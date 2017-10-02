Александр Сокуров, Наталия Солженицына, Лев Шлосберг и Юрий Норштейн — в защиту историка Дмитриева (видео)

В Петрозаводске судят специалиста по истории сталинских репрессий Юрия Дмитриева. Его обвиняют в «изготовлении порнографии» и «развратных действиях« с приемной дочерью. Близкие историка объясняют, что он делал фотографии ребенка без одежды для органов опеки, с которыми долго судился за право взять приемную дочь. Девочка была слабая, и Дмитриев таким образом фиксировал ее физическое развитие.

15 сентября суд назначил новую экспертизу фотографий, ранее признанных порнографическими. Однако провести ее поручили коммерческой фирме без офиса и штата экспертов.

В защиту историка проходит общественная кампания. Известные деятели культуры записывают видеообращения в поддержку Дмитриева.

Александр Сокуров: «Возможно, он лучший из нас»

Наталия Солженицына: «Нужно заказать исследование честным экспертам»

Лев Шлосберг: «Защищая Дмитриева, мы защищаем все российское общество»

Юрий Норштейн: «Мы поймем по этому суду, в какой стране живем»