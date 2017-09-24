В мэрии Красноярска самораскрылся заговор

Местный штаб Навального подал уведомления о проведении митинга «Встреча граждан с политиком Навальным с целью информирования о его деятельности». Чиновники могли (им дано такое право) согласовать его на выбор с 29 сентября по 1 октября на той или иной площадке. Особо подчеркну: о выборах президента в 2018 году в уведомлениях — ​ни слова.

В ответ и.о. вице-мэра по правовым вопросам Александр Кобылинский, руководящий также департаментом общественной безопасности, совершил прорыв в казуистике. Слов «отказать», «воспрещено», «не положено», «возбраняется» в подписанной им 21 сентября бумаге нет; ничего прямо не запрещая, чиновник на трех страницах пишет, что уведомители приготовляются к уголовному преступлению — ​дезорганизации выборов президента.

Найденные для отказа в согласовании замечательные формулировки достойны цитирования. Итак: «[…] Навальным допущены высказывания, содержащие обещания положительных для населения изменений в случае избрания Алексея Навального президентом РФ, позволяющие сформировать положительное отношение к данному лицу как к потенциальному кандидату в президенты РФ». Далее Кобылинский предполагает, что целью митинга является агитация для достижения результата на президентских выборах 2018 года.

Замечу, Кобылинский, по всей видимости, не в курсе, что его старшие коллеги уже устали повторять: Навальный не может баллотироваться в президенты, поскольку у него непогашенная судимость. При этом сам Навальный может думать и говорить о своих перспективах что угодно. Странно, что чиновник ориентируется на чьи-то суждения, а не на нормы закона.

А вот далее Кобылинский, выстроив предположение о неназванных или вовсе тайных целях митинга и поверив в них, начинает уже вовсю цитировать законы. И — ​вывод: митинг «может повлечь за собой введение в заблуждение граждан о возможности Алексея Навального быть избранным президентом РФ и, как следствие, может повлечь негативное отношение к законным действиям уполномоченных органов государственной власти при отказе в регистрации указанного гражданина в качестве кандидата […]». Далее Кобылинский снова начинает ковырять в носу. Простите. Уведомление о митинге, «а также иные данные дают основания предположить, что цели запланированного публичного мероприятия могут привести к нарушению запретов, предусмотренных законодательством […], в частности к возможным действиям, направленным на дезорганизацию проведения выборов президента РФ в 2018 году […]».

В переводе с канцелярского: на основании неназванных «иных данных» чиновник усмотрел попытку подрыва выборов президента. Что это могут быть за данные? У самих «заговорщиков» ответа нет, мне же кажется, что подсказку можно найти у декана Свифта: «Профессор показал мне обширную рукопись инструкций для открытия противоправительственных заговоров. Он рекомендует государственным мужам исследовать пищу всех подозрительных лиц; разузнать, в какое время они садятся за стол; на каком боку спят, какой рукой подтираются; тщательно рассмотреть их экскременты и на основании цвета, запаха, вкуса, густоты и степени переваренности составить суждение об их мыслях и намерениях: ибо люди никогда не бывают так серьезны, глубокомысленны и сосредоточенны, как в то время, когда они сидят на стульчаке, в чем он убедился на собственном опыте; в самом деле, когда, находясь в таком положении, он пробовал, просто в виде опыта, размышлять, каков наилучший способ убийства короля, то кал его приобретал зеленоватую окраску, и цвет его бывал совсем другой, когда он думал только поднять восстание или поджечь столицу».

Исходя из методов Кобылинского и «иных данных», можно в свою очередь предположить, что в стенах красноярской мэрии созрел антикремлевский заговор. Кобылинский в официальной бумаге утверждает, что обещать изменить народную жизнь к лучшему политику позволительно исключительно после отмашки, данной Эллой Памфиловой. Если ближе к тексту, то со дня решения уполномоченного органа о назначении выборов и до дня предоставления Избиркомом отчета о расходовании выборного бюджета. Таким образом, Кобылинский пусть косвенно, но недвусмысленно обвиняет в нарушении закона всех известных персонажей нашей политической системы, начиная с президента.

Любопытно, что и ранее мэрия зло клеветала на российскую действительность. На предыдущие попытки согласовать митинг Навального (предлагалось множество вариантов времени и места) в мэрии неизменно отвечали: мест нет, занято, там и там тоже уже пикетируют/митингуют по заявке «Единой России». В огромном городе «инноваций, партнерства и согласия» так и не нашлось местечка? Что же это как не очернение нашей жизни?

Покой, словом, только снится. Мало нам внешних угроз, подступает враг внутренний. Естественно, злоумышленники идут дальше и сверху вниз — ​в народ, к творческой и технической интеллигенции. А именно в Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева. В последнем сентябрьском номере корпоративной газеты «Горизонт» студентам пригрозили отчислением за свободомыслие. Дословно: «Учти, не вся политика полезна для студента. Оппозиционная политическая активность в нашей стране может довести до исключения из вуза».

Вот уж действительно — ​университет. Еще и науки.

* * *

Балансируя на грани ущемления конституционных свобод и обвиняя навальновцев в попытках дезорганизации выборов президента, мэрия явно превышает полномочия. Канцелярскому племени дано согласовывать публичные мероприятия, а не рассуждать о заговорах.

Ну, за это не судят и не увольняют. Тем более тех, кто так рьяно начал готовиться к выборам президента Путина. Вероятно, весь расчет и вся надежда у местных столоначальников именно на благосклонность центра. Ну и в целом заниматься политикой приятнее, чем асфальтированием проезжей части.