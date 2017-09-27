Шоу с масками

Федеральный закон РФ «О персональных данных» был принят в 2006 году «с целью устранения барьеров и препятствий в международной торговле со всеми странами Евросоюза». И кто бы мог подумать, что спустя одиннадцать лет Общественная палата России, призванная быть глашатаем демократии, будет использовать этот ФЗ как механизм цензуры.

При Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты России (ОП), которую теперь возглавляет Мария Каннабих, действует рабочая группа, которая должна дать рекомендации по кандидатурам в члены ОНК Совету ОП, который и назначает членов ОНК. В новом созыве ОП рабочая группа сформирована на паритетных началах из представителей СПЧ, ОП, УПЧ, председателей ОНК и религиозных деятелей. Председатель рабочей группы — секретарь ОП Валерий Фадеев, заместитель председателя — Мария Каннабих.

На повестку последнего заседания рабочей группы был вынесен главный вопрос — предоставление рекомендаций в члены ОНК в 8 субъектах РФ. Но для того, чтобы члены рабочей группы могли ознакомиться с минимальной информацией о кандидатах в ОНК, аппарат ОП затребовал от членов группы подписки о неразглашении персональных данных.

Сразу хочу пояснить, какая именно информация обычно сообщалась как членам рабочей группы, так и членам профильной комиссии ОП и Совету ОП. Это имя, отчество, фамилия кандидата, какая общественная организация выдвигает, рекомендации ОП, уполномоченных по правам человека регионов. Все. А теперь аппарат ОП и сама ОП решили даже эти данные засекретить, ссылаясь на закон о персональных данных. То есть человек идет заниматься общественным контролем, но узнать о нем что-либо нельзя.

Аппарат ОП решил довести ситуацию с защитой персональных данных до идиотизма. Для членов рабочей группы были подготовлены расписки — обязательства о неразглашении персональных данных кандидатов в ОНК.

Еще с нас потребовали подпись под неразглашением «специальных категорий персональных данных граждан». Речь идет о расовой, национальной принадлежности, о политических взглядах, религиозных и философских убеждениях, а также о состоянии здоровья и интимной жизни кандидата в ОНК.

Антон Цветков, председатель ОНК Московской области, член рабочей группы ОП: Я заполнил, готов передать в профильную комиссию. Коллеги, мне кажется, мы…

Мария Каннабих: …занимаемся ерундой.

Елена Масюк, член СПЧ и рабочей группы ОП: Нет, это совсем не ерунда.

Цветков: Если вопрос стоит о том, чтобы просто подписать эту бумагу и продолжать работать дальше, ну в чем проблема?

Каннабих: Я тоже подписала. Не о чем говорить. Просто мне кажется, что мы зацикливаемся на мелочах…

Масюк: Это принципиальная вещь. Вот на меня поступили жалобы в ОП, что якобы я нарушила закон о персональных данных, назвав в своей публикации в «Новой газете» ФИО двух кандидатов в ОНК Московской области. Эти граждане уже стали членами ОНК, но они оскорблены, что я назвала их фамилии.

Бабушкин: Друзья, я думаю, что это надуманная проблема. Идя в ОНК, люди выходят из тени. Вы можете представить себе, если во время депутатских выборов действовал бы закон, запрещающий использование персональных данных депутатов? Там все раскрывают. Если мы действительно хотим, чтобы в ОНК не проник криминал, эти люди тоже должны быть в публичном пространстве… Коллеги, я прошу, раздайте нам сейчас списки кандидатов.

Раздали.

Масюк: Подождите, а выдвинувшие кандидатов организации где?

Бабушкин: То, что происходит, это безобразие. Если вы обеспокоены защитой персональных данных, честь вам и хвала. Но если вы пытаетесь использовать этот закон для того, чтобы уменьшить интенсивность работы рабочей группы, я в этих играх участвовать не собираюсь.

Масюк: Откуда вы взяли, что организация, которая рекомендует, является персональными данными? Мария Валерьевна (Каннабих. — Ред.), это чье решение?

Петр Золотов, заместитель начальника отдела по работе с ОНК аппарата ОП РФ: В соответствии с законом о персональных данных и адрес, и место работы, и в том числе организация, которая выдвигает кандидата, она в какой-то мере позволяет его идентифицировать.

Аппарат ОП изготовил три варианта бюллетеней для голосования. Те, кто не поклялся не передавать врагам России данные о кандидатах в ОНК, получили бюллетень из двух граф: фамилия кандидата и регион. Те, кто дал расписку, получили бюллетень в расширенном варианте: фамилия, имя, отчество, регион и название общественной организации, выдвинувшей кандидата.

Ну а третий вариант был в руках секретаря ОП Валерия Фадеева. Там в дополнение ко второму варианту были помечены рекомендации региональных уполномоченных по правам человека и региональных общественных палат….

Валерий Фадеев, секретарь ОП РФ, председатель рабочей группы: Мы можем сейчас раздать коллегам <…> минимальную информацию — кто выдвинул и перечень рекомендаций? И в электронном виде тоже пришлют, и сейчас можно получить эту бумагу. Сейчас копию можно снять и раздать?

Золотов: Да, можно.

Cписки кандидатов с расширенной информацией по-прежнему не раздают.

Золотов: Мы сейчас определились, что (лучше) в электронном виде…

Масюк: Ну что вы нас держите за идиотов.

Фадеев: Ну что вы так нервничаете?

Сзади слышу шепот по поводу «Новой газеты» (как оказалось, это новый руководитель аппарата ОП Павел Андреев говорил своим сотрудникам, что, мол, дадим бумаги, и они тут же будут опубликованы, поэтому раздавать не будем).

Наконец-то выдали листочки, в которых указаны ФИО кандидатов, регион и выдвинувшая организация. Ну и как по этим скудным данным о кандидатах давать рекомендации?

Бабушкин: Есть некие персональные данные, которые нам неинтересны. <…> Но есть шесть позиций, которые нужны: это фамилия, имя, отчество, организация, которая его выдвинула, населенный пункт субъекта Федерации, где он живет, место его работы. Опыт и стаж правозащитной деятельности. И рекомендации. Я думаю, что эти вещи не посягают на персональные данные кандидата, но являются минимальным набором того, что позволяет нам лучше ориентироваться.

Каннабих: Мне кажется, что знать максимально о человеке (которого рекомендуешь. — Ред.), наверное, нам все-таки необходимо. А чтобы узнать об этом человеке, надо, наверное, вот это (расписки о неразглашении. — Ред.) подписать. Ничего страшного нет…

О чем говорит вся эта надуманная секретность? Да только о том, что ОП решила еще больше засекретить процесс отбора кандидатов в ОНК. Об этом говорит и объявленный 25 сентября донабор в 30 регионах России. В то время как СПЧ предложил провести донабор во всех 63 проблемных ОНК, а не только в тех тридцати, в которых общественные наблюдательные комиссии сами пожелали донабора. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова поддержала инициативу СПЧ. Но у аппарата ОП свое видение.

Бабушкин: Почему донабор объявили только в 30 регионах?

Золотов: На предыдущем заседании рабочей группы было принято решение, что рабочая группа поддерживает те 30 субъектов, чьи комиссии сами хотят донабора.

Бабушкин: Такого не было решения.

Гефтер, правозащитник, член рабочей группы ОП: Поэтому и нужен протокол, Петр (Золотов. — Ред.). Мы не получаем протоколы решений.

Золотов: Остальные регионы, скорее всего, будут в следующую волну (когда будет эта «волна» — неясно. — Е. М.). По состоянию на настоящий момент письмо от Совета по правам человека с инициативой не поступало в ОП. У нас нет перечня субъектов (по которым вы предлагаете провести донабор).

Бабушкин: Хорошо, в этой ситуации вы могли с нами связаться?

Золотов: Конечно…

Но никто из аппарата ОП ни с Уполномоченным, ни с СПЧ не связывался. Действительно, зачем это ОП нужно?! Ведь ОП интерпретирует законы, как ей хочется, сама донабор объявляет, сама все решает.

С момента подписания президентом Путиным дополнения в закон, позволяющий провести донабор в ОНК, и до момента объявления Общественной палатой о донаборе прошло четыре месяца. Четыре месяца ОП не могла, а скорее, не хотела объявлять донабор. И понятно почему — прошлогодняя спецоперция по уничтожению ОНК прошла успешно. Зачем портить результат?!