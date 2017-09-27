Пытки, казнь, молчание

Обширный 54-страничный документ охватывает три года пребывания полуострова в составе России. Основной акцент — ​на вопиющие преступления. Самое жестокое — ​похищение крымского татарина Решата Аметова 3 марта 2014 года у здания Совета министров в Симферополе. Трое мужчин в форме самообороны затолкали Аметова (стоявшего в пикете против вхождения Крыма в состав РФ) в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Спустя две недели его тело было найдено близ села Земляничное Белогорского района. Голова убитого была обвязана скотчем, на теле — ​многочисленные следы побоев, причина смерти — ​удар ножом в глаз.

Убийство Аметова в комиссариате ООН по правам человека однозначно классифицируют как внесудебную казнь. При этом в докладе Верховного комиссара говорится: «Члены крымской самообороны, зафиксированные на видеозаписи во время похищения жертвы, были допрошены лишь в качестве свидетелей, после чего их отпустили».

Значительное внимание в докладе уделено пыткам. «В двух случаях сотрудники ФСБ принуждали проукраинских активистов сознаться в совершении преступлений, связанных с терроризмом, применяя пытки с элементами сексуального насилия. Жертв содержали без права общения и переписки, избивали, заставляли раздеваться догола, пытали током, прикладывая электрические провода к гениталиям, угрожали изнасиловать паяльником и деревянной палкой».

Имена подвергшихся пыткам в докладе ООН не названы, но очевидно, что речь идет об украинском режиссере Олеге Сенцове и фотографе Геннадии Афанасьеве. Аналогичные показания они давали в суде. Сенцова и Афанасьева обвиняли в «связях с запрещенным в РФ «Правым сектором» и «подготовке террористических актов». Они приговорены к 20 и 7 годам лишения свободы соответственно. Афанасьева впоследствии помиловал президент РФ.

Сколько всего фактов пыток было зафиксировано в Крыму за три года его нахождения в составе РФ, в докладе не говорится. Но есть цифры, например, по обыскам: их, связанных с поиском оружия, наркотиков или экстремистской литературы, было около 150. Похищений только за 2014 год — ​21, при этом 10 похищенных до сих пор числятся пропавшими без вести, а расследование ведется лишь по одному из этих десяти случаев.

Около сотни крымчан, согласно докладу, погибли от запрета программы заместительной терапии для наркозависимых: при Украине людей, употребляющих тяжелые наркотики, врачи переводили на метадон. По словам участников программы, это позволяло им жить «нормальной жизнью». Но в России заместительная терапия законодательно запрещена. На момент вхождения Крыма в состав РФ на полуострове было 806 участников программы, то есть погиб каждый восьмой.

Говорится в докладе и об использовании принудительной психиатрии, о принуждении к принятию гражданства РФ (например, под страхом потери работы).

Досталось и Украине: нарушением прав человека со стороны Киева в ООН называют разрыв ж/д- и авиасообщения с полуостровом, а также продовольственную блокаду. «Осуществление блокады сопровождалось нападениями на людей, едущих из Крыма, и конфискацией товаров и личных вещей», — ​говорится в докладе.

Есть в документе ООН и пробелы. Например, ничего не говорится о преследовании работающих на полуострове корреспондентов «Радио Свобода». Только об уголовном деле журналиста Николая Семены одной строчкой: «В 2017 году начался суд над журналистом». И совсем ничего не сказано о коллегах Семены, у которых в 2016 году проходили обыски в связи с подозрением в подготовке «экстремистских текстов».

Не сказано в докладе и об изъятии у севастопольцев «незаконно полученных при Украине» земельных участков. А землю забрали по меньшей мере у 3800 человек. Их иски к российским властям уже в ЕСПЧ.

Ничего не говорится в документе о вынужденной миграции: по самым оптимистичным оценкам, из Крыма на Украину за три года уехали 23 853 человека, по пессимистичным — ​почти 50 000. Последний громкий случай произошел совсем недавно: 3 сентября полуостров покинул основатель Украинского культурного центра в Симферополе Леонид Кузьмин. Ему угрожали уголовным преследованием.

Реакция Москвы на доклад ООН была предсказуемой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что документ в Кремле еще не читали. А депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал доклад «филькиной грамотой».

В правозащитном сообществе считают, что доклад ООН может стать основой сохранения антироссийских санкций.