Следите за пробелами

Петр Саруханов / «Новая»

Новым советским человеком, строителем светлого будущего в идеале должен быть слепоглухонемой с атрофированной памятью. Чистая доска для проекции меняющихся начальственных установок. Вчерашний революционный герой вдруг сегодня становится врагом народа. Дети, замажьте чернилами его портрет в книжке. И забудьте. Запредельный левак и самовлюбленный рыцарь революционной фразы Троцкий неожиданно выворачивается наизнанку и оказывается агентом мировой буржуазии. Ничего, привыкнете: диалектика! Гитлеровская Германия, как в 1939 году объяснял тов. Молотов, после справедливого раздела Польши (уродливого детища Версальского договора) объективно заинтересована в мире. А агрессивная Британия, напротив, разжигает против нее войну в своих империалистических интересах. Пройдет два года, и Британию начнут с гневом упрекать, что, мол, слабовато воюет с миролюбивым Адольфом. Окопалась себе на острове вместо того, чтобы помогать СССР. Который еще вчера снабжал люфтваффе горючим из Баку, чтобы те бомбили Лондон. Забудьте немедленно! Вместе с глубоким политическим анализом от тов. Молотова.

Ничего этого не было. Как не было команды Сталина немецким коммунистам голосовать в рейхстаге в поддержку фашистов и против социал-демократов — ​ибо именно социал-демократы есть главные враги рабочего класса. Как не было совместного парада советских и фашистских войск в Бресте или дружеского предложения Гитлера помочь Сталину в зимней войне с Финляндией 1939–1940 годов. Которая тогда интерпретировалась как ставленник англо-французского империализма. А позже как ставленник германского фашизма.

Главное, чтобы люди в СССР ничего не знали. И вместо этого слушали, верили и сплачивались.

Нынче у нас пышный ренессанс всего этого добра. Значит, пора восстанавливать и навыки чтения советских газет. Ключевой из них — ​обращать внимание не на слова, а на пробелы. Именно там правда. Реальная информация содержится в отсутствии информации. То, о чем молчат, важнее того, о чем говорят.

Экономические успехи тогда и сейчас

Вот весьма уважаемый экономист Игорь Николаев на «Эхе Москвы» вежливо недоумевает: как это правительство говорит, что «социальные обязательства выполняются», если они не выполняются? И справедливо заключает, что работает схема «обещали-пересмотрели-доложили о выполнении». Так ведь ничего нового, типичный советский случай.

Сначала с шумом-треском ставим невыполнимые вдохновляющие задачи. Например, построить коммунизм. Или мировую республику Советов. Ради этого включаем тотальную мясорубку. Потом задачи втихую корректируем: вместо мирового коммунизма будет вам социализм. В одной отдельно взятой стране. А в конце докладываем об объективных трудностях и отдельных недоработках: построить каждой советской семье по отдельной квартире (вместо коммунизма), доделать БАМ и вывести Афганистан на дорогу мирного социалистического созидания — ​все это удалось не в полной мере. Не говоря уж про догнать-перегнать Америку. Если бы у молодого поколения аналитиков были живы навыки работы с документами партии и правительства, недоумевать было бы не о чем.

По сути, правительство сообщает святую правду: «При любой экономической конъюнктуре социальные обязательства будут исполнены». Просто в этой безукоризненной фразе следует повнимательнее присмотреться к пустому месту между завершающим словом и точкой. Именно в пустоте скрыт глубокий смысл! Там же нет утверждения, что «будут исполнены в полном объеме», верно? Тогда о чем базар…

О, этот замечательный язык великой эпохи! «Не в полном объеме удалось выполнить задания по неуклонному росту производства мясо-молочной продукции». По посевам зерновых. По железнодорожному, жилищному и даже военному строительству. Но это, конечно, большой секрет. Вспоминайте, вспоминайте. Время пришло.

Кстати, о железнодорожном строительстве.

В январе-феврале 1932 года проходит XVII Конференция ВКП(б), которая формулирует партийные Директивы ко Второму пятилетнему плану. По железнодорожному транспорту пункт «г» звучит так: «Провести коренную реконструкцию железнодорожного транспорта, с развертыванием строительства новых железных дорог не менее 25–30 тыс. км, с постройкой нескольких десятков новых мостов через главные водные пути…» Пресса шумно празднует очередную победу социализма. В стране, между прочим, Голодомор.

Но всего через несколько месяцев вертикаль осознает реальные (засекреченные) достижения Первой пятилетки. Та предусматривала введение в строй свыше 16 тыс. км ж/д путей; в действительности удалось построить лишь 6 с небольшим тыс. км. Итого Первый пятилетний план по этой части выполнен примерно на 40%. Посему, тихо слив в унитаз собственные вдохновляющие директивы, партия разумно снижает новый пятилетний план почти втрое, до 11 тыс. км. Что же касается исполнения (оно, понятно, тоже было засекречено), то в официальном трехтомнике по истории ж/д транспорта, изданном под руководством министра путей и сообщений Н.Е. Аксененко, итог Второй пятилетки подведен следующей скромной фразой: «Вместо намеченных 11 тыс. км ввели в эксплуатацию только 3380 км железных дорог, что было связано с недостатком средств и материальных ресурсов. План сооружения вторых путей был также недовыполнен на 20%. На электрическую тягу перевели только 1570 км железных дорог вместо запланированных 5000 км».

То есть совершенно рутинная траектория. Победная поступь сталинской индустриализации. От публично заявленных Директив 1932 года (25–30 тыс. км) к тихо скорректированному плану 1933 года (11 тыс. км) и затем к реальности (3,4 тыс. км). Интересно, что за 35 лет до того, на рубеже XIX — ​XX веков, русский капитализм при царе-батюшке вводил в строй в среднем 3 тыс. км магистрального пути в год.

Трудные традиции вранья

Осознать трудно, но необходимо. Вся советская вертикаль, вместе с приросшими к ней обильными сословиями акынов, надсмотрщиков, силовиков и номенклатурных палачей, с самого начала была основана на вдохновляющем вранье. Начиная со сказки про коммунизм, продолжая сказкой про коллективизацию и индустриализацию и заканчивая сказкой про величие и подъем с колен. Результатом этих творческих усилий всегда оставалось укрепление властного (позже и материального) статуса вертикальной публики при все более откровенной эксплуатации вдохновляемого на труд (желательно бесплатный) и на подвиг (желательно беззаветный) населения. Без системного вранья и столь же системного насилия эта роскошная потемкинская деревня не стоит. Сохранившийся фрагмент системы представлен вашему вниманию в северокорейской резервации, успешно руководимой революционной рабоче-крестьянской династией Кимов.

Врать теперь стало сложнее. В этом главная проблема режима. 31.10.2015 г., вскоре после начала победоносной сирийской кампании над Синайским полуостровом рухнул Airbas А‑321 «Когалымавиа». Погибли 224 человека, в основном из Петербурга. Помните? А зря. Давно пора бы забыть. Как и то, что люди с холодными ногами, горячими руками и чистыми глазами нам через ссылки на ответственные и информированные источники сразу же стали вкручивать, что: а) пилотам не платили зарплату, и они вообще отказывались лететь; б) в воздухе запросили срочную посадку; в) самолет был в чудовищном состоянии, с косо приваренным хвостом; г) лицензию на полеты хозяева (турки, что с них взять) получили каким-то левым путем… Вообще удивительно, как эта развалина смогла подняться в воздух! И лишь потом, после долгой паузы, сквозь зубы признали, что все-таки был теракт. Со стороны запрещенной в РФ ИГИЛ. Когда молчать из-за потока зарубежных публикаций стало уже себе дороже.

Почему они столь системно и организованно морочили нам голову? Не только потому, что привычно держат соотечественников за идиотов. Но и потому, что в противном случае возникает закономерный вопрос об их компетентности. Сюжет прост. Герои с присущей им решительностью двинулись воевать с террористами. Как всегда, малой кровью, могучим ударом, на чужой территории. За счет наших налогов. И, как всегда, позабыв побеспокоиться о нашей безопасности — ​ведь мы все равно забудем. Как забыли про Беслан, про «Норд-Ост» и про «Курск». Про испанского диспетчера Карлоса, про украинский штурмовик (размером с футбольное поле), наличие которого рядом со сбитым малайзийским «Боингом» было зафиксировано Министерством обороны «средствами объективного контроля». И убедительно подкреплено г-ном Леонтьевым объективными средствами компьютерной графики.

Нет, великую державную традицию так просто не убьешь. Особенно если она действует в интересах правящей номенклатуры. Так что удивляться здесь, право, товарищи, нечему: все мы до сих пор живем на улице Ленина.

Случай с одним вертолетом

19 сентября 2017 года в Сети появилось сообщение и видео о непреднамеренном ракетном ударе с вертолета Ка‑52 по публике под Петербургом. Не менее двух человек пострадали, сгорели два автомобиля. Министерство обороны РФ немедленно выступило с гневным опровержением. Следите за пробелами. Оказывается, 18 сентября никаких нештатных ситуаций, связанных с работой армейской авиации, на учениях «Запад‑2017» не было. Спасибо, но как насчет 17 или 16 сентября? Тут, простите, пробел… Оказывается также, что на видео запечатлен случай «в другое время», не во время учений. Так значит, случай все-таки был? Этот или еще какой-то? Опять пробел… Что, кроме учений (коли уж речь о боевых вертолетах с оружием на борту), могло происходить на Лужском полигоне между 16 и 18 сентября? Может, они по грибы полетели и заблудились? Еще пробел… Зато появилось опровержение: «Все сообщения в социальных сетях о залпах по толпе журналистов, большом количестве тяжелораненных — ​намеренная провокация или чья-то персональная глупость».

Вообще говоря, «тяжелораненых» пишется с одним «н». Ладно, в конце концов, не за это мы ценим воинов Министерства обороны. Однако в исходном сообщении ничего не говорилось ни про «толпу журналистов», ни про большое количество этих самых «тяжелораненных». Кого же и что именно опровергают наши уважаемые защитники то ли Родины, то ли мундира? Факт события или факт чьей-то там интерпретации? Впрочем, приятно было узнать из текста опровержения, что в ходе учений (видимо, где-то в «другом месте») были успешно поражены 20 наземных целей. Это, конечно, с новой силой вдохновляет на труд и на подвиг. А то прямо руки опустились.

Через несколько часов в Сети появляется странный скан или копия рапорта подполковника Смахтина А.В. (сайт Ura.ru корректно замазал фамилию командира, а «Комсомольская правда» выложила как есть) о том, что 16 сентября на полигоне Лужский (так все-таки в ходе учений, или как?) в 14.47 произошел самопроизвольный сход НАР С‑8. Легкие ранения получили три человека, повреждены две машины. Вот эту бумажку как раз и стоило бы рассмотреть на предмет опровержения: да или нет? Было или не было?

Ведь куда проще было с самого начала сообщить правду и не наводить даром тень на плетень. Беда, несчастный случай, нештатная ситуация, с каждым может случиться. Тем более когда люди имеют дело с оружием. Вот и скажи честно, как есть. Прояви уважение если не к аудитории, то хотя бы к себе. Не исключено, что люди тебе поверят. Хотя, если речь о советских военных чиновниках, — ​уже вряд ли. Необоримый и победоносный советский инстинкт велит им первым делом соврать. Вторым делом забыть. Третьим делом (за скобками) держать сограждан за выстроенных в шеренгу болванов. Это главное. Так победим. Точнее, так они победят. Нас. В стратегической битве за бюджет.

Все идет по накатанной колее. Испытанный боец идеологического фронта, полковник и большого ума мужчина Виктор Баранец в той же «Комсомольской правде» уже бдительно написал о «политическом подтексте» злополучного видео и о «настоящей информационной войне», развернувшейся вокруг учений «Запад‑2017». Ну да, как же иначе. Кругом враги. Это не косорукие техники, а какой-нибудь Сорос подстроил самопроизвольный сход НАР С‑8.