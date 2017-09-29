А город подумал: ученья идут

В среду после обеда всех нас выгнали на улицу, дабы оградить от заложенной посредством телефонного звонка в «Новой газете» бомбы и дать дорогу взрывотехникам и кинологам. Третью неделю страна гадает, что бы это могло значить? Поскольку центральное ТВ молчит, равно как милиция, МЧС и ФСБ, я исхожу из предположения, что они, как и я, — ни сном ни духом.

У обывателя нет приборов, анализирующих телефонный трафик. Таким образом, все мы в равном положении. Остается анализировать время звонка, место и назначение объектов, на которые покусились хулиганы. А кое-какая статистика уже накопилась.

Итак, все звонки совершены в очень комфортное для силовиков время — утро и обед. Если верить источникам из их среды, значительная часть звонков совершена по IP-телефонии через серверы за рубежом, в том числе в Бельгии. Кто-то в Брюсселе весьма озаботился тем, чтобы МЧС было комфортно работать именно в местном часовом поясе. Представляете себе эвакуацию Института им. Склифосовского в четыре утра? Совсем другой эффект.

Из административных зданий «минировали» только горсоветы небольших городов или районные администрации больших. Ни одной администрации крупного областного центра. Ну а почему бы не позвонить? Рука ведь не отвалится.

По частоте на первых местах крупные торговые центры, потом стадионы и школы. Это очень опасные с точки зрения скопления людей объекты. Но объекты транспортной инфраструктуры куда опаснее. А их не трогали. Эвакуацию провинциального аэропорта Петропавловска-Камчатского я не считаю. Был бы настоящий умысел, позвонили бы во все аэропорты московского хаба, нанеся эвакуацией колоссальный финансовый и организационный ущерб Внуково и Домодедово.

Все это вытекает из обычной житейской логики: почему «Новая газета», а не «Останкино»? Если бы настоящие преступники планировали резонанс, эвакуация центра отечественной пропаганды дала бы картинку на всех крупнейших мировых телеканалах. Поэтому я предлагаю совсем несложную версию, учитывающую специфику нашего Отечества.

Российские спецслужбы обожают так называемые «комплексные решения», когда одним ходом достигается несколько целей. Накануне чемпионата мира по футболу кто-то решил устроить всероссийские учения на грани реальности. Проверить степень готовности всех звеньев аппарата, призванного бороться с терроризмом.

Но для этого объекты проверки не должны знать, что это учения. Скорее всего, у нас создано немудреное, но весьма эффективно вносящее хаос в городскую среду кибероружие — автоматическая рассылка по заранее составленному списку синтезированных на хорошем уровне голосовых сообщений через интернет. Оно и было пущено в ход.

Каждый, кто пользовался автонавигатором, знает, что такое синтезированная речь (в том числе с подражанием характерным особенностям Ленина, Ельцина, Горбачева и т.д.). Каждый, кто звонил по Skype, WhatsApp или Telegram, знает, что такое IP-телефония. Бесплатные программы для их организации легко скачать в интернете.

Сила такого оружия в создании серии ложных сигналов в критической ситуации, когда надо отвлечь внимание от настоящего, важного для спецслужб или армии события. Готовые на время «Ч» списки обзвона с заранее составленным текстом могут храниться на зарубежных серверах вплоть до Антарктиды. Могут ли такое создать на Украине? Да это и в Молдавии легко построят, дай только дурной пример! И он был дан.

Если я ненароком, методом пятиминутного напряжения головного мозга выдал секреты какого-то ведомства, прошу меня извинить. Я не читал для этого специальных пособий. Не выгнали бы вы нас из редакции, и писать бы не стал. Но прошу по-человечески — заканчивайте вашу героическую эпопею. Люди устали.