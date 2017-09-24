Огонь по воробьям

Столь необычная инициатива главы региона уже прошла одобрение профильного думского комитета и в будущем вполне может стать законом.

Законопроект, рожденный в недрах областного правительства, называется непримечательно: «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области». За унылым названием — целый ряд норм, некоторые из которых, вроде бесплатной неотложной помощи животным и обязательного мониторинга численности безнадзорных собак, вполне здравы. Но чем губернатору досадили бабушки, подкармливающие четвероногих, остается неясным. Как и то, как будет осуществляться контроль за бабушками: приставят ли к каждой участкового или возложат государственную миссию на бдительных соседей. Ежели второй вариант предпочтителен, ибо, как пишут чиновники, «не возложит дополнительных расходных обязательств на бюджет», надо ли будет устраивать злостным нарушителям порядка очную ставку с окормляемыми, или производить еще какие-нибудь следственные действия? Опознание кота, например. И сгодятся ли вместо документов в таком случае «лапы, хвост и усы»?

С другой стороны, если взяться за дело основательно, можно существенно пополнить дырявый областной бюджет. Ведь беззаконные бабушки — только часть «целевой аудитории». Как не вспомнить о другом источнике бюджетных поступлений: детишках, то и дело нарушающих общественный порядок. В какой парк ни войди, найдешь трехлетку-рецидивиста, который, вопреки запрещающим табличкам, кормит стаю голубей. Безобразие и помет! Таблички — пластиковые, добротные — развесили по всем скверам Мурманска в прошлом году. На них все наглядно: жирный, наглый, явно враждебный голубь и рука, мечущая перед ним просо. Рука смело перечеркнута красным крестом. Дескать, руки бы вам поотрубать. Все наглядно, но не подействовало. Куда лучше штраф.

Правда, опять же непонятно, будут ли за систематическое совершение административного правонарушения изымать детей у несознательных родителей? Ну и главный вопрос: как теперь снять с деревьев все скворечники? Без промышленных альпинистов не обойдешься…