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«Возможно, он лучший из нас». Сокуров, Солженицына, Шлосберг и Норштейн — в защиту историка Дмитриева
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Александр Сокуров, Наталия Солженицына, Лев Шлосберг и Юрий Норштейн — в защиту историка Дмитриева (видео)
Фото: Александр Цеплянов
«Новая газета»редакция
В Петрозаводске судят специалиста по истории сталинских репрессий Юрия Дмитриева. Его обвиняют в «изготовлении порнографии» и «развратных действиях« с приемной дочерью. Близкие историка объясняют, что он делал фотографии ребенка без одежды для органов опеки, с которыми долго судился за право взять приемную дочь. Девочка была слабая, и Дмитриев таким образом фиксировал ее физическое развитие.
15 сентября суд назначил новую экспертизу фотографий, ранее признанных порнографическими. Однако провести ее поручили коммерческой фирме без офиса и штата экспертов.
В защиту историка проходит общественная кампания. Известные деятели культуры записывают видеообращения в поддержку Дмитриева.