Оккупация и протекторат

Странная история произошла 23 сентября в небе у восточного побережья КНДР, к которому на самое близкое в нынешнем столетии расстояние приблизились американские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики В-1 в сопровождении истребителей F-15. Самолеты сознательно летели в пределах видимости радаров слежения, которые КНДР получила от СССР в 80-е годы, и находились при этом за зоной поражения корейских зенитных ракет SA-5 советской разработки 60-х годов. Но акция устрашения, к изумлению Пентагона, похоже, не удалась — северокорейская сторона не отреагировала. Ее радары не засекли вражеские самолеты, а в небо на перехват не взмыли «соколы» Ким Чен Ына. И американцы пришли к выводу, что их провокацию Пхеньян по каким-то причинам попросту не заметил.

Эксперты теперь рассуждают о серьезных прорехах в системе ПВО Северной Кореи. Американцам пришлось специально распространять сообщение о пролете своих бомбардировщиков с указанием их маршрута — и Пхеньян, наконец-то, проняло. В северокорейской прессе поднялся угрожающий шум, был выпущен видеоролик, на котором зенитчики лихо сбивают американские боевые самолеты последних моделей, а заодно одним ударом с подлодки топят авианосец «Карл Винсон». Южнокорейская разведка, в свою очередь, зафиксировала спешную переброску на восточное побережье КНДР боевых самолетов и дополнительных средств ПВО.

Регион на грани войны?

Крайне опасное нагнетание обстановки у Корейского полуострова продолжается с середины лета: в июле КНДР не без огрехов, но достаточно успешно дважды испытала прототип межконтинентальной баллистической ракеты. В конце августа и в сентябре Пхеньян запускал ракеты средней дальности через территорию Японии — по своим показателям они потенциально могут нанести удар по американскому острову Гуам в Тихом океане, где расположена, в частности, база ВВС США с теми самыми бомбардировщиками В-1.

Бомбардировщик В-1 и истребители F-15. Фото: Reuters

Наконец, 3 сентября КНДР провела шестое и самое мощное ядерное испытание водородной боеголовки для баллистической ракеты. Вслед за этим глава МИД Северной Кореи публично высказал предположение, что в ближайшее время лидер страны Ким Чен Ын может дать приказ о взрыве водородного заряда над Тихим океаном. Деталей он не привел, но речь, вероятно, идет о термоядерном испытании в атмосфере со всеми устрашающими последствиями. Американцы уже заявили, что будут расценивать такой шаг как акт войны.

В сентябре на сессии Генеральной Ассамблеи ООН глава МИД КНДР открыто угрожал американцам ракетным ударом по их территории. «Это становится все более неизбежным», — предупредил Ли Ён Хо. С его мнением парадоксальным образом согласен и глава Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд. КНДР, полагает, он очень скоро будет иметь межконтинентальную ракету с ядерной боеголовкой и с возможностью удара по Соединенным Штатам. «Это лишь вопрос времени», — признал генерал, выступая перед сенаторами 26 сентября.

Меж тем один из лидеров правящей партии в Южной Корее 27 сентября заявил, что дело идет к войне — США не будут спокойно ждать, пока Пхеньян создаст потенциал для удара по их территории.

По мнению политика, его страна стоит на пороге кровавого конфликта, чреватого миллионными человеческими потерями.

Сколько стоит бензин в Пхеньяне

Очень неуютно в этой ситуации чувствует себя Китай — угроза неконтролируемого крупномасштабного столкновения нарастает прямо у его границ. Администрация Трампа оказывает на КНР мощное давление — она уверена, что Пекин может приструнить Пхеньян, будучи его главным экономическим партнером и единственным военным союзником. Но проблема в том, что Северная Корея перестала слушаться китайских товарищей — Ким Чен Ын беспощадно выжег прокитайское лобби в стране. Пхеньянская печать открыто осуждает КНР за потакание Вашингтону, за присоединение к санкциям против Северной Кореи.

Меры Совбеза ООН действительно суровы: запрещены любые поставки Пхеньяну военных технологий и оружия, а также их закупки у КНДР. С нынешнего года у Северной Кореи нельзя покупать уголь, железо, свинец и их руды, морепродукты, текстиль, которые прежде давали стране до 90 процентов экспортных поступлений в валюте. После шестого ядерного испытания введен запрет на поставки в страну газового конденсата, установлены жесткие лимиты на продажу Пхеньяну нефти и нефтепродуктов — в целом они сокращены на треть.

Немногочисленных дипломатов из западных стран и представителей международных организаций в Пхеньяне сейчас крайне аккуратно и, по возможности, незаметно для северокорейских спецслужб расспрашивают о том, что меняется в КНДР после последних санкций. Пока заметно одно — безумный рост цен на бензин на коммерческих заправках. По сравнению с началом года они подскочили втрое, уверяет южнокорейское министерство объединения — главная структура, которая собирает и анализирует информацию с Севера. По состоянию на конец сентября за литр бензина в Пхеньяне просят в пересчете на американскую валюту уже более 5 долларов. После введения санкций руководство страны резко ограничило поставки горючего коммерческим структурам и за счет этого пополняет стратегические государственные запасы.

Пока других резких перемен не замечено, но санкции, бесспорно, загоняют Северную Корею в угол, обрекают ее экономику на медленное угасание. Это может толкнуть лидера страны Ким Чен Ына на резкие неожиданные шаги, чтобы переломить ситуацию, припугнув Вашингтон, Сеул и Токио угрозой реальной войны в регионе.

Пхеньян исходит из колоссальной разницы в цене человеческой жизни в КНДР и в промышленно развитых демократиях, которые, по его мнению, могут в результате дрогнуть и пойти на переговоры на выгодных КНДР условиях.

Совместная оккупация

Китай это учитывает: появились признаки того, что он готов по крайней мере поговорить с США и Южной Кореей о свержении нынешнего режима в Пхеньяне в результате совместной операции и об установлении в КНДР новой системы власти, устраивающей все стороны. По данным японской печати, Вашингтон и Сеул ранее не раз предлагали провести такие консультации, но Пекин считал это неуместным. Теперь его позиция, похоже, изменилась: директор Института международных отношений при Пекинском университете Цзя Цинго в сентябре опубликовал пространную статью на английском языке, в которой рассуждает об установлении совместного протектората над Северной Кореей после устранения администрации Ким Чен Ына военным путем.

По его словам, Пекину, Вашингтону и Сеулу нужно договориться о базисных вещах: в первую очередь — о создании системы поддержания порядка на территории КНДР силами Южной Кореи или международного контингента с мандатом ООН. Введение американских войск, рассуждает директор, неприемлемо. Но Пекин, как ему кажется, может согласиться с передачей под контроль США ядерного потенциала Пхеньяна.

Речь идет и о создании лагерей для беженцев на китайско-северокорейской границе, о проведении свободных выборов в КНДР под международным контролем и т.д. Судя по всему, это не личное мнение эксперта, а одобренный властями вариант, который Пекин готов обсуждать. Пхеньяну дают понять: Китай способен принять участие в операции против КНДР или, по меньшей мере, согласиться с ней.

Между тем министр обороны США Джим Мэттис в середине сентября сообщил, что ведет переговоры с Сеулом о возвращении в Южную Корею американского тактического ядерного оружия, которое было выведено в 90-х годах. Речь идет, судя по всему, о крылатых ракетах и авиабомбах небольшой мощности, которые можно в любой момент использовать для парализующих точечных ударов по КНДР.

Мэттис также заявил, что США способны нейтрализовать самое страшное военное средство Пхеньяна — тысячи артиллерийских стволов и ракетных установок залпового огня, сосредоточенных в бункерах и пещерах на расстоянии выстрела от Сеула. По оценкам, они могут за час выпустить по 10-миллионной процветающей столице Южной Кореи до 300 тысяч ракет и снарядов. Именно этот фактор, как утверждают, удержал в начале 90-х годов США от превентивного удара по КНДР, когда она только начала свою ядерную программу.