Руководство школы пригрозило ученику отчислением за значок с символикой Навального

Во Владивостоке ученику 11-го класса лицея № 41 Семену Голубовскому пригрозили отчислением из школы за значок с символикой политика Алексея Навального.

«Я их (значки. — Ред.) не надевал во время занятий. Лишь на большой перемене я достал значки и рассматривал. Классный руководитель попросила показать, что у меня в руках. Затем она, несмотря на мое возмущение, забрала значки. Через полчаса на урок пришла директор лицея и пригласила на разговор. В кабинете меня уже ждал психолог и инспектор по делам несовершеннолетних. Классная руководитель сказала, что только предатель мог принести в школу такой значок и она должна была донести директору об этом предательстве», — рассказал школьник «Радио Свобода».

Во время разговора инспектор поинтересовался у школьника, сколько ему лет. Тот ответил, что 16.

«16? Так вот, ты достиг полной уголовной ответственности. Ты должен понимать, что за такие вещи можно сесть в тюрьму», — пригрозил инспектор.

«За два бейджика?» — уточнил Голубовский.

«Не только за два бейджика. А вообще за такие мысли, которые у тебя в голове и кто тебе их внушил», — добавил инспектор.

В записи речь идет о судебном заседании, которое должно пройти в ближайшее время. Семена Голубовского обвиняют по статье 20.3 КоАП (публичное демонстрирование нацистской символики) из-за рисунка, который он выложил на своей странице в «ВКонтакте». По словам школьника, картинка была в сохраненных фотографиях с доступом только для «друзей» и «друзей друзей». Инспектор и директор школы во время разговора пытались объяснить школьнику, что отслеживанием его страницы в соцсети занимается ФСБ.

«Это называется национальная безопасность государства. Понял? Это очень великое дело!» — добавила директор гимназии.

На аудиозаписи, которую выложили в интернет, директор сравнивает принесенные в школу значки с распространением наркотиков, а действия ученика называет «антиобщественными». Помимо этого директор школы пригрозила ученику тем, что он «закрыл себе путь на образование дальнейшее».

«Ты никому не будешь нужен, ни в одном университете города и страны. Ты в базу вбит уже! Ты себе такую роешь ерунду, что ты потом будешь просто никому не нужен!» — продолжила директор.