Академия прошла второй тур

25 сентября в Москве открыло работу Общее собрание РАН, на повестке которого единственный вопрос — выборы президента Академии наук. Мы писали о том, как еще в марте от участия в кампании отодвинули бывшего главу организации Владимира Фортова. И как сами выборы превратились не столько в спор между сторонниками разных сценариев развития российской науки, сколько в борьбу конкурирующих кланов, имеющих к Академии лишь косвенное отношение. «Новая» рассказывала и о том, как в последние недели кандидаты на ответственный пост сделали все возможное, чтобы российское общество не узнало о подготовке выборов: ученые мужи сосредоточились на «кулуарной работе».

Возможно, президента академики тоже хотели бы согласовать в кулуарах, но пришлось следовать процедуре, произносить речи и даже пытаться дебатировать.

Страхи о том, что на собрании не будет кворума, не оправдались — уже 25 сентября на собрании присутствовало более 1300 человек. По наблюдениям участников собрания, все кандидаты, кроме одного — директора Нижегородского института прикладной физики Александра Сергеева, — читали свои речи по бумажке. «Провластному кандидату», главе Российского фонда фундаментальных исследований Владиславу Панченко после его выступления припомнили его поддержку реформы РАН в 2013 году, когда большая часть хозяйственных процессов была выведена из организации в Федеральное агентство научных организаций (ФАНО). Ясно, что Панченко не самая популярная кандидатура среди академиков, но он пользуется мощной поддержкой со стороны братьев Ковальчуков и помощника президента Андрея Фурсенко.

Академическое сообщество, особенно физико-математическая его часть, было склонно поддерживать кандидатуру Сергеева. Голосовать за него призвал и Фортов, и влиятельный физик Алексей Хохлов. При этом Сергеев — кандидат отнюдь не оппозиционный, он рассуждает о «консенсусе с властью», кроме того, про него говорят, что он хорошо знаком с замглавы администрации президента Сергеем Кириенко.

25 сентября все кандидаты говорили не только о приоритетах научного развития, но и о необходимости уточнять правовой статус РАН, наделять академию новыми функциями, такими как статус высшей экспертной комиссии по вопросам науки, бороться за восстановление высокой репутации организации в России и в мире.

По итогам первого тура голосования 26 сентября определить нового президента простым большинством голосов не удалось. С двукратным отрывом от второго места лидирует физик Александр Сергеев. Владислав Панченко не прошел во второй тур вопреки всем прогнозам. Вместо него соперником Сергеева в завершающий день работы Общего собрания стал Роберт Нигматуллин. Итоги подсчета бюллетеней после второго тура выборов президента РАН огласил председатель счетной комиссии общего собрания РАН академик Юрий Балега.

Сергеев набрал 1045 голосов, академик Роберт Нигматулин — 412 голосов. После завершения процедуры выборов нового руководителя РАН будут утверждать правительство и президент России.