Книгу «ВИD на ремесло. Как превратить талант в капитал» легендарный ведущий «Взгляда», ныне президент телекомпании «ВИD» и авторитетный медиаменеджер Александр Любимов и его соавтор Камилл Ахметов написали к 30-летию программы «Взгляд». Главный вопрос, на который отвечает книга, — как талантливому автору видео добраться до своего зрителя. Для этого она систематизирует знания и опыт, накопленные журналистами, техническими работниками и исследователями средств массовой информации начиная с появления телевидения. Кроме того, авторы книги предлагают читателю ряд очерков о главных проектах телекомпании «ВИD» за 30 лет ее работы — от «Взгляда» до «Жди меня». Фрагменты из этих очерков мы сегодня и предлагаем читателям «Новой газеты».

С первого «Взгляда»

Лысенко: Концепция одна — кухня должна быть

Идея новой еженедельной программы, рассказывающей о реальной жизни молодежи, зрела давно; в каком-то смысле новая задумка могла ответить власть имущим на закрытие «12 этажа». В апреле 1987 года для создания программы был сформирован отдел во главе с заместителем главного редактора Молодежной редакции Анатолием Лысенко. 2 октября в эфир вышла программа, которую вскоре назвали «Взгляд».

ЭРНСТ: «ВЗГЛЯДУ» НЕТ РАВНЫХ

«Я считаю, что на нашем телевидении не было и не будет более важной программы, чем «Взгляд». Она так совпала с историей, с общественным мнением, с политикой, что собирала у телевизора всю страну раз в неделю и сообщала смысловые, эмоциональные и какие угодно векторы. Это было состояние идеальной гармонии, и не было более влиятельной программы, программы, которая изменила страну. Произошел некий тектонический взрыв, и нам повезло, что мы приняли в нем участие» (Константин Эрнст).

ЭРНСТ: ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ У МАКАРЕВИЧА

«Взгляд»: начало

Изначально предполагалось не брать на роли ведущих никого из известных тогда телевизионщиков. Сразу определились с тем, что ведущих должно быть несколько, и у каждого своя роль. Анатолий Малкин и Кира Прошутинская, которые были первыми продюсерами программы, утвердили ведущими работавших на иновещании Гостелерадио журналистов Александра Любимова, Владислава Листьева, Дмитрия Захарова и Олега Вакуловского.

«В программу нужно было набрать благополучных мальчиков из благополучных семей, знающих иностранные языки, — потому что они должны были срывать с телетайпов ленты и зачитывать новости. На телетайпах тогда текст шел не на русском языке» (Анатолий Лысенко).

Сначала программа не делала острых политических заявлений, главным в ней было не то, что она транслировала западную музыку, а то, что она была стилистически отлична от всего, что делалось на телевидении.

Демидов: Гамлет, Хлестаков… Мне нужны типажи

«Я понимал, что будет бомба, когда на советском телевидении появятся просто хорошо выглядящие пацаны, в совершенно другой эстетике. Саша Любимов был абсолютный американец, белозубый, высокий, силуэт треугольником, янки. Влад Листьев — такой француз, в бежевом, усы, прищур. Дима Захаров — зануда, математик, ботаник, фрик из Силиконовой долины, как сейчас сказали бы…» (Иван Демидов).

Программу «Взгляд» делали около 120 человек. Соавторами программы были десятки журналистов. Мешки писем в редакцию, преимущественно с жалобами, разбирала вся редакция, письма читали все, включая ведущих. В студии стояли телефоны, на звонки в прямой эфир отвечали сотрудники программы, зрителям важно было видеть, что программа выходит в прямом эфире. Позже для работы с жалобами сформировалась отдельная группа «Сопричастность».

Одной из главных находок «взглядовцев» был человек крупным планом. Авторы экспериментировали с разными форматами в рамках одной программы, с разными типами общения. Именно во «Взгляде» появился новый для советского телевидения жанр «ток-шоу».

Демидов: Правильно писать «толк-шоу»?

Острый «Взгляд»

Лысенко: Мы не вели дураков во власть

«Когда нам ставят в вину, что мы привели к власти определенных людей и это обернулось 1993 годом, — это глупость. Мы никого не привели к власти, мы показывали людей. Мы показывали и маршала Сергея Ахромеева, который для меня был, есть и остается эталоном высочайшей порядочности. Мы показывали Виктора Мишина, прекрасную Эллу Памфилову, мы показывали Геннадия Янаева» (Анатолий Лысенко).

В 1988 г. программу впервые закрыли. Это был момент первого антигорбачевского реванша в верхах. При поддержке, прямой или косвенной, ближайшего соратника генсека Егора Лигачева в недрах ЦК партии была подготовлена статья «Не могу поступаться принципами», которую опубликовала газета «Советская Россия» за авторством ленинградской коммунистки Нины Андреевой. Молодежная редакция начала борьбу за «Взгляд», но ведущих не отстояли. Для того чтобы программа вы­шла в эфир 1 апреля, ее провел Александр Васильевич Масляков. Штатных ведущих программы, отлученных от эфира — Александра Любимова, Дмитрия Захарова и Владислава Листьева, — показали на четыре секунды на немом плане, они отвечали на звонки. Начальству объяснили, что надо снять недоумение в народе, спустить пар, показать, что ведущих никто не репрессировал, что они живы и трудятся. Но более важным был сам факт того, что их показали. Показали, что вокруг программы идет нешуточная политическая борьба.

Уникальным обстоятельством существования «Взгляда» было то, что программа выходила в прямом эфире два раза в день. Первый выход был в 15.00 по московскому времени на Дальний Восток, когда в Петропавловске-Камчатском 23.00, и именно этот вариант программы могла смотреть цензура, чтобы успеть снять с эфира самые острые сюжеты до выхода программы вечером по московскому времени. Эти сюжеты часто удавалось поставить в «московский» эфир уже на следующей неделе.

Впрочем, иногда выход с особенно острым сюжетом, таким, как сюжет о разгоне оппозиционного митинга у Дома правительства Грузинской ССР в Тбилиси, когда в ночь на 9 апреля 1989 г. погибли 19 и пострадал 251 человек, воспринимался как «сигнал» о том, что программе покровительствует чуть ли не сам Михаил Горбачев, и ее нельзя цензурировать. Но осенью 1987 г., например, с «московского» эфира сняли клип на жесткую песню Аллы Пугачевой «Бей своих, чтоб чужие боялись», потому что именно в этот день Бориса Ельцина сняли с поста первого секретаря московского горкома КПСС, хотя это и была случайность.

Любимов: «Взгляд» в эпоху побежденного коммунизма

«После зимних военных действий 1991 г. в Прибалтике, где нашего оператора, Володю Брежнева, ранило в голову, в стране началась борьба за союзный договор, которая закончилась августовским путчем. Я провел трое суток в Белом доме на правах депутата, там мы организовали работу радиостанции, которая транслировала преимущественно придуманные нами новости. Войска КГБ закрыли «Останкино», чтобы съемочные группы не могли выезжать, а наши камеры работали. Например, Константин Эрнст снял эпический репортаж из Шереметьева о том, как Андрей Кончаловский покидает страну навсегда — в то же самое время его брат Никита сидел с нами на радио Белого дома. А когда Михаил Горбачев прилетел с мыса Форос и привез свое посмертное, как он предполагал, заявление, на пленке, вырезанной из кассеты VHS, мы перегнали эту пленку в профессиональный стандарт и показали миру» (Александр Любимов).

ЭРНСТ: ПУТЧ-91 С МОРОЖЕНЫМ И НИНА АНДРЕЕВА

А гости программы часто берегли самые острые высказывания «для Москвы». Так было с Марком Анатольевичем Захаровым, который в апреле 1989 г., в годовщину рождения Ленина, сделал именно в «московском» эфире историческое заявление о том, что Ленина пора похоронить.

Сагалаев: Похороны Ленина

Выпускающий редактор программы, покойный Андрей Шипилов, вспоминал: «Я ждал только одного: кто из руководства позвонит первым. Захаров говорил минут пять в звенящей тишине. Смысл происходящего был понятен всем, и каждый боялся пропустить хоть слово… Наконец, раздался звонок телефона, потребовали вырубить передачу из эфира, но смысла в этом уже не было — все самое страшное уже точно было позади… Что творилось в субботу и воскресенье у телецентра, знаю только по рассказам…»

Сагалаев: Чужой среди своих

В очередной раз программу «Взгляд» закрыли после того, как в декабре 1990 г. министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе ушел в отставку со словами, что в стране грядет военный переворот, и «взглядовцы» отказались выходить в прямой эфир без этой темы.

Отдельные сюжеты, сделанные журналистами «Взгляда», в том числе материалы из «горячих точек», например, о штурме телевышки в Вильнюсе, — выходили в ночных выпусках новостей ТСН с Татьяной Митковой и Александром Гурновым, которые продюсировал Игорь Шестаков на Первом канале ЦТ. Один раз «Взгляд» вышел на Ленинградском телевидении вместо программы «Пятое колесо», известна скандальная история с выходом передачи на три республики Прибалтики из Риги.

«С нами отчаянно боролись. В Риге за сутки до эфира провокатор подскочил ко мне в гостинице и ударил бутылкой по голове. Работал в эфире с огромным синяком, который мгновенно сполз на лицо, поэтому свет ставили очень контрастный. Во время прямого эфира загорелся телецентр, отключили свет в студии, приехали пожарные, от нас требовали остановить эфир, но мы продолжали в кромешной тьме и дыму, все-таки эфир остановить не решились. Впрочем, по результату все остались живы, а Владика Листьева убили уже в демократической России в 1995 году» (Александр Любимов).

После событий августа 1991 г. программа выходила каждый день. Оказалось, что, пока войска КГБ блокировали телецентры ведущих телеканалов, «ВИD» оказался самой технически оснащенной компанией в городе. После возвращения М.С. Горбачева из форосской ссылки «Взгляд» выходил в эфир каждый день с сенсационными материалами, снятыми во время трех дней ГКЧП. Но по мере того, как Горбачев терял власть, становилось понятно — «Взгляд» теряет актуальность. Программа с таким антикоммунистическим настроем в эпоху побежденного коммунизма не имела смысла.

Как член Верховного Совета РСФСР, Александр Любимов не проголосовал за ратификацию СНГ. Но страна с ликованием прощалась с советским прошлым. В декабре 1991 г. вышел последний выпуск старого «Взгляда», ведущие под руководством знаменитого ведущего программы «Время» Игоря Кириллова разрезали в прямом эфире специально заказанный огромный торт в виде Советского Союза. Александр Любимов, показав на подаренные ему Ельциным часы, сообщил, что они идут неправильно.

Началось время действий новой российской власти. Эйфория независимости сменилась к весне 1992 года обнищанием людей, а через полтора года бывшие соратники по борьбе с союзным центром в лице Горбачева развернули в Москве гражданскую войну.

«Когда Дудаев захватил власть в Чечне в сентябре 1991 года вооруженным путем, российские власти ответили введением чрезвычайного положения, которое реализовать не смогли. Спецназ прилетел в Грозный и был там блокирован. Так была упущена возможность диалога. События 1993 года в Москве, по-моему, отчетливо показали это. Достаточно вчитаться в хронологию переговоров сторон, и станет понятно, почему дошло до крови. Кстати, программу «Красный квадрат», где глава администрации президента Сергей Филатов и председатель Конституционного суда Зорькин пытались найти компромисс, отказались транслировать по Первому каналу. Ее просто закрыли. И это произошло за неделю до расстрела Белого дома» (Александр Любимов).

«ВЗГЛЯД»: НОВЫЙ ТАНДЕМ: ЛЮБИМОВ—БОДРОВ

Второй инкарнацией «Взгляда» была программа «Взгляд с Александром Любимовым», которая выходила в 1994—2001 гг. В течение трех лет соведущим «Взгляда» был Сергей Бодров (младший).

«ВЗГЛЯД»: ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР О КОШМАРАХ БУДУЩЕГО

«Темы»

«ТЕМА»: БЕДНОСТЬ С ХАКАМАДОЙ

Все, что было хорошего во «Взгляде», «взглядовцы» разделили на несколько частей. Функцию «Взгляда» в новом обществе фактически выполняли несколько разных программ, которые по-разному освещали новые тенденции: и прорастающую коррупцию, и условия жизни обычных людей, фактически брошенных своим правительством, и современную музыку. Программу-расследование «Политбюро» вел Александр Политковский, программу политических дебатов «Красный квадрат» вел Александр Любимов, новую музыкальную программу для молодежи «МузОбоз» — Иван Демидов. Народную программу «Тема» взял на себя Владислав Листьев.

Любимов: «Тема» новых героев

«Политбюро» первым рассказало о всех перипетиях отношений с мятежным Джохаром Дудаевым — задолго до начала войны в Чечне.

«Красный квадрат»: Михаил Горбачев

Любимов: «Час пик», «Времена», новые ниши

Но вскоре потребовались более острые, яркие форматы. Тогда и было разработано шоу «Один на один» — как дуэль, столкновение политиков противоположных взглядов. Страсти в программе кипели нешуточные. Предложение Любимова пожать в конце передачи руки антагонисты часто и с негодованием отвергали. Особенно высоко рейтинг программы поднялся после широко известного инцидента со стаканом мангового сока, брошенного Владимиром Жириновским в Бориса Немцова.

«ОДИН НА ОДИН»: ЭПИК ФЕЙЛ С МАНГОВЫМ СОКОМ

«Это было, конечно, не агрессией со стороны Владимира Жириновского по отношению к ныне покойному Борису Немцову, а просто актерством. Я не рекомендовал Борису провоцировать Жириновского, но он это сделал, а дальше получилось, как получилось» (Александр Любимов).

Венцом производственной линейки телекомпании «ВИD» середины 1990-х гг. стало ежедневное интервью в прямом эфире — программа «Час пик». Для производства такой программы важно было не только постоянно работать с информацией, но и ежедневно отслеживать актуальность тем, ведь информационный фон меняется в течение дня, и тема, запланированная для вечернего шоу, может к вечеру оказаться неактуальной. Целью программы «Час пик» было в течение 26 минут раскрыть героя — любого героя: политика, кинорежиссера, шоумена, — с той стороны, с какой аудитория его не знает.

«Это был абсолютный прорыв. В то время ведь просто не было программы на каждый день, кроме новостей. Разговорный жанр тогда только формировался, все менялось, возникала масса тем, которые можно было обсуждать» (Андрей Разбаш).

«ЧАС ПИК»: АНДРЕЙ САХАРОВ

После убийства Влада Листьева программа «Час Пик» некоторое время выходила с закадровым голосом ведущего и со вступительными словами знаковых персон, таких как Андрей Макаревич, Елена Боннэр, Лидия Федосеева-Шукшина, Виталий Вульф. Затем программу поочередно вели друзья и коллеги Влада Листьева. В 1998 г. место «Часа пик» заняло шоу Александра Любимова «Здесь и сейчас» — фактически это была политическая версия «Часа пик».

«Здесь и сейчас»

«ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС»: ВЛАДИМИР ПУТИН

Возможность исследования журналистами открытых данных, которые в огромном количестве публикуются различными государственными органами, мониторинговыми компаниями, банками, страховщиками и т.д., породила совершенно новый вид журналистики — журналистику данных.

журналистика данных

Огромный вклад в развитие журналистики данных в России вносит коллектив «Новой газеты», которая на их основе регулярно публикует сенсационные расследования. В телекомпании «ВИD» журналистика данных родилась в проекте «Жди меня» — детище Сергея Кушнерева, Андрея Разбаша и Александра Любимова. Проект изначально назывался «Ищу тебя» и вышел в эфир весной 1998 года. «Жди меня» ищет и находит людей по запросам всех желающих.

Любимов/Будинайте: Как встретились 205 727 человек

База данных поиска людей, созданная около 20 лет назад, насчитывает сейчас 2,7 млн позиций и каждый месяц пополняется сотнями новых историй. Благодаря базе данных «Жди меня» в среднем 1,5–2 тыс. человек в месяц находят тех, кого искали. Некоторые герои программы встречаются после десятилетий разлуки или вообще первый раз в жизни.

«ЖДИ МЕНЯ»: ИГОРЬ КВАША И МаРИЯ ШУКШИНА

«Однажды меня начали спрашивать: где вы берете таких талантливых актеров для шоу «Жди меня»? Почему на других ток-шоу актеры играют не так талантливо? Да потому, что они не актеры. «Жди меня» — это реальная жизнь, и это уникально — вот почему эта программа так долго существует» (Александр Любимов).

Любимов/Будинайте: А если вы полностью потЕряли память?

Телекомпания «ВИD» сделала не менее двухсот громких проектов, а также около ста, о которых мало кто вспомнит. Были программы, которые выходили два-три раза и закрывались, были и те, которые никогда не вышли в эфир. Мы экспериментировали, искали и иногда ошибались. Ведь никому не дано предсказать предпочтения аудитории. Неудачи заставляли нас думать, анализировать и двигаться дальше.

Видео демократично, оно живет в социальных сетях, оно живет в интернете, оно живет в смартфонах. Вы можете сами себя преподнести миру, увидеть реакцию, скорректировать образ, стилистику, историю, начать развиваться — пока, наконец, не получится что-то стоящее.

Если вы хотя бы допускаете мысль, что создание видеоконтента вам интересно, значит, у вас есть этот талант! Осталось лишь научиться его преподнести. Будьте любопытны и трудолюбивы. И тогда талант превратится в ваш капитал.