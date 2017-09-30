От местных выборов — к политике

Сентябрьские выборы принесли то, что уже так давно не получала оппозиция — победу и надежду на то, что эта победа только первая в целой серии. Восприятие этого события как победы не смогли перевернуть пропагандисты, утверждающие, что муниципальные выборы не дали «главного» — возможности оппозиционному кандидату без участия оппонентов из «партии власти» пройти муниципальный фильтр в ходе мэрской кампании. Однако многие участники процесса — от депутатов до избирателей — увидели происходящее под другим углом зрения: местное самоуправление ценно само по себе, а не как ступенька на пути к политическим «высотам».

Такая точка зрения может опровергаться аргументом о том, что местные депутаты в Москве «не обладают никакими полномочиями». Во-первых, эта «беспомощность» сильно преувеличена: у депутатов есть достаточно много полномочий для того, чтобы помогать москвичам в их повседневной жизни. И прежде всего, у них есть их легальный авторитет. Это не люди с улицы, а те, за кем стоят сотни, а иногда и тысячи соседей. Во-вторых, среди независимых муниципальных депутатов есть костяк из опытных политиков, которые долгое время занимаются не только местной и не только региональной, но и федеральной повесткой. Именно эти депутаты могут стать основой для формирования новой политической силы — силы, которая будет требовать демократических преобразований с самого низа, непосредственно общаясь и во многом формируя то самое гражданское общество, о котором в течение двадцати лет говорили грустные «либеральные политологи» на своих ежегодных тусовках.

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И тут принципиально важно, чтобы местные политики научились себя как ту самую самостоятельную силу воспринимать и преподносить. Для этого необходимо выработать собственную, отличную от политиков регионального уровня идентичность и собственную политическую стратегию.

Надо сказать, что и

кандидаты в мэры Москвы, естественно, по привычке рассматривают местных депутатов как собственный ресурс. Особенно те из них, кто достаточно вложился в историю с местными выборами.

Однако делая это, региональные оппозиционеры невольно воспроизводят все ту же навязанную нашей кривой вертикалью схему, в которой местный уровень власти рассматривается не как самостоятельный игрок на общественно-политическом поле, а как управляемое звено, которое никакой самостоятельности иметь не может по определению.

Все это полностью противоречит Европейской хартии о местном самоуправлении, которую Россия подписала и ратифицировала, и Конституции, где четко говорится о самостоятельности местного самоуправления. И такое следование шаблонным, навязанным властями представлениям весьма удручает. Сегодня для всех демократически настроенных политиков было бы стратегически чрезвычайно выгодно укрепление местных политиков как самостоятельной политической силы. Но, к сожалению, многие региональные политики мыслят не стратегически, а тактически.

В этом контексте Конгресс независимых муниципальных депутатов, который проходит в Москве 1 октября, — важный шаг в осуществлении этой стратегии. Надеюсь, что по его итогам будет создана рабочая группа, которая займется разработкой и продвижением нового закона о местном самоуправлении в Москве. Надеемся, что разговор пройдет конструктивно и на равных. Ведь проводится он местными депутатами как равными партнерами: вплоть до оплаты мероприятия, которое организуется за счет равных взносов каждого участника. Пленарные выступления только зададут тон и тему конгресса, но выступить на нем смогут все желающие.

Конгресс важен сам по себе, даже без погружения в его программу. Конгресс манифестирует появление этой новой политической силы. При этом идея объединения всех муниципальных депутатов под одной политической крышей, будь то отдельная партия или отдельный лидер, как мне представляется, является неправильной. Объединиться можно под решение общей задачи, реализацию общих интересов, диктуемые общими ценностями. Ценности эти декларированы уже упомянутой Европейской хартией о местном самоуправлении.

Прежде всего это децентрализация управления, передача как можно большего количества полномочий на места (с соответствующими финансовыми возможностями), которая ведет к приближению власти к гражданам, к подлинной демократии. Именно это и намерен развивать Конгресс, выбрав основной темой вопрос о приведении московского законодательства о местном самоуправлении в соответствие с Европейской хартией. Мы понимаем, что право законодательной инициативы в нынешних условиях, с нынешней Мосгордумой является во многом условным. Но отстаивание современных ценностей и интересов избирателей — это история не на один день. И мы готовы двигаться вперед планомерно и целеустремленно.