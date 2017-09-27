Полный улет

«ВИМ-Авиа», 10-я в списке крупных авиа­компаний России, допустившая длительные задержки в расписании, прекратила чартерные рейсы. В компании закончились оборотные средства, ее финансирование заморожено. По оценкам Ассоциации туроператоров России (АТОР), ситуация с «ВИМ-Авиа» может затронуть 100 тысяч российских туристов.

В субботу 19 рейсов были задержаны более чем на 10 часов. Задержки связаны с задолженностью компании перед топливно-заправочными организациями и аэропортами — только перед Домодедовом долг составляет 500 миллионов рублей. Кредиторы, к которым обратилась компания, оплатили полеты лишь до 12.00 понедельника. В понедельник задержки рейсов составляли уже 24 часа.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, продавая билеты, руководители «ВИМ-Авиа» знали, что у компании недостаточно денег для закупки топлива в аэропорту Домодедово. Таким образом, менеджмент компании, не имея возможности выполнить обязательства по перевозке пассажиров, продолжал продавать билеты, заработав на этом миллионы рублей.

В свою очередь, в самой авиакомпании ситуацию связали с традиционным сезонным спадом, который, по версии «ВИМ-Авиа», привел к «спорам хозяйствующих субъектов и задержкам ряда рейсов». Позднее авиакомпания заявила в распространенном пресс-релизе о «тяжелой экономической ситуации»: закончились оборотные средства, финансирование было заморожено, и компания объявила о прекращении чартерных рейсов.

Регулярные рейсы пока не отменены, в течение двух дней будет согласовано расписание с участием авиакомпаний, готовых помочь в перевозке пассажиров «ВИМ-Авиа». Также отмечается, что все самолеты «ВИМ-Авиа» со вторника будет принимать аэропорт Внуково. Как рассказал «Новой газете» пилот, работающий в «ВИМ-Авиа», все самолеты компании (около 20 воздушных судов) также перебазируются из Домодедово во Внуково. При этом все пилоты на своих местах, ходят на работу, хотя задержка сотрудникам по зарплате уже превысила два месяца.

Ранее СМИ сообщили, что в Росавиации рассматривают вопрос о введении антикризисного управления. Помощник руководителя Росавиации Сергей Извольский рассказал «Новой», что ведомство уже приняло решение о мерах, которые будут приняты в отношении «ВИМ-Авиа». На момент подписания номера совещание в Росавиации по поводу ситуации с «ВИМ-Авиа» еще не закончилось.

В самой авиакомпании также уже заявили о планах введения внешнего антикризисного управления, при этом добавили, что рассчитывают на поддержку госорганов, партнеров из туристической отрасли и кредиторов. Суммарный долг «ВИМ-Авиа» может достигать 10 миллиардов рублей, и вполне вероятно, что компания будет объявлена банкротом еще до конца месяца, сообщает издание The Bell.

По мнению ассоциации туроператоров (АТОР), ситуация вокруг «ВИМ-Авиа» рискует перерасти в «коллапс на туристическом и авиационном рынках» России, а также может вызвать социальную напряженность — около 100 тысяч туристов, по оценке организации, могут пострадать из-за отмены чартерных рейсов. Это следует из обращения АТОР на имя вице-премьера Виталия Мутко с просьбой вмешаться в ситуацию.

Кроме того, в АТОР отмечают, что первые задержки появились уже в конце мая. А коллапс на рынке «грозит обернуться значительным репутационным ущербом и для власти, и для туристического рынка, и широким недовольством рядовых граждан». В Ассоциации подчеркнули, что «в преддверии важнейших для России событий, к которым в том числе относится и проведение чемпионата мира по футболу в 2018 г., подобный скандал с одним из российских перевозчиков недопустим».

Если у вас на руках билет «ВИМ-Авиа» — паниковать не надо, все же советуют в Ассоциации туроператоров. Если это чартерный рейс (основные направления «ВИМ-Авиа» — Кипр, Турция, Китай), то необходимо срочно обратиться к туроператору, у которого приобретали билет — именно они ищут других перевозчиков. Сейчас, после спада туристического сезона, проблем быть не должно, уверяют эксперты. Если билет на регулярный рейс, следует проверять информацию у Росавиации — при форсмажорных ситуациях, как нынешняя, подключаются другие перевозчики и всех доставляют куда надо.