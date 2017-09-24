Устройство доверия

В Москве подходит к концу высокий сезон благоустройства. Журналисты, блогеры и эксперты вступают в ожесточенные споры о результатах проекта «Моя улица». Есть две ключевые линии дискуссии. Одна из них строится вокруг общественно-политического контура реконструкции улиц. На одном ее полюсе — патерналистская экспертная позиция, подразумевающая, что проектирование должно осуществляться за закрытыми дверями проектных институтов. На другом — демократическая, согласно которой жители должны принимать активное участие в процессе определения облика города. Вторая линия дискуссии строится вокруг того, какие элементы благоустройства правильно реализованы с технической точки зрения и насколько технологии соответствуют передовому мировому опыту. Какого цвета должен быть островок безопасности? На сколько сантиметров нужно углублять парковочный карман?

При всем уважении к участникам дискуссий, обе линии малопродуктивны. Каждая из них подразумевает, что кто-то кому-то что-то должен, но не делает. Жители должны быть благодарны умным экспертам, а вместо этого пишут недовольные посты про «ежегодный свинорой». Власть должна организовывать общественные обсуждения по вопросам благоустройства, а вместо этого отгораживается от жителей бело-зелеными заборами. Даже тротуар кому-то должен быть то ли шире, то ли уже. Проблема в том, что на подобные вопросы нет и не может быть одно­значного ответа до тех пор, пока наше общество не ответит на вопрос о своей собственной идентичности.

При всей своей неоднозначности, а зачастую и откровенном убожестве советские города строились исходя из ясного понимания того, что такое советское общество и каким и для чего оно должно быть. Постепенно СССР трансформировался, понимание того, что такое «мы», надстраивалось. Так, на волне демократизации 80-х общественно значимой стала тема экологии. Когда жители района Лефортово узнали, что под их окнами пройдет Третье транспортное кольцо, они вышли на митинг. Это запустило, пожалуй, самую успешную дискуссию о городе как общем благе в истории России. Журналисты, политики, чиновники, архитекторы, социологи, экологи, инженеры, жители Лефортово и других районов Москвы — все участники этого процесса из всех секторов общества несколько лет пытались сформулировать решение проблемы. И уже после распада СССР это привело к тому, что вместо магистрали, разрезающей зеленый район, был построен гораздо более дорогостоящий и сложный в эксплуатации Лефортовский тоннель.

В наши дни в любом городе нашей страны повторить такую дискуссию вряд ли удастся. Горожане, проектировщики, городские власти и бизнесмены, эксперты и журналисты запутались в десятках противоречивых описаний того, кем же являемся «мы» и как должен быть устроен наш город.

Редкий за последнее время случай того, когда эти представления совпали у горожан и администрации — история с отменой строительства «Охта-центра» в Санкт-Петербурге. Образ старого Петербурга, веками создававшийся поэтами, писателями, краеведами, оказался сильнее миллиардов «Газпрома».

Как горожанам ответить на вопрос о своей идентичности, чтобы потом иметь платформу для обсуждения, какой должна быть плитка и кто и как должен инициировать общественные обсуждения? Социологи знают ответ — отталкиваться нужно от социального капитала. Согласно экономисту Дэвиду Тросби, социальный капитал состоит из двух элементов — доверия и связей между людьми. Доверие заключается в уверенности каждого из участников социального взаимодействия, что его контрагент не обманет его, не будет использовать в своих корыстных интересах, и в итоге их взаимодействие принесет каждому ожидаемые результаты. Если ты знаешь много людей, но убежден, что каждый из них эгоистичный негодяй, конструктивного взаимодействия ждать не стоит.

Сейчас после муниципальных выборов среди независимых депутатов идет полемика — можно ли налаживать общение с районными управами и ГБУ «Жилищник», или же нужно быть непримиримым и исключительно бороться с ними. Идеологический ответ на этот вопрос сталкивается с тем, что, когда речь идет о городе, не договариваться нельзя. Потому что мы живем в одном городе, в том числе с теми, кто нам лично или идейно несимпатичен. Доверие является главным инструментом построения городов, в которых людям будет комфортно жить. Учитывая его низкий уровень в российских городах, первое время доверие нужно будет выдавать в кредит.

Петр Иванов,

социолог города