством не иначе как сепаратистский мятеж, проведение референдума как нарушение испанского законодательства, а всем к нему причастным угрожает правовая ответственность.

Стороны конфликта постоянно поднимают ставки, доводя кризис до состояния, которое испанские СМИ уже называют «близким к непоправимому». Власти Каталонии объявляют о переходном состоянии правовой системы региона и фактическом отказе от следования некоторым законам Испании — в ответ Конституционный суд Испании заявляет о неправомерности этого решения. Мадрид выпускает постановление о приостановлении статуса автономии Каталонии и заявляет о готовности предпринять все необходимые меры для предотвращения всех незаконных действий Барселоны. В подтверждение этому для консультаций в столицу Испании вызываются мэры каталонских городов, выразившие поддержку референдуму (более 600 человек). Последствием же таких резких действий становится рост поддержки идеи референдума и внутреннего раскола уже в общенациональном парламенте Испании.

Немалую роль в этих событиях играют финансовые отношения региона с центральным правительством. Каталония производит около пятой части ВВП страны (около 200 млрд евро), но при этом ежегодно регион вносит в госбюджет от 5 до 16 млрд евро — больше, чем получает обратно. Это позволяет местным националистам говорить, что Каталония фактически «кормит» всю страну, и этот лозунг находит серьезную поддержку у населения.

Противостояние достигало своего апогея еще в 2012 году, когда отказ центрального правительства в просьбе предоставить автономии возможность самостоятельно определять уровень налоговых отчислений в местный бюджет спровоцировал полуторамиллионную демонстрацию с лозунгом «Каталония — новое государство Европы». Ясна и недавняя попытка Мадрида отрезать властей региона от государственного финансирования и тем самым лишить средств для проведения плебисцита. Это вполне обоснованно стало причиной появления собственного налогового агентства, которое ставит своей целью перехват всех финансовых потоков региона под управление Барселоны.

Каталония всегда стремилась позиционировать себя как особый регион Испании. Этому способствуют богатая история региона как независимого государства, так и борьба за сохранение его наследия уже в рамках Испании. К примеру, будучи у власти, генерал Франко полностью запретил использовать местный каталанский язык.

Стоит заметить, что государственное устройство Испании изначально несло в себе потенциал для конфликта. После продолжительного существования сверхцентрализованной Испании при Франко в 1978 г. принимается новая конституция, по которой Каталония получает автономный статус и официальное признание каталанского языка, но унитарная форма устройства страны не отменяется, а пределы полномочий автономии определены нечетко. Именно эта размытость стала причиной затянувшегося противостояния региональных и центральных властей, а главным инструментом этой борьбы — референдумы.

Уже в 2009—2011 гг. в ряде городов региона состоялась серия неофициальных референдумов по вопросу независимости, а ее завершением стали досрочные региональные выборы в 2012 году. Абсолютное большинство в парламенте получили партии сторонников независимости, а в январе 2013 г. парламентом провозглашается Декларация о суверенитете. Последним шагом должен был стать запланированный на 2014 год референдум о независимости, который, однако, усилиями Мадрида был низведен до опроса, не имеющего юридической силы.

Новую же силу идее референдума придал прошлогодний плебисцит в Великобритании, приведший к процессу выхода страны из ЕС и полномасштабному европейскому кризису, которым и решили воспользоваться каталонцы. Этому способствует и неоднозначность позиции ЕС, которую озвучил председатель Еврокомиссии Юнкер: «Если в Каталонии будет сказано «да», мы отнесемся к этому с уважением, но Каталонии придется проходить процесс вступления в ЕС с нуля».

Сторонники независимости Каталонии традиционно ссылаются на прецедент Косово, которое отделилось от Сербии посредством референдума и было признано всеми странами ЕС, кроме Испании, что примечательно. Остается только наблюдать за тем, как европейские страны способны быть верными принципу праву народов на самоопределение, но уже на своей территории.

Антон Тамарович,

политолог