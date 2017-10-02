«Не закрывайте вашу дверь»

Торжество в честь юбилея назвали «День открытых дверей». Для обычно замкнутых, закрытых систем подобных интернатов это звучит дерзко и наступательно.

Совсем в духе Мусатова — «легендарного директора интерната № 20», как назвал его со сцены зампредседателя Комитета СФ по экономической политике С.В. Шатиров.

Интернат расцвел гирляндами шаров и лампочек. Садовые гномы и роскошные цветники (садовод — Роман Горшков) встречали гостей. Как всегда, величаво стояли корабельные сосны и березы Тропаревского леса, большой участок которого принадлежит интернату, а с другой стороны здания раскинулся яблоневый сад с обильным урожаем яблок на ветвях — есть даже райское дерево, густо покрытое ранетками.

В имении Мусатова все найкраще — от снегоуборочной техники до новейших тренажеров. Тут же на сцене демонстрировались какие-то хитрые палки для гимнастики рук и экзоскелет. Тут же были подаренные М. Захаровой и Группой компаний «Новард» три инвалидные коляски с электроприводом.

В зале также присутствовали О.В. Дудкин, замруководителя департамента социальной защиты населения г. Москвы; О.С. Романова, начальник отдела стационарной помощи ДТСЗН г. Москвы; О.В. Шарапова, главный врач ГКБ № 64 им. Виноградова.

А в концерте кроме жильцов интерната приняли участие их давние друзья: певицы сестры Зайцевы, Настя Макаревич (племянница Андрея Макаревича) с группой «Лицей», барды и многие другие.

В ближайшей перспективе — открытие Центра реабилитации для больных с ДЦП под руководством профессора К.А. Семеновой, а также масса новаторских идей, которыми фонтанирует Мусатов. Они вполне созвучны мировым идеям по реорганизации ПНИ в общем русле по инклюзии, то есть включению инвалидов в полноценную социальную жизнь. В стенгазете интерната записан девиз этой работы — слова Германа Гессе: «Позвольте людям быть другими».

Инвалиды, то есть просто другие люди, нужны людям обычным, чтобы эти обычные становились лучше: более зрячими, сердечными, добрыми.

Вообще, на мой взгляд, в наши дни существует всего два основных мировых проекта, способных массово увлечь людей, противостоять архаичному, никак не изживаемому проекту бесчисленных войн: это освоение землянами планет Солнечной системы и — инклюзия инвалидов в общемировом масштабе.

Посмотрим, а вдруг что-нибудь получится.