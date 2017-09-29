Портреты нашего времени

1 октября 2017 года в 14.00 в Выставочном зале Библиотеки-читальни им. Тургенева по адресу Бобров переулок, дом 6 (район ул. Мясницкой), состоится открытие выставки живописи Анны Сарьян #Портреты (вход на открытие выставки по пригласительным билетам, в последующие дни — вход на выставку свободный)

«Дарья»

Выставка продлится с 1 октября по 22 октября 2017 года. Часы работы выставки с 12.00 до 20.00 в дни работы выставочного зала Библиотеки-читальни.

Это уже вторая выставка живописи художника Анны Сарьян, которую организаторы выставки ООО «Галерея Икс» проводят в давно полюбившемся москвичам и многим ценителям искусства камерном и очень уютном выставочном зале знаменитой Тургеневки. На этот раз зрителям будет представлен, пожалуй, наиболее сложный и интересный жанр в творчестве любого художника — портреты.

…Портреты, как никакие другие произведения современной живописи, очень часто сосредоточены в частных коллекциях, и их редко можно увидеть в выставочных залах.

И именно они позволяют нам приблизиться к философии и мироощущению художника, ярче представить окружение и среду, в которой он живет и работает.

Так и задумывалась эта выставка — организаторам хотелось еще ярче и еще полнее представить вниманию публики имя уже известного художника Анны Сарьян и показать еще больше картин, многие из которых будут экспонироваться на выставке #Портреты впервые.

На выставке будут также представлены некоторые работы великого прадеда Анны Сарьян — художника Мартироса Сарьяна, в том числе в жанре портрета.

Подробнее о мероприятии — также на сайте выставочного зала http://turgenev.ru/6638

Анна Сарьян родилась в Москве в 1969 году. В 1991 году окончила художественно-графический факультет МПГУ.

Живет Анна в Москве, однако значительная часть творчества художника связана с работой в Италии, Армении, Крыму, Украине.

Работы Анны Сарьян находятся в музее им. В.В. Верещагина, доме-музее М.С. Сарьяна в Ереване, художественных галереях, а также частных и корпоративных коллекциях в России, Украине, Армении, Италии, Германии, Великобритании, Швейцарии, США и Японии.

2017 — участие в юбилейной выставке ArtNow — 14 лет в искусстве в Центральном доме художника на Крымском Валу, г. Москва

2016 — совместная выставка «Очевидное&невероятное на холсте и бумаге» в выставочном зале Библиотеки-читальни им. И.С. Тургенева, г. Москва

2016 — персональная выставка в Государственном литературном музее, г. Москва

2016 — участие в качестве специального гостя в выставке «Художники Армении» в галерее АртБаzа, г. Сергиев Посад

2015 — персональная выставка живописи Анны Сарьян в Центре современного искусства «Винзавод», г. Москва.

2015 — персональная выставка «Мои новые встречи» в галерее «Кино», г. Москва.