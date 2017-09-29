Цукерберг закинул Сети

Петр Саруханов / «Новая»

Дональд Трамп написал в своем твиттере, что одна Facebook выступает против него, как и газеты New York Times и Washington Post. «Всегда антитрамповские. Может, это сговор?» — вопрошает 45-й президент США.

Любопытно, что выпад главы государства против Facebook случился аккурат после сообщений о том, что компания собирается предоставить в комиссии Конгресса данные более чем о трех тысячах рекламных объявлений, купленных российскими представителями. Еще раньше Facebook передал материалы о политической рекламе в комиссию Минюста по расследованию российского вмешательства в ход выборов в США. Политической рекламой в США называют проплаченные материалы, имеющие «адресное воздействие на электоральные группы». Говоря проще, так называют предвыборную агитацию и пропаганду.

На прошлой неделе основатель компании Марк Цукерберг заявил, что Facebook закрыл тысячи фальшивых страниц и аккаунтов, созданных с единственной целью — влиять на выборы не только в США, а по всему миру. «Если мы узнаем об этом больше, то продолжим сотрудничать с правительством», — сказал основатель Facebook.

Еще одно совпадение: как только Цукерберг публично заявил о готовности сотрудничать с американским правительством, глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ФБ подвергнется блокировке в России в 2018 году, если не выполнит требования закона «О персональных данных», а руководитель пресс-службы президента Дмитрий Песков напомнил, что Facebook является коммерческой компанией, которая зарабатывает на территории РФ и не должна нарушать российских законов.

Facebook не публикует официальной отчетности по отдельным странам, но, по разным оценкам, ежедневная российская аудитория этой сети составляет 6–8 млн человек. А теперь сравните: в мире число пользователей Facebook выросло на 17% и достигло почти двух миллиардов человек, 1,3 млрд из них заходят в социальную сеть каждый день (данные за I квартал 2017 года). Что решит Facebook по России, пока неясно.

Разведка через соцсети

Возвращаемся к «американскому пирогу». По заявлению представителей компании, следователи Facebook обнаружили происхождение рекламных материалов после «продолжавшихся в течение долгих месяцев тщетных попыток установить, что распространением дезинформации занимается Россия». Как утверждают в компании, ее аналитиками обнаружены рекламные посты на сумму не менее 100 тысяч долларов, размещенные в Facebook на 470 фальшивых страницах и аккаунтах. В ФБ подчеркивают, что это — самая малая часть средств, направленных на размещение на ее платформе политической рекламы в связи с избирательной кампанией 2016 года. Цукерберг обещал привлечь к дальнейшему расследованию еще 250 сотрудников.

Как отмечает издание Wired, представители соцсети не обсуждают, удалось ли им установить прямую связь политической рекламы в США с российским агентством «Интернет-исследования» или его преемником — ООО «ГлавСеть», которые в российском интернете получили прозвище «фабрика троллей».

Как отмечают неназванные источники Washington Post, качество материалов свидетельствует о глубоком понимании авторами социальной разобщенности американского общества. Цель пропагандистской кампании — посеять рознь между различными группами пользователей, в зависимости от их политических и религиозных взглядов, расы, пола, возраста. Например, в материалах, размещенных в Facebook, особо отмечалась поддержка Хиллари Клинтон, кандидата от демократов, женщинами-мусульманками. А размещались эти якобы «независимые посты» в штатах с преобладающим англосаксонским населением.

Как отмечает издание Politico, проплаченная политическая реклама поддерживала кандидата от Партии зеленых Джилл Стайн: «Выберите мир, проголосуйте за Джилл Стайн, — говорится в объявлении #GrowaSpineVoteJillStein. — Доверьтесь мне. Ваш голос не пропадет. Единственный способ вернуть нашу страну (на правильный путь) — прекратить голосовать за корпорации и банки, которые владеют нами». Еще одно совпадение: Стайн сидела за одним столиком с Владимиром Путиным и генералом Майком Флинном на званом обеде в Москве в честь юбилея компании RT.

Facebook содержание материалов пока не комментирует. Руководитель службы безопасности компании Алекс Стамос выступил с заявлением в начале этого месяца. В нем отмечается, что в подавляющем большинстве материалов ни о президенте США, ни о голосовании, ни о каком-либо конкретном кандидате прямо не говорилось: «Похоже, рекламные материалы и аккаунты создавались в основном для того, чтобы распространять идеи, вызывающие разногласия по спорным социальным и политическим вопросам по всему идеологическому спектру — от проблем ЛГБТ и межрасовых отношений до иммиграции и права на ношение оружия».

Американские следователи пытаются выяснить, были ли действия российских интернет-троллей и членов команды Трампа как-то согласованы. Ведь темы и события в ходе предвыборной кампании они комментировали практически в унисон.

Российские рекламные материалы в Facebook, на размещение которых было выделено «всего» 100 тысяч долларов, могли просмотреть сотни миллионов человек. Деннис Ю., технический директор компании BlitzMetrics, отмечает: «Когда у вас есть пост, посвященный острой теме, в нем часто заложен фактор, обеспечивающий стремительный рост его популярности. Поэтому, покупая рекламное пространство для однократного показа объявления, вы можете повысить эффективность рекламы в 30–40 раз, поскольку люди, прочитавшие этот материал, пишут комментарии и делают репосты».

Клинтон Уоттс, сотрудник Научно-исследовательского института внешней политики, отмечает, что материалы были разработаны таким образом, чтобы нанести удар по «линиям разлома» в американском обществе, затрагивая вопросы, по которым есть разногласия. «Я называю это разведкой через социальные сети», — заявил Уоттс, бывший агент ФБР, член исследовательской груп­пы, которая, как пишет Washington Post, одной из первых предупредила о российской пропагандистской кампании во время выборов 2016 года.

Конгресс бьет тревогу

Конгресс, взявший на себя контро­ли­рующую роль в вопросе снятия режима санкций с России, выразил серьезную тревогу в связи с материалами, переданными Facebook. Комитеты по разведке в обеих палатах, проводящие свои расследования связей людей из окружения Трампа с Россией, собираются провести открытые слушания, посвященные деятельности социальных сетей Facebook, Twitter и Google, в октябре — начале ноября. В закрытом режиме конгрессмены уже встретились с представителями Facebook и Twitter.

Председатель сенатского комитета по разведке Ричард Барр чрезвычайно высоко расценивает готовность Facebook сотрудничать с комиссиями, занимающимися «Рашагейтом». «Организаторами политической кампании была поставлена задача — создать в соцсетях как можно больше хаоса вокруг выборов. Это касалось обоих кандидатов, работа велась по всем политическим и идеологическим направлениям», — заявил сенатор. Цель слушаний в Конгрессе — обезопасить будущие выборы.

Лучшим ответом на ответные обвинения Кремля в том, что американцы опять занимаются «русофобией», их утверждения «лишены доказательств» и вообще, это все — «новый маккартизм», станет обнародование материалов, переданных Facebook в Конгресс и комиссию Мюллера. Пока информация находится на уровне «анонимных источников, знакомых с расследованием», она остается уязвимой и будет безапелляционно опровергаться.

Секретность порождает страхи. В Конгрессе и федеральном правительстве работают над новым законом, обязывающим Facebook и другие интернет-компании публиковать информацию об источниках и размерах оплаты политической рекламы. Газеты, телеканалы и другие СМИ уже раскрывают такую информацию. Сенаторы Марк Уорнер и Эми Клоубачер предлагают обязать интернет-платформы, которые посещает более одного миллиона пользователей, информировать обо всех «предвыборных сообщениях», если за них заплачено свыше 10 тысяч долларов. К «предвыборным сообщениям» относится любая информация о кандидатах или обращения к группам избирателей в период 30 и менее дней до проведения праймериз и 60 дней — до всеобщих выборов.