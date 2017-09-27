На Новом Арбате все по-старому

На месте трагедии

Камеры наблюдения зафиксировали, как черный Mercedes Benz двигался по разделительной полосе движения с высокой скоростью и, не успев затормозить, сбил сотрудника полиции. От полученных травм старший лейтенант Сергей Грачев погиб на месте.

Государственный номер автомобиля — А896МР97 — подтверждает его причастность к Федеральной службе безопасности, он закреплен за воинской частью и специальным гаражом автомобилей сопровождения. Очевидцы утверждают, что двигался автомобиль со скоростью, превышавшей 120 км/ч и с включенным проблесковым маячком. После ДТП Mercedes остановился в 50 метрах от столкновения, неизвестный скрутил номерные знаки и убрал спецсигнал. Позже водителя в штатском «эвакуировали» на другом автомобиле со спецномером — А848МР97. Данных о том, кто сидел на рулем автомобиля, сбившего полицейского, пока нет.

По словам координатора движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова, произошедшая авария на Новом Арбате — «распространенный случай».

— И это будет происходить до тех пор, пока у нас есть автомобили для чиновников, потому что автомобиль ФСБ вот этот — тоже только для чиновника ФСБ. Куда он спешил ночью, непонятно. Дорожных привилегий должны быть лишены все чиновники, мигалки должны остаться только у скорой помощи, пожарной, полиции, ну и службы газа.

Если СМИ и общественность занимаются этим делом, никакие громкие аббревиатуры не работают, и суды в общем-то выносят справедливые решения. В Ставропольском крае сотрудник ФСБ выпил бутылку водки, сел за руль и, выехав на встречку, лоб в лоб врезался в автомобиль, в котором ехали четверо молодых людей. Фээсбэшник в этом страшном лобовом столкновении отделался царапинами, а ребята все погибли. Я тогда ездил много раз в Ставрополь, а потом в Ростов-на-Дону, мы следили за этой историей, результат: 6 лет лишения свободы.

Однако, если пытаться «решить вопрос» внутри ведомств, начинают происходить страшные вещи. Несколько лет назад на том же Новом Арбате на инспектора ДПС был совершен наезд автомобилем с мигалкой. Инспектор получил серьезные травмы, у него множественные переломы ноги, работать он уже не смог и был списан на пенсию по инвалидности. Мы предлагали помочь, вписаться в эту ситуацию, однако было принято решение «не выносить сор из избы». В результате водитель автомобиля с мигалкой наказания не понес, а инспектору ничего не компенсировали, и он остался со своей проблемой и со своим здоровьем наедине. Поэтому в этой истории главным будет позиция семьи погибшего. Если они займут позицию «страуса», то и не получат ничего. А виновный уйдет от ответственности или получит по минимуму.

В Главном управлении МВД по Москве уже начали проверку происшествия и заверили, что семье погибшего сотрудника ГИБДД будет оказана вся необходимая помощь. ФСБ пока не предоставляет комментарии по данному инциденту. Не исключено, что расследование будет поручено органам военного следствия.