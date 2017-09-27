Гир, Круз и медведь

Афиша «Амфеста» предлагает широкий выбор. В палитре жанров: классические нью-йоркские комедии, романтический ситком («Бывший парень по соседству» со звездой сериала HBO «Девочки» Зошей Мамет в главной роли), жесткий нуар «Смерть на Аляске» (с Имоджен Путс), драма о 17-летней девушке из Нью-Мексико, мечтающей о лучшей жизни в Калифорнии и готовой купить эту мечту ценой своего тела («Кэти уезжает»).

Стоит обратить внимание на фильм Джозефа Седара

«Норман: умеренный взлет и трагическое падение нью-йоркского посредника». Герой социальной черной комедии Норман Оппенгеймер (Ричард Гир) — пожилой нью-йорский еврей. У него особенный бизнес: расположить к себе влиятельных особ ради смутных дивидендов. И вот удается завязать отношения с успешным израильским политиком (Лиор Ашкенази), прибывшим с визитом в США. Норман даже готов тратиться: покупает на последние новому другу дорогую обувь. Три года спустя политик становится премьер-министром Израиля… Комичная и печальная история маленького человека, который мечтает стать большим. Неожиданная и многокрасочная роль Ричарда Гира.

«Порту»

Неплох меланхолический киноблюз «Порту» Гэйба Клингера. В главной роли русская звезда Голливуда Антон Ельчин. Здесь одна из последних работ перспективного актера («Звездный путь», «Терминатор: Да придет спаситель», «Выживут только любовники»). Кстати, икона независимого кино Джим Джармуш участвовал в создании фильма. Мимолетная встреча, которая не будет иметь продолжения, как зыбкое сновидение. Как главное событие жизни, которое не отпускает. Всего 24 часа. Джейк, американец, путешествующий по Европе без определённой цели, и Мати, французская студентка-археолог. И третий герой фильма — старый портовый город Порту с древними развалинами и бессонными ночами. Неустойчивая зернистая картинка будет вновь и вновь возвращать героев к тем памятным часам, минутам, секундам. К словам, фразам, жестам. Путать день с ночью, утро с вечером. Чувственность изображения достигается игрой различных визуальных форматов (пленки 16 и 35 мм). Два главных героя. Два инструмента — фортепиано и скрипка. Нет, не дуэт. Два соло.

«Приключения медведя Бригсби»

Любопытна трагикомедия Дэйва МакКэри «Приключения медведя Бригсби». Джеймс живет в комфортабельном подвале. По утрам через окно смотрит, как папа в противогазе садится в машину, чтобы ехать на работу. Зато вечерами папа приносит новую кассету «Приключений медвежонка Бригсби», Джеймс — вроде бы взрослый, но чисто ребенок: влюблен в сериал, ведет видеоблог, в котором делится впечатлениями и размышлениями с другими фанатами. Однажды странную идиллию оборвет вой полицейской сирены. Полицейские арестуют родителей Джеймса, а его самого закутают в теплый плед и увезут в реабилитационный центр. Там-то все и откроется. Дышать на улице можно без противогаза. 25 лет назад его украли из роддома и держали взаперти. Но самое страшное: никто не знает про медведя Бригсби. Наверное, и в этом «не телевизионном мире» жить и дышать можно. Но история о Бригсби осталась незавершенной? Что же нужно сделать, чтобы узнать ее финал?

Зрители вспомнят и «Шоу Трумана», и «Комнату», и «Перемотку». Идея сериала-мира, который втягивает в себя действительность, давно носится в воздухе. А для отдельных индивидуумов реализуется едва ли не каждый день. Скажи мне, что ты смотришь, и я скажу тебе, кто ты.

«Патти Кейкс» Джереми Джаспер — про толстушку из захолустного Нью-Джерси, мечтающую о славе рэпера. Ладно бы только внешность, двадцатилетней «булочке Патрисии» приходится, словно Дон Кихоту, биться с мельницей препятствий: алкоголичка мама, бабушка привязана к инвалидной коляске, горожане ожесточены из-за хронической безработицы. По настроению фильм, в котором оптимизм уравновешивает беспросветность реальности, близок комедийной драме «Маленькой мисс Счастье». И это кино про маленький городской рэп и большие мечты.

В по-прежнему модной эстетике мамблкор (разновидность независимого кино: низкий бюджет, натурализм в актерской игре и диалогах) снят «Сильвио» Кентакера Одли и Альберта Бирни. Кино про

Сильвио Бернарди — антропоморфную гориллу, которая пытается найти своё место под солнцем, жить в городе среди людей. Сильвио работает в конторе по сбору долгов, общается с клиентами при помощи речевого синтезатора. Мечтает создавать кукольные мультфильмы. И счастливый случай приходит: среди его клиентов оказывается человек, снимающий в собственном подвале телешоу для кабельного телеканала. Полнометражная версия интернет-проекта «Просто Сильвио» пришла на экран из социальной сети Vine — там Сильвио был героем серии коротких роликов по несколько секунд. Деньги на съёмки полнометражной версии собирались при помощи краудфандинга.

Для ценителей документальных портретов — история знаменитого джазового саксофониста и композитора Джона Колтрейна («В поисках Колтрейна»). Неизвестно, какой бы сегодня была школа импровизационной игры без создателя таких хрестоматий джаза, как «A Love Supreme», «Coltrane Jazz», «Giant Steps».

Артхаусный классик Майкл Алмерейда в фильме «Сбежавший с лезвия» рассказал о Хэмптоне Фенчере — одном из сценаристов хита Ридли Скота «Бегущий по лезвию» и автором его продолжения, которое в этом году поставил Дени Вильнёв. Жизнь Фенчера подобно роману. Сын мексиканки и американского врача, он в 15 лет бежал из США в Мексику, чтобы под именем Марио Монтехо стать танцором фламенко, был женат на Сью Лайон — Лолите в фильме Кубрика. Снимался во множестве вестернов. В его фильмографии более 50 фильмов и сериалов. Но, подобно Льюису Дэвису из фильма братьев Коэнов, так и не добился настоящей славы.

«Сделано в Америке»

Откроется фестиваль новым совместным фильмом Дага Лаймана и Тома Круза «Сделано в Америке». В основе мрачного иронического триллера — реальная история Барри Сила — молодого пилота, завербованного ЦРУ. После потери лицензии гражданского летчика он связался с крупнейшим латиноамериканским картелем, став важным звеном наркотрафика и торговли оружием в США в восьмидесятых. О цинизме и коррупции — главном топливе крупного капитала, про который любят говорить, что он делается из воздуха. И тревожная усмешка Тома Круза, сыгравшего лучшую роль последнего времени, здесь значит больше, чем дежурная улыбка кинозвезды. Все действие — клубок из наркоторговцев, террористов, цэрэушников… Нет, ни зрителю, ни Барри его до конца не распутать. Мы строим нацию, — объясняют Барри. Но даже себя он боится спросить, что же действительно лежит в фундаменте пресловутой американской мечты, свободы и независимости. Ну не продажа же наркотиков и оружия?