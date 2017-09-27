Пусть других научат!

В Иркутской области разгорается скандал вокруг увольнения директоров трех сельских школ. По их словам, они отказались агитировать за кандидатов в главы поселков на муниципальных выборах 10 сентября.

Как рассказал «Новой» директор школы в деревне Верхняя Иреть Леонид Завозин, руководителей всех школ района нанимают на работу по срочному договору на год, с 1 сентября. 31 августа всех директоров пригласила заведующая районо, и половине из 21 директора школ вручила договор не на год, а на один месяц. «Со всеми директорами по отдельности говорили, — рассказывает физрук, а с 2013 года директор школы Завозин. — Но мне конкретно было сказано — и другим тоже, — что это решение главы района. Мэр боится, что его кандидаты в главы местных администраций не пройдут на сентябрьских муниципальных выборах, поэтому нам нужно агитировать за этих глав. Если мы будем плохо агитировать, мы будем уволены. Мне это сказали открытым текстом».

Самое удивительное, что в избирательных комиссиях никто из директоров школ не состоял, к выборам отношения не имел. Как именно они должны были агитировать родителей учеников или односельчан, директорам не объяснили.

Выборы прошли спокойно, выдвинутые мэром кандидаты победили во всех поселковых администрациях, кроме трех. Кроме того, в Голуметском сельском поселении, к которому относится избирательный участок Завозина, прежний глава, член партии «Единая Россия» Вера Лохова оказалась победителем лишь на двух из трех участков. На участке Завозина люди проголосовали «против». После чего Завозина и, по его словам, еще как минимум трех директоров районных школ, где были участки проигравших единороссов — в селе Балухарь и двух школ села Михайлово, — пригласили и районную администрацию и предложили уволиться по собственному желанию. «Двое михайловских директоров согласились, я и балуховская отказались, — рассказывает Завозин. — Меня лично это оскорбило. Мне два года до пенсии. Я сказал: я уйду, но не таким образом. Тут точно политическое дело. Я никогда никакой агитацией не занимался — ни «за», ни «против». Да и за кого агитировать, на всех участках только кандидаты от «Единой России», остальные — технические. Всех серьезных убрали еще до выборов».

Школа выступила за физрука единым фронтом. Родители провели общешкольное собрание, написали письмо губернатору.

Внимание к увольнениям учителей привлек уполномоченный по правам человека в Иркутской области Валерий Лукин. Как он рассказал «Новой», Леонид Завозин и директор школы села Балухарь Ксения Антипина обратились к нему сами. Антипина также рассказала про заключенный на месяц договор и разговор с начальником отдела образования администрации Черемховского района Светланой Шамановой, которая и потребовала «активно работать на агитацию за главу поселения». Антипина, как и Завозин, заявила, что агитация не входит в ее функции, и Шаманова пригрозила не продлить ее трудовой договор. После выборов Антипиной также предложили написать заявление об уходе.

— Я сразу выехал в Балухарь, — рассказывает Лукин. — Школа там маленькая, всего 82 ребенка. Пасека своя, и пришкольный участок, ребятишки там овощи выращивают. Хороший коллектив такой, дружный. С 2007 года эта директор там, подняла школу из разрухи и вывела в число лучших.

Вместе с ним в село омбудсмен попросит направить местных чиновников, в том числе и Светлану Шаманову. Омбудсмену Шаманова заявила, что разговора об агитации не было. «Она сказала, что к Антипиной у нее претензии по работе. Я спрашиваю: почему вы раньше не говорили о них и какие претензии можно исправить за месяц? Она покраснела и ничего вразумительного не ответила. Я попросил акты проверки школ, нарушения. Ничего нет. Все коридоры школы увешаны грамотами».

Разговаривать с «Новой» Светлана Шаманова отказалась и предложила отправить официальный запрос мэру района.

«Я верю директорам, но разговоры с ними шли без свидетелей, доказать, что они были, невозможно, — говорит Валерий Лукин. — Но я попросил Шаманову дать мне перечень директоров школ, контракт с которыми был заключен на месяц. Если он совпадет с перечнем районов, где прошли муниципальные выборы, у меня появится косвенное доказательство правоты директоров».

Пока омбудсмен сосредоточился на доказательстве незаконности увольнения учителей и предложил администрации района разрешить конфликт в досудебном порядке.

Помимо того омбудсмен обратился к министру образования области Валентине Перегудовой с просьбой дать экспертную оценку практике заключения договоров на один месяц и позвонил мэру Черемховского района Побойкину. «Позвонил, говорю: «Что там у вас?» Он говорит: «А вам что? Это наши управленческие решения. Это мое право». Ну и все».

Когда омбудсмен уже опубликовал сообщения об увольнении двух директоров, к нему обратились учителя и родители учеников из школы в Михайловке. Там директор также была уволена, 40 учителей и 200 родителей подписали письма в ее защиту. Сама директор оказалась в больнице. С омбудсменом она разговаривала неохотно. «Говорит: «Я устала, я болею, я не конфликтна и не хочу участвовать в этих делах», — объясняет Лукин. — Хотя и родители, и учителя готовы за нее бороться. Мне не очень комфортно заниматься людьми, которые этого не хотят. И оцениваю так: если учитель не может защитить собственное достоинство, то я ставлю под сомнение его способность воспитать его в детях».

«Новая» будет следить за развитием ситуации.