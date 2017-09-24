Виват кулуарам

Петр Саруханов / «Новая»

26 сентября состоятся выборы нового президента РАН. Весенняя попытка избрания закончилась скандалом: все кандидаты сняли свои кандидатуры, после чего Дума приняла закон об изменении регламента выборов. Теперь, например, правительство имеет право не допускать к участию в них кандидатов, выдвинутых академиками, — летом были отсеяны двое из семи.

Про бывшего главу РАН Владимира Фортова, участвовавшего в весенних выборах, но сейчас отсутствующего среди кандидатов, ходили слухи: уважаемые люди, мол, объяснили Владимиру Евгеньевичу, что ему больше баллотироваться не нужно.

Обстановка вокруг выборов РАН тревожная и напоминает скорее триллер из жизни мафии, чем производственно-академическую драму. Вместо обсуждения перспектив отечественной науки все в основном заняты вопросами, связанными с тем, какие группы влияния претендуют на контроль за академией. Распространение слухов усугубляется молчанием академиков, и в частности — пятерых нынешних претендентов на пост. В течение последних недель корреспонденты «Новой» пытались связаться с каждым из них, но получили отказы. Один из кандидатов прокомментировал свою неготовность говорить с прессой в том духе, что «сейчас не время для публичных разговоров, сосредоточимся на кулуарной работе».

Когда в очередной раз возникнет сюжет о «гибели российской науки», давайте будем держать это в уме: российскому обществу отказывают в праве знать, как переживает свои кризисы Академия наук. Там все будут решать между своих — с соответствующими результатами.

Нынешнее молчание академиков можно объяснить не столько тонкими византийскими играми, сколько тем, что им пока хватает на хлеб с маслом. Академики получают от государства пожизненное содержание — по 100 тысяч рублей ежемесячно помимо дохода от основного места работы. Имеют доступ к части льгот, сохранившихся с советских времен: служебному транспорту, ведомственным поликлинике и дому отдыха и, наконец, возможности провести панихиду в специальном зале академии. Времена, когда академики получали на руки несколько десятков долларов, остались в прошлом. Отчего же не сосредоточиться на кулуарной работе?

Походив по кулуарам, можно узнать следующее. Главные опасения академиков сейчас связаны с тем, что выборы во второй раз могут быть сорваны — в силу низкой явки и отсутствия кворума. Провал выборов даст серьезный аргумент противникам автономии РАН — точнее того, что от нее осталось. Мол, если вы два раза подряд не можете избрать себе президента, то, может быть, проще вам его назначить?

Главным претендентом — что в смысле выборов, что в качестве возможного назначения — считается при этом академик Владислав Панченко, которого связывают с братьями Ковальчуками (Михаила, президента Курчатовского института, и Юрия, председателя совета директоров банка «Россия»). Их интересы в администрации президентов представляет Андрей Фурсенко, и с такой командой поддержки позиции Панченко выглядят непробиваемыми. Напомним, РАН — интересный объект для любого «инвестора», который повесит расходы на эксплуатацию научных объектов на государство, а сам сможет наладить способы получать ренту от гигантских активов академии, в частности недвижимости (для этого нужно будет получить контроль и над ФАНО).

Единственным реальным конкурентом Панченко—Ковальчуков, похоже, является физик Александр Сергеев, которого уже на этапе выдвижения поддержали 238 академиков (более 10% от числа тех, кто имеет право голоса на общем собрании РАН). Сергеева, работавшего в Нижнем Новгороде, связывают с нынешним заместителем главы администрации президента Сергеем Кириенко, а позиции физиков традиционно сильны в академии.