Как крайне правые получили третье место в немецком парламенте

В культурном центре «Дом у Собора» (Haus am Dom), где находился избирательный участок для жителей исторического центра Франкфурта-на-Майне, не было очереди. Но люди почти непрерывной чередой поднимались по лестнице или на лифте на второй этаж и при входе в зал голосования показывали седоватому мужчине в аккуратном костюме желтые листки персональных приглашений и пластиковые удостоверения личности (аналог наших внутренних паспортов).

Дальше все, как обычно: получение бюллетеня в обмен на отметку в приглашении, зашторенная кабинка, урна…

— Считать будет компьютер? — спрашиваю у распорядителя в костюме.

— Нет, никаких компьютеров. Только вручную, и каждый бюллетень будет под подпись членов местного избиркома сверен со списком избирателей.

Цифровой век заставил внести коррективы в шагнувшую было вперед технику демократического волеизъявления, вернув ее к старой доброй системе «вручную».

— «Русские хакеры»? — явно с усмешкой провоцирую мужчину в костюме.

— Национальность не имеет значения, — совершенно серьезно рассуждает он. — Хакеров с предложениями своих услуг много везде, а заказчик найдется.

Конечно, не хакерская тема и не Россия занимали в этот день выборов в бундестаг избирателей Федеративной Республики. Не санкции и Крым.

Главное, что будет с Германией в турбулентные для Европы и всего мира времена, что будет с объединенной Европой, мотором которой так или иначе стала ФРГ, продолжится ли в стране вопиющее социальное расслоение на фоне убедительных экономических успехов, нужна ли Германии миграция, и кого из пришлых принимать, а кого гнать.

У паперти собора Св. Варфоломея, рядом с избирательным участком, к пожилой беженке с Ближнего Востока подошла дама с магазинными пакетами, наполненными старой одеждой. В одном из них вполне добротная шуба. Вышла из моды, но беженке перед зимой очень даже ценный подарок.

Женщина, которая дарит беженке шубу — это часть Германии. Надо думать, большая часть. Но явно усилилось антимиграционное и даже ксенофобское меньшинство.

На площади у старой франкфуртской гауптвахты в ожидании предварительных результатов выборов собрались сторонники единой Европы.

Среди них те, кто голосовал за кандидатов разных партий, оспаривавших парламентские мандаты: христианских демократов, социал-демократов, либералов, «зеленых» — всех, кроме крайне левых и крайне правых: Левой партии, наследницы гедеэровской СЕПГ, и новой в немецком политическом спектре Альтернативы для Германии (AfD), расцветшей на волне миграционного кризиса.

Участники «проевропейского» митинга размахивают синими золотозвездными полотнищами ЕС и плакатами с лозунгами сохранения Европы без границ и таможен: Европы единого рынка, евро и Шенгена.

В толпе было больше пожилых, тех кто помнит очереди на границах и обменники на каждом шагу, комиссионные при расчете с деловым партнером в соседней стране. Молодежь, которая этого не помнит, воспринимает единую Европу как данность. Возможность ездить, встречаться, учиться и работать.

Участники митинга слушают очередного оратора. Он только что проголосовал на своем участке. Рассказывает, что в зале голосования появился избиратель в футболке с надписью NSDAP. И никто его не избил, не вызвал полицию. Совсем недавно это было немыслимо. Германия своими потерями во Второй мировой была привита от нацизма и ревностно отвергала любые намеки на него. Но выросло поколение, для которого нацистское прошлое страны — это давно умерший дедушка. За кого пришел голосовать тот поклонник гитлеровской партии — доподлинно неизвестно. Но из нынешних участников гонки можно предположить Альтернативу для Германии. Ей пророчили третий после двух лидеров результат. Что и произошло, но по процентным пунктам она превзошла ожидания.

В воскресенье вечером в прямом эфире «Берлинского обозрения», где собрались лидеры или главные кандидаты всех преодолевших пятипроцентный порог партий, включая Ангелу Меркель, представитель AfD уверял, что только враги и недоброжелатели наклеили на нее ярлык неонацистской и ксенофобской.

Мол, на самом деле она не против иммиграции и даже очень поддерживает иммигрантов, которые интегрировались в немецкое общество. На что ведущие сразу нашли цитаты известных членов этой партии, из которых так и выпирал Гитлер.

Правда, свою враждебность ЕС лидер AfD Александер Гауланд не скрывает: «Мы хотим вернуть себе нашу страну».

Мы видим такое же, как во Франции, стремление Марин Ле Пен осовременить имидж в обмен на власть, уйти от одиозного образа отца.

«Альтернатива» становится партией федерального уровня со всеми вытекающими институционными и финансовыми последствиями. То есть получает больше возможностей агитировать за государственный счет и продвигать кадры в органы государственного управления.

Заняв третье место на федеральном уровне, она оказалась второй в бывшей ГДР. Жители Восточной Германии, изолированные от внешнего мира в мировой социалистической системе, оказались меньше подготовлены к демографической глобализации. Могу засвидетельствовать своими впечатлениями: в 1970 году Восточный Берлин был «белым», а Западный «многоцветным». Демография наложилась на социальные проблемы.

Кстати, AfD симпатизируют не только восточные немцы, но и российская] пропаганда…

Парламентские выборы в Германии, определяющие первое лицо страны, были скучноватыми по сравнению с наполненными страстями президентскими выборами в США и Франции. В глазах граждан слишком мало было разницы между фаворитами — христианскими демократами и социалистами. Меркель напирала больше на стабильность, а Шульц на социальную справедливость, в остальном, в том числе в европейской и мировой политике они почти единомышленники.

В результате и те, и другие, главные политические силы страны, понесли потери, а все малые партии получили больше голосов, чем прогнозировалось. Крайне правая AfD впервые после Второй мировой войны стала третьей по величине фракцией федерального парламента. Ни у кого из ее предшественниц этого не получалось.

После выборов начинается самый интересный этап: переговоры о составе правительства.

В эфире воскресного «Берлинского обозрения» Меркель сказала, что победивший блок ХДС/ХСС не хочет формировать правительства меньшинства. Значит, неизбежна коалиция.

Лидер социал-демократов Мартин Шульц в том же прямом эфире сказал, что СДПГ, получившая самый плохой в своей истории, разгромный результат в 21 процент, но оставшаяся второй политической силой в стране, отказывается продолжать «большую коалицию» с победителями, обретает собственное лицо и готова возглавить оппозицию (иначе бы это место заняла «Альтернатива»).

Значит, Меркель придется блокироваться с правыми либералами и «зелеными». Левых и Альтернативу она отмела априори. Предстоит интересный процесс формирования германского правительства. От его состава будет зависеть «окраска» политики ФРГ. Скорее оттенки, потому что существенных изменений не будет.