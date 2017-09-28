Карьера «земля — воздух»

26 сентября президент России отправил в отставку главнокомандующего Военно-космическими силами Виктора Бондарева.

Увольнение с военной службы генерал-полковника, Героя России, на первый взгляд выглядит сенсационным. Дело в том, что Бондарев был назначен главкомом ВКС 1 августа 2015 года, и именно он руководил подготовкой и непосредственным перебазированием на сирийскую авиабазу Хмеймим российской авиагруппировки. Фактически именно Бондарев руководил военной операцией России в Сирии с момента первых боевых вылетов российских самолетов, произведенных 30 сентября 2015 года.

Но в действительности кадровое решение Кремля нельзя считать неожиданным. О том, что Бондарев переходит в Совет Федерации, стало известно еще в июле, когда были зарегистрированы кандидаты в губернаторы Кировской области и согласованный в Москве претендент в документах, поданных в облизбирком, назвал имя Бондарева как своего представителя в Совете Федерации.

Выборы в Кировской области прошли без неожиданностей. И путинский указ об увольнении генерала Бондарева со службы — это всего лишь правовое оформление давно принятого кадрового решения. Уже на следующий день, 27 сентября, Виктора Бондарева утвердили сенатором и даже успели избрать председателем Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

Преемника Бондарева в должности главкома ВКС начали подбирать еще летом. И уже тогда из Министерства обороны просочилась информация, что основных претендентов трое: генерал-лейтенант Игорь Макушев, заместитель начальника Генштаба, генерал-полковник Александр Головко, командующим Войсками воздушно-космической обороны, и генерал-полковник Сергей Суровикин, командующий войсками Восточного военного округа, а с марта 2017 года — руководитель российской группировки войск в Сирии.

22 сентября некоторые СМИ даже успели написать, что Кремль свой выбор сделал, приняв решение в пользу Сергея Суровикина, и что его назначение на должность главкома ВКС состоится в октябре, сразу после его возвращения из Сирии. Лоббистов Суровикина не смущало даже то, что он общевойсковой генерал, а ВКС — это не только авиация и взаимодействие с наземными родами войск. В задачи ВКС входят, например, «наблюдение за космическими объектами и выявление угроз в адрес России в космосе и из космоса, а при необходимости — парирование таких угроз; обеспечение высших звеньев управления достоверной информацией об обнаружении стартов баллистических ракет и предупреждение о ракетном нападении; осуществление запусков космических аппаратов на орбиты, управление спутниковыми системами военного и двойного назначения в полете и применение отдельных из них в интересах обеспечения войск необходимой информацией».

К примеру, в 2019 году ВКС планируют начать разворачивание системы космической оптико-электронной разведки на базе спутников «Раздан». В 2008–2015 годах были запущены три таких спутника. Первый был потерян еще в 2008 году, два аппарата, выведенные на орбиту в июне 2013 и июне 2015 годов, работают в штатном режиме и используются, к примеру, для обеспечения операции в Сирии. Оперативные снимки с «Разданов», которые получают в Генштабе, имеют очень высокое разрешение. В 2019 году планируется начало создания на базе этих двух спутников целой системы.

Не менее амбициозная задача ВКС — создание системы радарных спутников разведки из пяти аппаратов, позволяющих «видеть» живые изображения на земле в субметровом разрешении, позволяющем распознавать даже номера машин и общие черты внешности человека. И, в отличие от аэрофотоснимков, в любую погоду.

В Кремле, видимо, спохватились, что справиться с этими амбициозными задачами едва ли сможет руководитель, имеющий обывательское представление о космической программе Министерства обороны.

Наши источники в Кремле и военном ведомстве утверждают, что генерал-полковник Сергей Суровикин уже не рассматривается в качестве преемника Виктора Бондарева.