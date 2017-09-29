Незнайки на ТВ

Петр Саруханов / «Новая»

Друзья, товарищи, соотечественники, земляне! Нас обманули. На протяжении веков нас обманывали Пифагор, Аристотель, Эратосфен, Ньютон, Коперник и Джордано Бруно с Галилео Галилеем. Мы зря корпели над учебниками физики, зубря научную ересь про то, что Земля круглая. А она — плоская! И это не где-нибудь, а по телевизору сказали. А по телевизору, как известно, врать не будут.

«Вы смотрите «Самые шокирующие гипотезы». Быть может, единственный познавательный проект, в котором мы с вами без ущерба для репутации можем говорить о самых невероятных версиях, шокирующих гипотезах, умопомрачительных загадках, разоблачениях и мистификациях», — так представляет свой «познавательный проект» автор Игорь Прокопенко, главный просветитель канала РЕН ТВ. В этом анонсе он более чем откровенен: «без ущерба для репутации» — это точно, поскольку репутацию на РЕН ТВ давно уже засунули куда подальше. И слово «умопомрачительно» здесь весьма уместно. Сей проект умы помрачает с легкостью необыкновенной — как в одном из последних выпусков программы с шокирующим названием «А Земля-то плоская!».

Один из участников и, видимо, соавторов сенсационного выпуска Павел Свиридов, охарактеризованный в программе «ученым», накануне премьеры обратился на своей странице в Фейсбуке к потенциальным зрителям: «Друзья, обращаюсь за поддержкой. 25 сентября в 18.00 на телеканале РЕН ТВ впервые выйдет фильм, полностью посвященный теории о плоской Земле, который так и называется: «А Земля-то плоская!» Я причастен к созданию этого фильма. Как вы знаете, успех на ТВ меряется рейтингом. Поэтому я обращаюсь к вам с просьбой: максимально возможно распространите информацию об этом фильме, пусть его посмотрит как можно больше людей, будьте активны, пишите отзывы, обсуждайте на форуме телеканала, и тогда мы прорвем эту плотину лжи и умолчания».

Народ, давно готовый к мракобесию, откликнулся на просьбу «ученого» и живо включился в обсуждение. Кто-то, конечно, зубоскалил, предлагая заодно поговорить о слонах и черепахе, на которых стоит Земля, а многие восприняли программу так, как и было задумано ее создателями: с живым интересом и благодарностью («Тут нам истопник и открыл глаза»).

«Не спешите крутить пальцем у виска. Существует целая армия сторонников теории плоской Земли и находятся доказательства, что мы живем вовсе не на шаре, а на плоской поверхности, покрытой прозрачным куполом». Этот тезис доказывают бывший сотрудник НАСА, какие-то ученые из Америки, Швейцарии, Китая и сам Павел Свиридов. Все прежние знания о том, что Земля круглая, — это заговор официальной науки. Правда, непонятно, кому это нужно и зачем людей веками вводили в заблуждение, но рано или поздно все тайное становится явным, вот и в данном случае пришло время сказать правду: Земля неподвижная, поверхность ее плоская с загнутыми краями, изогнутый горизонт Земли — иллюзия, достигаемая с помощью специальной съемки, все снимки из космоса — компьютерная графика, Антарктиды как таковой не существует, а есть ледяная стена, опоясывающая Землю.

Все это повествование сопровождается какими-то съемками, якобы подтверждающими правоту сторонников теории плоской Земли, но поскольку народ у нас не слишком подкован в естественных науках, то отчего бы и не поверить «ученым», страстно доказывающим свою несомненную правоту. Тем более зрители РЕН ТВ давно подготовлены к разного рода «шокирующим гипотезам», взрывающим мозг и уничтожающим как обрывочные сведения об устройстве мироздания, почерпнутые в очень средней школе, так и последние проблески здравого смысла. Люди, повышая самооценку, с большим восторгом приобщаются к простым и доступным их разуму знаниям, которые несет им неутомимое ТВ, умножая отряд незнаек, получающих образование посредством «Шокирующих гипотез».

А в паузе между откровениями «ученых», бросающих вызов лживой официальной науке, Игорь Прокопенко рекламирует свою книгу «Тайны Апокалипсиса»: «Кровь стынет в жилах от тех ужасов, которые нам пророчат ученые. Астронавты предупреждают: огромный метеорит летит навстречу нашей планете. Сейсмологи предупреждают, что вот-вот проснется гигантский вулкан, чья огненная лава накроет человечество с головой. Но где здесь правда? Чего нам, грешным жителям Земли, стоит бояться, а какие страхи пропускать мимо ушей? Обо всем этом наша книга «Тайны Апокалипсиса».

Не остался в стороне от грядущих ужасов, которые вот-вот «накроют человечество с головой», и Первый канал. 26 сентября в ток-шоу «Пусть говорят» объявили, что американский ученый Дэвид Мид высчитал новую дату Апокалипсиса и, согласно его предсказаниям, до конца света остался один день. При этом, по словам нумеролога, о грядущей катастрофе знают многие ученые и представители мировой элиты, но хранят молчание, чтобы избежать паники планетарного масштаба. Единственное утешение: конец света начнется с Америки, и все признаки его приближения налицо: участившиеся в последнее время смерчи и ураганы, сметающие с лица земли одну за другой территории США. Конец света в одной отдельно взятой Америке предсказала и баба Ванга, в свою очередь успокоившая россиян, что Россия сильна, светла, добра и посему сделает многое для спасения мира.

Но и России расслабляться не следует: согласно предсказаниям астрологов, на нашу планету надвигается некая неизведанная и прежде никем не виданная планета Х, или планета Нибиру, — огромное космическое тело, которое в несколько раз превышает размеры Земли и Солнца. От столкновения с Нибиру исчезнет все живое. Или не исчезнет, поскольку официальные ученые считают эту теорию чушью собачьей и просят землян не беспокоиться.

И хотя в финале ток-шоу ведущий успокоил зрителей — конец света откладывается, по крайней мере, завтра точно не наступит, а там поживем — увидим, все же кровь-то в жилах временами стыла. Тем более что нам, простым смертным, в отличие от богатых и сильных мира сего, заранее построивших бункеры для себя и своих семей, деваться некуда. Разве что, завернувшись в простынку, тихонько ползти на кладбище. С другой стороны, может, грядущий конец света и к лучшему: можно расслабиться и ждать его как избавления от всех проблем. Погибать — так всем вместе и с музыкой.

Поклонникам же подобных программ рекомендуется также «Письмо в редакцию телепередачи «Очевидное — невероятное» из сумасшедшего дома с Канатчиковой дачи» того же Высоцкого: «Все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был, и тогда главврач Маргулис телевизор запретил». Главврача — в студию! Срочно.