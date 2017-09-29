От ФБ к ФСБ

Угроза заблокировать фейсбук, высказанная главой Роскомнадзора Жаровым, не удивляет. Стадию удивления мы уже давно прошли, так же как стадию смеха. Осталось в прошлом недоумение: «Неужели они это всерьез?», и давно отшумели споры о том, какая у репрессий цель и как далеко они пойдут. Сегодня обо всем этом спорить бессмысленно, потому что окончательный диагноз ясен.

Когда-то, после первых блокировок, Роскомнадзор обвиняли в варварстве. Но варвары разрушили Рим, не догадываясь о его культурной ценности. Роскомнадзор разрушает интернет, прекрасно понимая его значение для мира и России. Все это делается с расчетом, с холодным знанием, умышленно.

Умысел состоит в том, чтобы разрушить целостность интернета и вырезать из него то, что они называют «национальным сектором». Но в интернете нет, не было и не будет национального сектора, потому что он единое пространство, где не существует границ и расстояние от человека до человека измеряется не многими километрами, а немногими кликами. Умысел же заблокировать фейсбук состоит в том, чтобы уничтожить неподконтрольную власти область свободной жизни миллионов людей. То, что недоступно людям в России, где процветают мракобесие и цензура, они находят в фейсбуке.

Политика в России живет не в Госдуме, где нет ничего настоящего, кроме буфета. Политика, с ее нервом и страстью, с ее идеями и объединениями, живет сегодня в фейсбуке. Там не только свободно говорят о политике, в фейсбуке делают политику, создавая группы поддержки митингов и протестные группы, насчитывающие десятки тысяч человек. Чтобы зарегистрировать партию, ты должен тачкой возить бумаги в Минюст, и все равно тебя пошлют. Чтобы создать политическую группу в фейсбуке, ты должен только несколько раз кликнуть — и готово. Так и будет действовать демократия в обществах ближайшего будущего, если интернациональный заговор националистов, фашистов и кагэбэшников не погубит его и не впихнет нас всех в черное прошлое с диктаторами и попами.

Фейсбук — безразмерная медиасреда, которую никогда не сможет захватить или монополизировать никакой Мердок или Херст. Прежде, чтобы издавать газету, нужно было иметь миллионы денег и редакцию, теперь, чтобы быть газетой, достаточно иметь аккаунт в фейсбуке. В фейсбуке сегодня издаются тысячи тысяч индивидуальных газет, посвященных чему угодно — социуму, личной жизни, спорту, любви, моде, искусству, а часто всему этому вместе. Эти личные ленты, где посты выскакивают раз в день или раз в минуту, представляют собой средства индивидуальной информации (СИИ), которые идут на смену средствам массовой информации (СМИ). СИИ по сути своей и по количеству своему неподконтрольны, нерегистрируемы, неподвластны никому, кроме своих владельцев.

Но не только о политике речь. Фейсбук сегодня превратился в место жизни для миллионов людей, которые беспрерывно и постоянно делятся с миром своими мыслями, чувствами, видами из окна, планами и настроениями, советами и рецептами, а также котами и собаками. Блокировка фейсбука или хотя бы угроза ее осуществить — это угроза новой человеческой общности. «Человечество объединяется в фейсбуке», — сказал однажды Марк Цукерберг, и он прав. Каждый четвертый житель Земли сегодня живет в социальной сети. Жителей фейсбука больше, чем жителей Китая. Лайк стал универсальным символом приязни. Эта человеческая общность и мгновенная коммуникация между людьми пугают диктаторов в таких странах, как Таджикистан и Россия, Иран и Северная Корея, где сохраняются архаичные, допотопные формы власти.

В России тысячи людей занимаются благотворительной помощью в фейсбуке: собирают деньги на операции для больных, организуют помощь для детских домов и бездомных. Для такой помощи часто даже не нужно отдельной группы или страницы, достаточно призыва в чьей-нибудь ленте или поста с фотографией. Откликаются сотни людей. И деньги идут. Русскому фейсбуку известен случай, когда за шесть часов собрали деньги на дом для семьи в Сибири. Как назвать поведение человека, который говорит всем этим людям: «Мы вас заблокируем!» Наглость? Кощунство?

Идея запретить фейсбук — человеконенавистническая идея. За словами о блокировке фейсбука стоит желание оскорбить и унизить пятнадцать миллионов наших соотечественников, которые живут в социальной сети. Это в основном жители больших городов и интеллигенция. Их-то и собираются репрессировать.

Блокировка стала единственной реакцией власти в России на интернет. Каждый день они запрещают, запрещают, запрещают. Тысячи сайтов подвергнуты репрессиям. Гигантский культурный центр русского интернета, Рутрекер, подвергнут блокировке. LinkedIn был разминкой погромщика на жертве небольших размеров, теперь грядет блокировка фейсбука, который входит в тройку самых посещаемых сайтов современности (вместе с Google и YouTube). Этого они и хотят: отрезать страну от живой современности, от главного течения жизни. Закрыть, заблокировать, законопатить, медленно удушить интернет миллионами блокировок — и так продлить свою власть до бесконечности или хотя бы пожизненно.

Вместо фейсбука они хотят подсунуть публике контролируемый, прослушиваемый, насквозь просматриваемый ВК — мечту соглядатая.

Все разговоры о том, что личные данные граждан России должны храниться в России во имя безопасности граждан, — обман с умыслом, заведомая ложь. Личные данные человека принадлежат человеку, а не государству. Люди не крепостные, чтобы передавать их туда-сюда вместе с личными данными. Право решать, в какой социальной сети жить и на серверах какой страны хранить свое цифровое имущество, принадлежит человеку, а не государству. И точно не спецслужбам.

Для гражданина России безопаснее хранить свои личные данные за рубежом, в странах, где Лубянка не имеет к ним доступа. Фейсбук не ангел, Цукерберг не благодетель, он торгует данными пользователей, но он не придет к вам с обыском в 6 утра и не будет шить вам дело, основываясь на вашем посте или репосте. Отдавать личные данные фейсбуку безопаснее, чем передавать их прямым ходом на Лубянку. Каждый ваш пост — на Лубянку. Каждый ваш лайк — на Лубянку. Каждый ваш комментарий — на Лубянку. Вы должны стоять перед ними голый и бояться их. Это и есть то, чего они хотят.