Итог либеральных реформ

С главой Ненецкого автономного округа Игорем Кошиным мы разговаривали пару недель назад, когда слухи о веерной отставке губернаторов еще не выходили за пределы кремлевских стен. Сегодня Игорь Кошин — официально — по собственному желанию и в связи с переходом на новое место работы свой пост покинул. Хотя за день до того отрицал любой намек на отставку.

Так или иначе, модель выхода из кризиса, воплощенная в НАО, вполне применима в масштабе страны, если рассматривать Нарьян-Мар — как пилотный проект. Ненецкий автономный округ — малонаселенный регион. 44 000 человек на 176 700 км². Целиком зависит от добычи углеводородов. Сырьевые компании обеспечивают добрую половину бюджета. Крайний Север. Труднейшая логистика. Отсутствие дорог. Население, живущее на пособия. Проблемная коммунальная инфраструктура. Заоблачная стоимость энергоносителей. Уменьшенная модель России.

— Только стал губернатором. Ищу своего зама. Говорят, он в Австралии. Думаю: он же столько не зарабатывает! А оказывается, он за счет государства туда полетел. Когда я эти льготы отменил, работник моего аппарата ВКонтакте написала: «Прощай, любимая Доминикана!» — губернатор Игорь Кошин рассказывает, какое хозяйство досталось ему от предшественника. Он возглавил регион в феврале 2014 года. К концу года его бюджет обрушился вместе с ценами на нефть.

По сырьевому соглашению 63,4% совокупных доходов от месторождения Харьяга (оператор — «Зарубежнефть») принадлежит государству. Эта сумма пополам делится между бюджетами РФ и НАО. При цене 90 долларов за баррель округ получал от Харьяги 6 млрд рублей в год, это треть окружного бюджета. При цене барреля в 40 долларов месторождение с учетом производственных издержек вообще перестало приносить прибыль. Округ надавил на нефтяников, в итоге еле-еле получил 1,8 млрд. А расходные обязательства остались прежними. Куда делись нефтяные деньги, пришлось людям объяснять.

Объяснял людям про нефть Кошин лично и публично. Год назад, когда внутренние ресурсы округа окончательно истощились, он через интернет пригласил жителей на открытую встречу в ДК. Длилась она пять часов — до последнего вопроса. Отвечал один.

Ответы Кошина на встрече устроили не всех. Тогда жителям предложили самим выбрать, на что сократить расходы: айтишники правительства на коленке соорудили онлайн-игру по перераспределению бюджета. Больше всего народу проголосовало за сокращение госслужащих. Кошин уволил каждого пятого чиновника.

С этого момента и тянутся его проблемы с региональными околонефтяными элитами, имеющими поддержку в Москве. В 20-тысячном Нарьян-Маре административная реформа коснулась едва ли не каждой семьи: тут все родственники. На выходе реформатор получил мощное недовольство и палки в колеса. Потому что, не ограничившись увольнениями, еще и сократил оставшимся чиновникам зарплаты на 30–40%. Себе — на 47%.

— До меня губернатор получал полмиллиона! Я себе вдвое сократил, мне хватит, — Игорь тащит на стол стопку бумаг. Его советник Таня делает страшные глаза, он хохочет. — Да ты посмотри, я тебе цифры покажу!

В конце 2016 года депутаты округа продавили себе дополнительную выплату: двойной оклад перед отпуском. Кошин закон подписал. Правда, себя из списка «льготников» вычеркнул.

— Я, конечно, зря тогда сдался. Всех собак на меня повесили. Но я же до этого им зарплаты сократил, бесплатную дорогу за границу отменил, и эта выплата, небольшая по сравнению с тем, сколько мы сэкономили, была вроде компенсации.

Резали, конечно, не только зарплаты чиновников. Оптимизация библиотек здесь шла, как и везде. Правда, сами библиотеки не закрывали, объединяли только бухгалтерии. Но мера все равно непопулярная. А дальше губернатор замахнулся на святое — на льготы.

На бумаге передо мной список выплат, которые получают жители региона. Всего 29 видов. В среднем получается по 55 тысяч в год на каждого жителя. За ребенка, не посещающего садик, здесь получают по 6 тысяч в месяц, за третьего ребенка в семье — 21 тысячу, пособие по уходу за ребенком 10 тысяч, выплата старикам, родившимся до 1945 года, — 7 тысяч…

Золотым краем НАО при этом не назвать: цены в магазинах заоблачные из-за сложной логистики и дороговизны коммунальных услуг.

— Халявные большие деньги — это беда для человека и региона, — вспоминает Кошин, как пытался переформатировать подход к распределению льгот. — Я ввел частичную оплату, например, родителями детских кружков, школьного питания. Раньше вообще все было бесплатно.

Давать не деньги, а возможности — мера и вынужденная, и необходимая. Уход от патернализма — единственная надежда экономики в кризис и не только. Но это всегда по живому и всегда плохо приживается. Вот и в НАО либертарианский ветер далеко не всем пришелся по нраву.

— Нет-нет, людей, готовых работать, полно, надо дать им возможность. Вот, например, у нас хотели убойный пункт для нужд оленеводства строить за 149 бюджетных миллионов. Я вызвал фермеров, предложил: строят они сами, а мы 50% субсидируем. Построили за 75!

Каждый вечер Кошин ездил на стройку детсада, раз в неделю на строительство школы. Долгострои — проблема округа. Решал ее ручным управлением.

— На нефтянке местные не нужны, работают там люди со всей страны, в том числе из Мурманска. Будем вводить квоту на определенное количество местных работников. Конечно, их квалификация не устраивает пока работодателя. Уже перестраиваем работу местных училищ. Уже строим полигон с учебной нефтяной скважиной! Оборудование купят сами нефтяные компании, — строил он планы. — Тут привыкли, что деньги всегда будут. А они кончились.

Использует ли новый губернатор заданный импульс развития, неизвестно. Самые черные слухи в Нарьян-Маре — о скором административном слиянии с соседней Архангельской областью, которой нефтяные доходы, даже сильно упавшие, помогли бы избежать полного экономического провала. Кстати, деньги в округе снова есть. Либеральные реформы дали результат. Доходы НАО за год (к июлю 2017) выросли на 92%. Округ стал лидером в РФ по этому показателю.