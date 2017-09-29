Кривоногий и хромой

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», два английских культовых клуба, покидали Москву с разным настроением. Самочувствие Юргена Клоппа и Жозе Моуринью, правда, интересовало меньше всего. А вот ответ на вопрос, что случилось с командами Массимо Карреры и Виктора Гончаренко, поискать стоило.

У одних есть деньги, но плохо с головой. У других с головой вроде в порядке, но денег нет. Одни в последнем туре домашнего чемпионата едва унесли ноги от аутсайдера «Анжи», другие сгоняли унылую ничейку с аутсайдером «Динамо». На одних почти махнули рукой, на других сдержанно надеялись. У одних половина основы в лазарете, у других все лидеры в строю.

Разница в перспективах тоже наличествовала — ничья «Спартака» в Мариборе не шла ни в какое сравнение с победой ЦСКА в Лиссабоне. Соперники во втором туре тоже были не одного поля ягоды — «Ливерпуль» по большому счету пока еще гранд из бывших, «МЮ», несмотря на передряги последних лет, у себя снова громит всех и вся.

Англичане в Москву прилетели несомненными фаворитами. У «Ливерпуля» с составом все было в порядке, у «МЮ», на минуточку, отсутствовали Погба, Феллайни и Ибрагимович. Юрген Клопп посмотрел «Спартак» в матчах с «Зенитом» и «Анжи», после чего рассыпаться в комплиментах сопернику ему было трудновато. Не проигрывающий российским командам Жозе Моуринью, напротив, назвал нынешний ЦСКА «самым сильным» за все время противостояний его клубов с армейцами. Мудро поступил Особенный, ох, мудро…

Каждый получил свое. Я и про россиян, и про англичан, и про болельщиков. «Спартак» мог пропустить «запланированные» пять мячей, но пропустил всего один. ЦСКА пропустил четыре, но мог пропустить десять. «Спартак» всего пару раз пробил в створ, но для ничьей одного гола со штрафного хватило. ЦСКА нанес полтора десятка ударов, но забитый Костей Кучаевым в домик Де Хеа на 90-й минуте мяч стал лишь голом престижа. После ничьей на «Открытие Арена» болельщики хозяев обнимались как после победы, после разгрома на «Арене ЦСКА» эмоции аудитории были совсем другими.

Не такие уж разные по содержанию матчи принесли разный, пусть и не совсем противоположный итог. Прежде всего потому, что «Спартак» вышел умирать в прямом соответствии с вывешенным болельщиками «гладиаторским» баннером, а ЦСКА как будто поверил словам Моуринью о «сильнейшем составе». Одни за удачу бились, другие за весь первый тайм играли так, что соперник умудрился не сфолить ни разу (!).

Как будто армейцы не знали, что Ромелу Лукаку забивает в каждом матче. Бельгийский чудо-форвард наконец-то попал в свой клуб и рвет любую защиту. В Москве ему это удалось, кажется, без особых усилий. По очереди и по-детски ошибались защитники, прежде всего опытнейшие Василий Березуцкий и Сергей Игнашевич, но лапки сложила вся команда. Кроме бедолаги Акинфеева, благодаря которому удалось избежать совсем уж неприличного счета, и, пожалуй, Александра Головина.

«Спартак» при отсутствии сколь-либо связной игры (а откуда ей было взяться, если и в присутствии лидеров она не очень просматривалась?) все-таки выгрыз, выцарапал, отстоял желанную ничью. ЦСКА сохраняет выработанный годами внятный экономный стиль, но, кажется, на последнем дыхании — кадровый резерв минимален. Жозе Моуринью приобнял после матча Виктора Гончаренко, Массимо Каррера в утешении от Юргена Клоппа не нуждался.

Вторник и среда в Москве не дали внятного ответа, ждет ли теперь «Спартак» подъем, а ЦСКА, соответственно, спад. Проблемы у них разные, но одинаково серьезные. В Лиге чемпионов у красно-белых — двойное противостояние с грозной «Севильей». ЦСКА, соответственно, играть с «Базелем», который, между прочим, дома отгрузил пять безответных мячей «Бенфике».

Одним не с чего предаваться эйфории, другим некогда посыпать голову пеплом. Разность разве что в эмоциональном фоне, но тут уж кто на что наработал.